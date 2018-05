FuerzaCuba: Toda la Isla acompaña y apoya

Aunque la batalla de los médicos y de todo el personal de salud por salvar las vidas de las sobrevivientes del accidente aéreo no sabe de límites y sí de mucha entrega y desvelo, las pacientes continúan reportadas en estado crítico con alto riesgo de complicación; y el pronóstico sigue siendo reservado debido al grado de complejidad de las lesiones.



Según el doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, director general del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico General Calixto García, el estado evolutivo de las pacientes ha permitido la continuidad de acciones de atención médica.



En el caso específico de Mailén Díaz Almaguer, de 19 años, la evaluación neurológica es de 13 en una escala establecida de 15; mejoran el medio interno y el estado de acidez de la sangre, con un mejor ritmo de diuresis y se evalúa el inicio de la nutrición. No obstante, su estado es crítico extremo, con alto riesgo de complicación.



En cuanto a la paciente Emiley Sánchez De la O, de 39 años, también está intubada y ventilada, aunque se trabaja, a juicio del doctor, para ir evaluando en qué momento es posible prescindir de la ventilación mecánica.



Agregó que, tras un examen para evaluar la estabilidad de la columna cervical, se comprobó la ausencia de lesiones y fue posible retirar el collarín.



Mejoran, igualmente, el medio interno, el estado de acidez de la sangre y de hidratación y muestra mejores parámetros el estado hemodinámico sin necesidad de medicamentos.



Esta paciente, dijo, fue transfundida, y recibió tratamiento para mejorar aquellas lesiones por quemadura que puedan impedir la irrigación sanguínea de un miembro, situación que ha evolucionado. Inició, además, la nutrición artificial. Ayer debían ser evaluadas las lesiones ortopédicas y las quemaduras, que en su caso alcanzan el 41%, donde el 34 % son hipodérmicas.



Aun cuando los demás parámetros vitales van mejorando su compensación, subrayó el doctor, en las próximas horas pueden aparecer complicaciones por la severidad de las quemaduras; de ahí que su estado sea crítico extremo con alto riesgo de complicación y su pronóstico resulte desfavorable.



El director del hospital aseguró que «tenemos todos los recursos materiales y humanos para enfrentar las complicaciones que puedan presentarse.



Trabajamos con un equipo multidisciplinario que realiza la discusión de los casos tres veces al día y está compuesto por profesionales no solo de este centro, sino de otras instituciones médicas de la capital».



CONTINÚA EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE AÉREO



Como resultado del trabajo ininterrumpido de los especialistas del Instituto de Medicina Legal ya han sido identificados y entregados a sus familiares 40 cadáveres, según explicó este lunes, en conferencia de prensa, el doctor Sergio Rabell Piera, director de este centro.



Puntualizó que las labores, en extremo rigurosas, continuarán hasta tanto sean reconocidos todos los cuerpos que fueron recuperados tras el fatídico accidente aéreo.



Los últimos tres cadáveres identificados son, de acuerdo con la información ofrecida, el granmense Julio Toribio Espinosa Licea, de 78 años; y los holguineros Eddy Antonio Rodríguez Hernández, de 23 años, y Gelover Martín Pérez Avalo, de 42 años.



No obstante, subrayó el doctor, todas las bolsas con los cuerpos recuperados ya han sido examinadas y las pertenencias clasificadas, las cuales, en su mayoría, están en posesión del Instituto para ser usadas durante el proceso de reconocimiento.



Respecto a la identificación de la tripulación, Sergio Rabell dijo que se ha logrado avanzar, pues una parte de los familiares ya está en Cuba y se han tomado muestras para hacer exámenes de ADN. En cuanto a los pasajeros argentinos, comentó que la embajada ha estado en contacto directo con el Instituto para facilitar la información requerida.



Insistió en que «cuando damos una identificación positiva tenemos 100 % de certeza sobre ella». De ahí la rigurosidad del proceso, el cual puede tornarse largo, como ya se ha explicado, debido a las complejidades que entraña la labor de reconocimiento de las víctimas de un accidente de esta magnitud.



Rabell Piera reiteró que se ha dispuesto un sistema de información a las familias de, al menos, dos partes diarios. Asimismo, llamó la atención sobre el seguimiento permanente de las autoridades del país al trabajo desplegado.



CONTINÚA ARRIBO DE RESTOS DE FALLECIDOS EN ACCIDENTE AÉREO



Ofrendas florales en nombre del pueblo de Cuba sobresalen en las capillas donde transcurren las honras fúnebres de las víctimas del fatal accidente aéreo ocurrido el pasado viernes en la capital.



Esto ha sido visible en la ciudad de Holguín, en la principal instalación funeraria a la que han llegado, entre la mañana del domingo y la tarde de ayer, los restos de Yunaisi Pelegrino Reyes, Jorge Albero Borrego Cabrera, Yosvani Ricardo Mora y Norma Suárez Niles



También se constató que en Gibara se acondicionó la Casa de la Cultura del municipio para acoger las cenizas de Alexa Rivas Figueredo y Suyen Figueredo Driggs, hija y madre, así como en Cabonico, Mayarí, que despidió a Enrique González.



El féretro con el cadáver de Yunaisi, primero en arribar, fue recibido por una amplia representación de compatriotas encabezados por Luis Torres Iribar, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y

primer secretario de la organización en el territorio, y Julio César Estupiñán Rodríguez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular.



En Gibara y Cabonico las principales autoridades políticas y del Gobierno del municipio también estuvieron en los sitios escogidos para que familiares, amigos y el pueblo despidieran a los coterráneos fallecidos.



En la tarde de este lunes se esperaba la llegada de los restos de otros ocho compatriotas de los municipios de Holguín y Calixto García.



APOYO A FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS Y ORGANIZACIÓN FRENTE AL DOLOR



Al ofrecer declaraciones a la prensa, el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Holguín, Julio César Estupiñán Rodríguez, destacó la seriedad de las acciones realizadas desde que se conoció el trágico suceso.



En sus apreciaciones, el dirigente tuvo en cuenta la forma ordenada en que las entidades han reaccionado ante las orientaciones dadas por las máximas autoridades provinciales y del país para asegurar complejos procesos como el apoyo espiritual y traslado de los familiares de las víctimas a La Habana, la identificación de cadáveres, los trámites legales a cargo de las autoridades de Medicina Legal y el arribo, honras fúnebres y enterramiento de los restos.



Destacó que las familias, en medio de su dolor, reconocen el apoyo brindado por los dirigentes políticos y del gobierno, en lo cual se incluyen las constantes llamadas hechas por las máximas autoridades del país y de todas las provincias, quienes han expresado condolencias y la voluntad de ayudar en todo lo que sea necesario.



La solidaridad se ha manifestado de todas las formas posibles.



De igual manera, prosigue la investigación, de acuerdo con los protocolos establecidos, para determinar las causas del trágico accidente y recuperar la segunda caja negra.