Un presupuesto, pese a todas las tensiones, con vocación social

El crecimiento del pib en el 2018 está relacionado, fundamentalmente, con la dinámica de sectores como el transporte y las comunicaciones, la industria manufacturera, el comercio, así como la salud pública, la cultura y el deporte, según trascendió en información ofrecida a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, quienes conocieron, además, sobre los estimados de la ejecución presupuestaria en este año y las proyecciones para el 2019.



De acuerdo con el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, este año se experimentan decrecimientos en la industria azucarera, agricultura, construcciones, de conjunto con la actividad de minas y canteras. Por consiguiente, se reportan incumplimientos en las exportaciones de azúcar, y tampoco se alcanzan los niveles previstos de importaciones, lo cual incide, sin dudas, en los niveles de actividad.



Gil Fernández también hizo referencia al elevado nivel de endeudamiento con que operó la economía, debido al impago de deudas reordenadas, asunto que también impactará en la gestión del 2019, pues dicha tensión financiera no se podrá resolver en el corto plazo.



Sobre el plan de inversiones, informó que se quedará alrededor del 85%, cifra en la cual influyen, por ejemplo, los incumplimientos en obras vinculadas a las fuentes renovables de energía. Al final del año debía obtenerse un 4.5% de generación por estas fuentes, y apenas se alcanza un 3.5%.



Tampoco se llega a las metas pactadas en la transportación de cargas, mientras que crece la transportación de pasajeros respecto a lo planificado, aunque ello aún dista de la demanda.



La circulación mercantil minorista, por su parte, mantiene niveles similares a los previstos; pero estos también resultan inferiores a los requeridos, pues en varios momentos del año se han presentado desabastecimientos de productos básicos.



En cuanto al turismo, puntualizó Gil Fernández, se estima el arribo de 4 750 000 visitantes, por debajo del plan de 5 100 000.



Pese a las tensiones descritas, las medidas implementadas en el segundo semestre del año arrojaron algunos resultados positivos, reconoció el titular de Economía, las cuales estuvieron orientadas a una mayor racionalidad de las decisiones de importación y los gastos en divisa, la reducción en el consumo de combustible y la utilización de los inventarios para garantizar los principales niveles de actividad.



El saldo favorable se hizo evidente, subrayó, en la ejecución de programas priorizados como el ferrocarril, la terminal multipropósito de Santiago, unido a la ampliación de líneas telefónicas y el acceso a internet.

De igual modo, algunos rubros como el tabaco, la langosta, el camarón y el ron obtuvieron buenos resultados en las exportaciones, al tiempo que los planes productivos de arroz y frijoles se cumplieron, así como las toneladas de carne de cerdo proyectadas.



Alejandro Gil también mencionó lo logrado en la recuperación de almacenes de alimentos, en las redes de abasto de agua, en la construcción estatal de viviendas, sin desestimar las obras de la Tarea Vida y de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.



Y si bien no se logra cubrir la demanda, mostró un impulso favorable la industria nacional de envases y embalajes, la producción de tejas, luminarias, menajes de cocina y algunos surtidos de aseo.



Todos estos resultados, aunque modestos, recalcó el Ministro, se logran pese al recrudecimiento del bloqueo, el cual ocasionó, solo en el 2018, una afectación de 4 321 millones de dólares.



El costo de un presupuesto social



Las tensiones financieras que impactaron en el cumplimiento del plan del 2018 y en las proyecciones del nuevo año, también acompañaron, invariablemente, la ejecución presupuestaria de este año que casi termina e incidieron en la planificación del Presupuesto del Estado para el 2019, al decir de Lina Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios.



No obstante, dentro de los encaramientos presupuestarios, fueron atendidas las demandas financieras para el sostenimiento de los servicios básicos a la población, la esfera productiva, la implementación y continuidad de las políticas sociales, así como para la recuperación del huracán Irma y otros eventos.



