Destaca Díaz-Canel en Holguín valor de la política de cuadros

HOLGUÍN.– La política de cuadros es una de las bases de los resultados que debemos lograr y consolidar, expresó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, al resumir la visita de gobierno realizada el jueves y el viernes a esta provincia.



Se trata de una prioridad planteada en la sesión constitutiva de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, precisó.



También es esencial, recalcó, prepararnos con inteligencia y audacia para enfrentar las peores variantes y vencer situaciones que se fraguan en el exterior, sin renunciar a los planes de desarrollo de la nación, en lo que serán decisivos los avances de la actualización del modelo económico y social.



Para lograr las transformaciones requeridas es necesario planificar mejor y saber disponer de lo que tenemos, ahorrar todo lo posible y suprimir todo gasto que no sea imprescindible, elementos que han servido de base a un grupo de conceptos a tener en cuenta en la gestión del gobierno central y su proyección hacia los gobiernos locales, afirmó.



Al ahondar en este asunto, dijo que ya se impartieron a los presidentes de gobiernos provinciales indicaciones relacionadas con el propio ámbito de gobierno, dirigidas a fortalecer el trabajo con los cuadros, lo cual incluye la clasificación de cargos, preparación de la reserva, planificación de sus movimientos y la adecuada composición por sexos y edades, entre otras cosas.



También hay que eliminar las trabas y la burocracia. A las complejidades que tenemos no debemos incorporarles lastres que demoren los procesos, acotó, para luego poner el ejemplo de las dificultades que esas situaciones han creado a los propósitos de desarrollar la inversión extranjera directa, básica para el progreso del país.



De igual modo, no se debe permitir la acumulación de problemas sin solución. «Hay que lograr más transparencia en la actividad de gobierno, hay que explicar al pueblo lo que se hace y estimularlo a participar más en la toma de decisiones», sentenció.



Todo eso, añadió, debe estar acompañado por la vinculación permanente con la base, lo que significa «poner el oído en la tierra, para conocer detalles del cumplimiento de las tareas, lo que está, a su vez, relacionado con la atención a los planteamientos de la población, que no pueden subestimarse».



Al respecto, aseveró que hay cosas duras que debemos conocer, pues contamos con un pueblo revolucionario que siempre debe ser escuchado.



De acuerdo con las reflexiones del Presidente cubano, otros elementos básicos a tener en cuenta en la gestión de gobierno son la sistematicidad del trabajo, a través del seguimiento de las acciones planificadas y su chequeo periódico.



El dinámico estilo de actuación planteado toma en consideración la importancia de las rendiciones de cuenta de todos los directivos, lo que lo incluye a él y a los Consejos de Estado y de Ministros, que lo harán sistemáticamente ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, como está establecido, ratificó.



La gestión de gobierno debe incluir todo lo relacionado con la investigación e innovación. En la ciencia, planteó, está la solución de muchos de los complejos problemas de hoy a nivel de país y de localidades. Por eso hay que acercase a los centros de investigación y desarrollo, así como a las universidades para solicitarles colaboración.



Asimismo, hizo énfasis en el desarrollo de la Comunicación Social y la necesidad de informatizar todos los procesos por la influencia que poseen en el cumplimiento de las tareas y el fomento de la interactividad entre las personas y entidades.



Durante la reunión, el jefe de Estado estuvo acompañado por Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y otros dirigentes de alto rango del país, quienes también formaron parte del equipo de trabajo que intervino en la visita de gobierno.



Al pasar revista a las comprobaciones realizadas durante las dos jornadas, hubo reconocimientos en general por los avances del territorio y se destacaron, entre otros elementos, los planes turísticos en áreas costeras, el programa de desarrollo integral del municipio de Mayarí a partir de la disponibilidad de agua que ofrece el trasvase Este-Oeste, y las inversiones millonarias que prometen integrar en un polígono industrial las empresas productoras de implementos agrícolas y de cosechadoras cañeras.



Recibieron elogios las acciones de reanimación de instalaciones de servicios de la capital provincial, en lo cual ha influido el programa de Iniciativas de Desarrollo Local, de referencia para el país, según las opiniones vertidas.



No todo resultó color de rosa. Fueron señalados asuntos que deben revertirse, como el desempeño de entidades que reportan utilidades que no están en correspondencia con las producciones y los planes de venta.



Sobre los planes de edificación de viviendas se dijo que deben crecer. Respecto a la construcción de células básicas para personas muy necesitadas a las que se les otorgan subsidios, el asunto muestra demoras, sobre todo por las pocas posibilidades que tienen los que están en esos casos para gestionar los materiales, de ahí que se solicitara a las autoridades locales mayor participación.

En la esfera agrícola, sobre la base de lo visto en algunas áreas productoras de arroz del municipio de Mayarí, hay reclamos sobre el mejor uso de la maquinaria agrícola en la preparación de tierras entregadas en usufructo.



Díaz-Canel visitó la Empresa Productora de tubos de alta densidad Holplast, que el pasado año procesó más de 7 000 toneladas de materia prima. Foto: Estudios Revolución



JORNADA TAN INTENSA COMO LA DEL JUEVES



Para el Presidente cubano, la jornada de trabajo del viernes fue tan intensa como la del día anterior. A primera hora, en el centro escolar Mayor General Calixto García, participó en el chequeo de los aseguramientos para el curso escolar 2018-2019, que tendrá una matrícula de 163 871 estudiantes, de ellos más de 57 000 en régimen seminterno.



De la información que le ofrecieron, quedó claro que se cuenta con el 100 % de los lápices y libretas requeridos. También están en el territorio los 52 títulos de Cuadernos de Trabajo a emplear, mientras que continúan llegando los textos de Formación General; y la venta de uniformes escolares rebasa el 70 % de lo puesto en el mercado.



Si bien el mandatario mostró interés por todo, requirió detalles sobre el enlace de los centros a internet, lo cual se concreta en 305 escuelas de las 1 288 que posee la provincia.



En total, existen más de 59 000 cuentas de usuarios, de ellas 11 000 correspondientes a docentes y 48 000 a estudiantes. Además, se trabaja en la culminación de 259 páginas web en los centros conectados, que poseen perfiles institucionales en Facebook, dirigidos a divulgar la labor que realizan.



Posteriormente, Díaz-Canel visitó la Empresa Productora de tubos de alta densidad Holplast, que el pasado año procesó más de 7 000 toneladas de materia prima y garantizó más de 1 500 kilómetros de tubos de diversos diámetros con destino a importantes inversiones hidráulicas en ejecución en varias partes del país.



Allí, dijo, hay que crear con la mayor brevedad posible condiciones para el uso de la cercana vía de ferrocarril en la transportación de la producción terminada, que se hace actualmente por carretera con considerables gastos, los cuales disminuirán de ponerse en práctica lo sugerido.



En el Taller de Conexiones apreció la fabricación de pozos para sistemas de saneamiento sin presión (alcantarillado) y de cestos para recolectar basura. Ambos productos fabricados a partir de tubos de desecho son el resultado de la creatividad de los innovadores del establecimiento, quienes se sintieron estimulados cuando el mandatario cubano dijo que era una iniciativa digna de imitar por las otras instalaciones fabriles de igual tipo del país.