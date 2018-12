Plan de la economía del 2019: objetivo y realista (+Audio y Video)

Al cierre del 2018 la economía cubana tendrá un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ligeramente superior al 1 %, «pero ese crecimiento, aunque es discreto y todavía no impacta en la población como necesitamos, resulta meritorio por las condiciones en que se ha logrado, sin déficit en la cuenta corriente, a partir de las medidas tomadas, sobre todo, en el segundo semestre del año».



Así lo valoró el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intervenir, este domingo, en la comisión de Asuntos Económicos, durante las jornadas de trabajo del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura.



Sobre las deficiencias presentes en el cumplimiento del Plan 2018, aseguró que se deben a la compleja situación económica que enfrentamos, la cual está relacionada con problemas acumulados en el orden estructural, de funcionamiento, así como de insuficiencias propias que tenemos que resolver. Y tampoco puede subestimarse el impacto del bloqueo, el cual se ha recrudecido con la administración Trump, sobre todo la persecución financiera.



Ante ese escenario, insistió, tenemos que ir superando pedacitos de cada problema todos los días.



Y agregó que los desafíos los debemos enfrentar con la capacidad de los directivos, pues la batalla económica sigue siendo la tarea fundamental y también la más compleja, porque es la que más aguarda la gente. «El pueblo espera una respuesta económica que impacte en su día a día, por eso la mayor parte del tiempo de todos nosotros tiene que estar dirigida a esa batalla, a cómo le quitamos hojarascas al camino que conduce a la solución de los problemas económicos».



En palabras del Presidente cubano, es preciso una planificación que sea movilizadora y que no permita que, junto a la burocracia, se inmovilice todo lo previsto.



El Plan 2019, dijo, es realista, «pero es lo mínimo que podemos hacer. Y de realizarlo bien, tendremos potencialidades para hacer más. Pero si hay burócratas, si hay gente que se demora en tomar decisiones, en exportar, en cobrar; si hay personas que no tienen la sensibilidad que exigen las circunstancias, entonces lo planificado se inmoviliza».



Se trata, subrayó, de revisar los sistemas de trabajo para que no haya espacio a la burocracia y que todo lo necesario para trabajar se haga de inmediato.



Para ello, a su juicio, urge reforzar las estructuras de dirección y de gestión económica. Hay que buscar a las personas más preparadas para esa actividad y capacitarlas. Además, resulta necesario aprovechar el talento de economistas, científicos, especialistas, académicos, de modo que se involucren en las soluciones.



También hay que ser más coherentes, en su opinión, con lo proyectado en la Conceptualización del Modelo Económico, documento teórico de la construcción del socialismo en las condiciones de Cuba, con un alto carácter ideológico. De igual forma, llamó la atención respecto a la sistematicidad en la implementación de los Lineamientos, sin dogmas y con realismo.



Sobre la importancia de fortalecer la empresa estatal también puntualizó Díaz-Canel. Se han tomado medidas, reconoció, pero todavía está limitada su autonomía. Asimismo, hay que encadenar y conectarla con las empresas mixtas, el sector no estatal y la inversión extranjera. «Hay que armonizar e integrar todos los actores económicos y formas de gestión que operan en el país».



A juzgar por su intervención, otros temas que no deben soslayarse son: impulsar la inversión extranjera, cerrar el ciclo de las exportaciones, rescatar antiguos rubros e identificar nuevos productos, perfeccionar el uso de los créditos, potenciar la industria nacional y hacer más eficiente el proceso inversionista.



Díaz-Canel resaltó, además, la importancia de la producción azucarera, pues esta genera ingresos líquidos, garantiza exportaciones, alimento animal y energía, así como varios derivados.



De igual modo, comentó sobre el seguimiento que precisa el tema de la generación de empleo y el uso de la Contribución Territorial en función del desarrollo local, de forma que permita, además de fomentar obras sociales, generar ingresos a través de procesos productivos y de servicios.



El ordenamiento del sector no estatal, sin prejuicios, fue otro de los tópicos abordados. Hay que perfeccionar, sentenció, y eliminar las ilegalidades, pero con tacto. Como también hay que combatir la ineficiencia y la ilegalidad en el sector estatal, sobre todo el desvío de combustible.



Miguel Díaz-Canel reiteró que, a decir del General de Ejército, «no podemos gastar más de lo que ingresemos y no podemos asumir compromisos que no seamos capaces de cumplir. Esas dos ideas se manifiestan en el Plan 2019, el cual tiene un profundo sentido objetivo y realista».



Estamos ante un Plan, enfatizó, que se enmarca en lo que somos capaces de ingresar y de pagar; no obstante, garantiza crecimientos y asegura inversiones asociadas a programas priorizados para el país. Si trabajamos de esa manera, podemos estar creando las bases para que nuestra economía, paulatinamente, pase a un funcionamiento más natural, donde los mecanismos administrativos den paso a mecanismos económicos.



No hay otra manera, apuntó, de hacer el Plan 2019, en un año de ordenamiento y de ajustes, sin renunciar al crecimiento.



PLAN 2019



Objetivos fundamentales:

Necesidad de asegurar un proceso inversionista eficiente, que respalde los programas priorizados y sea capaz de cubrir con su rendimiento los financiamientos otorgados.

Incrementar los ingresos por exportaciones y garantizar su cobro desde los contratos.



Seis líneas de trabajo:



Incremento y diversificación de las exportaciones.

Eficiencia del proceso inversionista y participación de la inversión extranjera.

Análisis integral de las operaciones de importación.

Análisis integral de los créditos.

Sustitución de importaciones con mayor participación de la industria nacional.

Prestar particular atención a la gestión de las cuentas por cobrar en el exterior y los inventarios, que hoy representan el 25 % del pib a precios corrientes.



Crecimiento del PIB:

Se estima en una tasa ligeramente superior al 1 %.





Se prevé crecer en:



Agricultura

Ganadería

Industria azucarera

Silvicultura

Construcción

Comercio

Transporte

Comunicaciones



Fuente: Ministro de Economía y Planificación