Presupuesto estimado del 2018



57 722 millones de pesos de Ingresos brutos. Están relacionados con el incremento en la gastronomía estatal, los servicios médicos en el exterior y los aportes de las formas de gestión no estatal.



66 421 millones de pesos de Gastos totales, en los cuales inciden los incumplimientos de las inversiones.



9 000 millones de pesos aproximadamente de Déficit fiscal.



En cuanto al Presupuesto del Estado para el 2019, Lina Pedraza reiteró su vocación social, enfocado, como siempre y pese a todas tensiones, en el sostenimiento de los servicios básicos a la población, las políticas sociales, la defensa del país, el orden interior, así como los programas de desarrollo integral de las provincias y los municipios.



Anteproyecto de Presupuesto del Estado para el 2019



60 020 millones de pesos de Ingresos brutos: . El sector estatal participa en un 85% de esta recaudación. Los ingresos tributarios representan el 74%. Los aportes por las utilidades empresariales participan en un 21%.



65 957 millones de pesos de Gastos.



38 711 millones de pesos de Gastos de la actividad presupuestada. Educación y salud ocupan el 51%.



1 358 millones de pesos de Contribución territorial para el desarrollo local.



Presupuesto de la seguridad social:



5 437 millones de pesos de Ingresos Brutos.



6 670 millones de pesos de Gastos.



1 661 000 pensionados.



Algunas medidas tributarias para el 2019



Extender el impuesto por la ociosidad de la tierra a las provincias de Artemisa, Mayabeque y Matanzas.

Implementar el cobro del impuesto sobre ingresos personales a los atletas que se contratan en el exterior y a los marinos que se enrolan para el trabajo en buques extranjeros, de conformidad con las políticas aprobadas.



Implementar de forma gradual la financiación desde los presupuestos municipales de los gastos corrientes de la actividad no presupuestada.



A las empresas que durante el año obtengan sobrecumplimientos superiores al 20 % de las utilidades planificadas se les regulará un aporte al Presupuesto del Estado por el exceso obtenido.



De forma general, aseguró Lina Pedraza, se logra mejorar el resultado presupuestario desde la planificación. Aunque resulta imprescindible mantener un cumplimiento riguroso y eficiente de las cifras proyectadas, movilizar las reservas que generen mayores aportes, impregnar de mayor racionalidad el uso y destino del gasto presupuestario e involucrar en el control a los trabajadores.



Las cuentas que no pueden ser para después



¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando de la mala gestión de los inventarios?, preguntó el diputado por Boyeros Víctor Manuel Gutiérrez. Urgen acciones que transformen esa realidad, como también es preciso, por ejemplo, hacer análisis más profundos sobre la calidad de las casas que se construyen estatalmente, añadió.



Y también sobre los inventarios habló Jesús Martín Casanova, en representación del municipio Sancti Espíritus. Pero es tiempo de revisar la gestión de compra y revisar la calidad de los inventarios de las entidades, porque en algunos casos, aunque abundantes, ya su deterioro no les permite dar respuesta a los niveles de actividad previstos.



Tampoco se escucha hablar mucho de contabilidad, alertó, y eso no anda bien en muchas entidades. Hoy mismo, los números que estamos discutiendo pasan por la confiabilidad de los sistemas contables.



Ana Teresa Igarza, diputada por Bauta, llamó la atención sobre la importancia de los encadenamientos productivos, y las empresas, para lograrlos, tienen que ser competitivas. A veces las entidades nacionales se encadenan entre sí, pero no con la inversión extranjera, un importante nicho de mercado que no aprovechamos. Un mercado exigente, sí, que necesita planificación; pero que aporta divisas frescas y muy necesarias para el país.



El papel del sindicato a la hora de explicarles a los trabajadores los porqués de las tensiones del plan y de involucrarlos en su cumplimento fue el tema abordado por Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político del Partido y diputado por Guanabacoa.



Llevar a feliz término todo lo que se proyecte es nuestra tarea principal, dijo Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y es nuestra responsabilidad velar por el control y la fiscalización.