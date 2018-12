Afirma Díaz-Canel que la batalla económica es la fundamental

"No es el esperado, ni impacta en la población como se desea, pero se cumplió gracias a medidas que se adoptaron en el segundo semestre del año", precisó Díaz-Canel al intervenir en la Comisión de Asuntos Económicos, que junto a las restantes del Parlamento se reúnen en el Palacio de Convenciones de La Habana previo al segundo período ordinario de sesiones de la IX Legislatura.



"El cumplimiento del Plan tuvo un grupo de insuficiencias que tienen que ver con la complejidad de la situación económica del país, la cual pasa por problemas estructurales y de funcionamiento acumulados, y que debemos resolver, así como con insuficiencias en el accionar", destacó el mandatario caribeño en presencia de Esteban Lazo, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la ANPP.



Resaltó que influyó, además, el recrudecimiento del bloqueo, sobre todo con la persecución financiera de Estados Unidos, que le pone presiones y multas a los bancos.



"Varias de las cuentas por cobrar por exportaciones que tiene la Isla, son precisamente con naciones donde no existen bancos que quieran efectuar operaciones con Cuba", señaló el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.



También subrayó que la batalla fundamental en el país es la económica, de ahí la importancia del trabajo eficiente y proactivo de los dirigentes, del ordenamiento del sector no estatal y de defender la producción nacional.



Díaz-Canel aseguró que se debe ser más coherente con la conceptualización del modelo económico cuando se decide y actúa, pues este es un documento teórico sólido.



"Hay que fortalecer la empresa estatal, pues si es la principal forma de gestión del país, no es posible que se fortalezca y avance menos que las otras", sentenció.



Asimismo, advirtió que es preciso lograr su encadenamiento con la inversión extranjera y con el sector no estatal, para lo cual resulta vital su competitividad.



El dignatario exhortó a cumplir con lo que ha dicho en varias ocasiones el General de Ejército Raúl Castro, de que no se debe gastar más de lo que se ingresa, ni asumir compromisos que no se puedan cumplir.



Previamente a su intervención los ministros Alejandro Gil, de Economía y Planificación, y Lina Pedraza, de Finanzas y Precios, informaron a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos los resultados del cumplimiento del plan de la economía de 2018 y perspectivas para 2019, y la ejecución del presupuesto en el año que concluye y propuesta del correspondiente al venidero.





Presupuesto estatal para 2019 sustenta su principio social

Así lo reafirmó Lina Pedraza, ministra de Finanzas y Precios, al exponer la ejecución del Presupuesto del Estado de 2018 y el proyecto de Ley para el próximo calendario, el cual prioriza el sostenimiento de los servicios básicos a la población, las política sociales, la defensa del país y el orden interior, así como el programa de desarrollo integral de las provincias y municipios.

La Ministra sostuvo que la situación proyectada para la economía impactará, como es de suponer, en las cifras estimadas del Presupuesto de 2019, que requerirán para cumplirse de “movilizar las reservas que generen mayores aportes e impregnar mayor control y racionalidad en el uso y destino del gasto presupuestado”.

Del total de los gastos, el 51 % se concentra en los sectores de la Educación y la Salud Pública, para respaldar políticas sociales como el incremento de la pensión mínima de jubilación y de las prestaciones de la asistencia social, el aumento salarial al personal de círculos mixtos y hogares de niños sin amparo familiar, las medidas sobre la dinámica demográfica, la Tarea Vida y los subsidios a la venta de materiales de la construcción.

Entre las nuevas medidas tributarias, Lina anunció la extensión del impuesto por la ociosidad de tierras a las provincias Artemisa, Mayabeque y Matanzas, así como la implementación del cobro del impuesto sobre los ingresos personales a los atletas que se contratan en el exterior y a los marinos que se enrolan para el trabajo en buques extranjeros, de conformidad con las políticas aprobadas.

Atención a los Servicios: Mayor fiscalización y control en la economía