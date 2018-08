Diálogo sincero con gente sincera

Hasta las alturas del nordeste de las Villas, en este municipio avileño del plan Turquino Bamburanao, subió el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a intercambiar con pobladores de la zona, afectada en mayo pasado por la tormenta subtropical Alberto.



Y como Cuba no es un país de secretos, desde horas muy tempranas de este martes, habitantes del poblado intramontano se congregaron al lado del estadio de béisbol adonde se suponía debía llegar el dirigente cubano. Y en efecto, los reunidos allí no se equivocaron.



A las 8:40 a.m. bajó del medio aéreo y se dirigió hacia la multitud con manos extendidas y preguntas; y compartió un intercambio sincero con gente sincera, porque Florencia tiene su propia historia de combate y de triunfo, como ser el primer pueblo de la antigua provincia de Camagüey liberado por fuerzas del Ejército Rebelde, al mando de Camilo, el 14 de diciembre de 1958; o también ser el primer territorio en Cuba en ganar la Batalla por el sexto grado, y el segundo en vencer la del noveno.



Más acá en el tiempo, sus habitantes se vieron obligados a enfrentar situaciones excepcionales relacionadas con el cambio climático: primero las creadas por el huracán Irma en septiembre del 2017, y después, por la tormenta subtropical Alberto.



Esta última dejó huellas en la agricultura de ese territorio, fundamentalmente en el cultivo del tabaco, con daños calculados en más de 12 millones de pesos, incluidas 72 hectáreas plantadas de la solanácea que se perdieron totalmente, a lo que se agregan unos 307 136 cujes afectados, daños restañados en su gran mayoría, aunque queda mucho trabajo por realizar.

La escogida Abras Grandes pertenece a la Unidad Empresarial de Base de beneficio del tabaco en Florencia. Foto: Estudios Revolución

Acompañado por Félix Duarte Ortega, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Ciego de Ávila, y por Raúl Pérez Carmenate, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular a igual instancia, visitó el puente del Lowrey, muy afectado por las fuerzas de las aguas.

Allí, bajó hasta el lecho del río e intercambió con trabajadores de la brigada 2 de Obras Varias de Ciego de Ávila, quienes le aseguraron al dirigente que para el 15 de agosto próximo la obra quedaría totalmente restaurada.

En la derivadora del río Jatibonico del Norte, que tributa el agua al hidroconjunto Liberación de Florencia (el mayor de la provincia con capacidad para almacenar 80 millones de metros cúbicos), se interesó por el funcionamiento de la obra y sugirió realizar estudios para hacerle algunas adecuaciones en el diseño y así impedir daños a la infraestructura construida, ante nuevas inundaciones, «cada vez más recurrentes por motivos del cambio climático», dijo.

Loma arriba, en tránsito hacia la comunidad el Lowrey, donde el río Jatibonico del Norte salió de su cauce y trepó a la altura de los postes del tendido de electricidad, se detuvo en la escogida Abras Grandes, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base de beneficio del tabaco en Florencia.

Luego de interesarse por las condiciones de trabajo y el salario devengado por los trabajadores, en su mayoría mujeres, escuchó anécdotas relacionadas con el evento meteorológico ocurrido entre el 26 y el 28 de mayo pasado.

El Presidente cubano calificó al pueblo de Florencia como noble, educado, trabajador y muy disciplinado. Foto: Estudios Revolución

Irma Martínez Martínez (Mañi), una anciana de 80 años de edad, nativa de la zona, dijo que jamás había visto algo similar. Jocosamente comentó al Presidente y su comitiva que ella cargó con el perrito de la casa y junto a una parte de la familia se vio obligada a dejar su confortable vivienda y resguardarse en un bohío de yaguas «allá, en el copollo de la loma».

Luego de transitar por un angosto camino de montaña, totalmente reparado, Díaz-Canel hizo una parada en Boquerones, donde los días 5 y 6 de octubre de 1958 acampó el comandante Camilo Cienfuegos, previo a la Batalla de Yaguajay, en diciembre de 1958.

Al regreso del periplo, visitó la fábrica de conservas de Majagua y volvió al intercambio con el pueblo florenciano, al que calificó de noble, educado, trabajador y muy disciplinado.

Florencia fue el municipio más afectado de Cuba en la pasada sequía y hoy presenta una situación favorable por el llenado de sus embalses. En mayo pasado, por ejemplo, se registraron precipitaciones sobre el territorio equivalentes al 330 % de la media histórica, que convirtió al quinto mes del año en el más lluvioso de las tres últimas décadas.

MARCHA BIEN RECUPERACIÓN EN CIEGO DE ÁVILA

Al término del periplo por Florencia, el Presidente cubano presidió una reunión con el Grupo Temporal de Trabajo para la recuperación de los efectos del huracán Irma y la tormenta subtropical Alberto, a la que también asistió Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

El Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular explicó que Irma afectó en la provincia 31 540 viviendas, de las cuales el 58,1 % están recuperadas.

Otro de los temas en los que se interesó el dirigente fue la marcha de la recuperación del sector agrícola, en lo fundamental, el protagonismo de la empresa agropecuaria La Cuba, abastecedora de alimentos a 11 provincias cubanas y más de 250 instalaciones hoteleras de la mayoría de los polos turísticos del país.