Meteoro 2018: Sacar fuerzas de la adversidad

Hay un sismo de dolor que se esparció por el alma de Cuba; un sismo para el cual no existió preparación anticipada, y con intensidades tan grandes que el corazón se le estrujó a todo un país. El Meteoro 2018 iba a ser, como de costumbre, un ejercicio para fortalecer las capacidades del país ante sismos y huracanes de gran intensidad, ante sequías severas.

La realidad, sin embargo, superó todo pronóstico. Y ya no hubo teatros de operaciones simulados, sino el triste y verídico accidente de avión que ratificó el humanismo de un pueblo y la efectividad de las acciones, cuando prima la cohesión de las fuerzas y el entrenamiento de la población.



«Este en particular ha tenido una prueba de la vida lamentable. Hubo que actuar en función de una catástrofe», afirmó el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al chequear el desarrollo del Meteoro, en este caso, la respuesta ante la ocurrencia de un supuesto sismo con repercusiones en la capital cubana.



En la Escuela Nacional de Bomberos Mártires de la Calle Patria, ubicada en el reparto La Coronela, del municipio de La Lisa, donde se realizaron las acciones, el Presidente cubano destacó la preparación demostrada por parte de la población, la solidaridad con los familiares de las víctimas y la voluntad de crearles facilidades para su atención, así como el acompañamiento del pueblo cubano, para «compartir el dolor, sacar fuerzas de la adversidad y seguir avanzando. Eso dice mucho de la calidad humana y revolucionaria de nuestro pueblo».



Díaz-Canel resaltó la capacidad del sistema de Defensa Civil cubano y «la participación popular para enfrentar estos eventos», que no poseen algunos de los «países más ricos». Afirmó que «la respuesta uno la encuentra en nuestro sistema, en nuestra manera de articular lo social, lo económico e ideológico».



Por su parte, Mercedes López Acea, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, subrayó que los lamentables sucesos vividos el pasado viernes demostraron el actuar consciente y con un alto nivel de preparación, en un primer momento, de la población, y luego de todas las fuerzas y medios necesarios, así como de los colectivos laborales de los institutos, entidades y fuerzas del Ministerio del Interior, que han tenido una participación permanente en todo el proceso.



«La máxima dirección del país ha estado atenta a todo, visitando a los familiares de las víctimas», comentó López Acea, y apuntó que ello es muestra del ejemplo legado por los principales líderes de la Revolución, lo que refuerza el compromiso de continuar preparándonos.



PREPARACIÓN EFICIENTE E INMEDIATA



Si una máxima primó este domingo en el ejercicio Meteoro, fue aquella martiana de que en prever está todo el arte de salvar. En todo el país se pusieron en práctica las acciones necesarias para enfrentar peligros de desastres y la reducción de vulnerabilidades, con la participación de las entidades, las comunidades y la población. Ese fue el caso del ejercicio realizado para enfrentar la repercusión del supuesto sismo de mediana intensidad, que provocaría el derrumbe de varios edificios en el reparto La Coronela, del municipio La Lisa, de La Habana.



No hubo tiempo que perder para las fuerzas del Cuerpo de Bomberos; la Policía Nacional Revolucionaria; las Fuerzas Armadas; el sistema integral de urgencias médicas; autoridades municipales y provinciales; los grupos de exploración, rescate ligero, salvamento y rescate complejo; todos en función de atenuar los daños humanos y materiales provocados, en una demostración que evidenció el alto nivel de preparación, según apreció Miguel Díaz-Canel Bermúdez.



«En este Meteoro se puntualizaron todas las misiones y planes, pero además se actualizaron. Por ejemplo, en la información brindada por la Presidenta del Consejo de Defensa de la provincia, valoramos la incorporación de temas en los cuales tuvimos alguna problemática cuando el paso del huracán Irma, como el funcionamiento más rápido de los bombeos de agua, los grupos electrógenos, y el restablecimiento de una arborización más sostenible, que dañe menos los viales y las aceras», afirmó el Presidente cubano al término del Ejercicio, en el que también participaron los ministros de las FAR y el Minint.



López Acea, por su parte, valoró de satisfactorio el cumplimiento de las actividades previstas, la cohesión de las fuerzas y medios y la participación de la población de La Lisa, «lo cual es una demostración más de la capacidad que tiene el país para enfrentar este tipo de desastre».



MEDIDAS PERTINENTES

La pertinaz lluvia que desde hace varios días afecta a Villa Clara, no impidió el éxito de las acciones emprendidas durante sábado y domingo en todos los territorios.



Julio Ramiro Lima Corzo, presidente del Consejo de Defensa Provincial, llamó a tomar todas las medidas pertinentes, desde los órganos de dirección y mando hasta cada zona de defensa, organismos e instituciones, ante cualquier eventualidad vinculada a las intensas precipitaciones.



Recordó que deben tenerse en cuenta las experiencias de situaciones ya vividas y optimizar la preparación para ser más efectivos y actuar con rapidez, principalmente en zonas bajas propensas a inundaciones como el Santo, Sagua la Chica y las áreas costeras.



Orientó llegar casa por casa en las comunidades vulnerables para explicar e indicar a la población tener preparados todos los recursos necesarios en situaciones de emergencia, como agua potable, alimentos y otros bienes necesarios.



Tomás Díaz Pérez, delegado de Recursos Hidráulicos de Villa Clara, explicó que, debido a la saturación de los suelos por las continuas precipitaciones durante los últimos días, y a que las principales presas están al máximo de sus capacidades, cinco de ellas aliviando en estos momentos: Alacranes, Minerva, La Quinta, Arroyo Grande II y Manicaragua, debían extremarse las medidas de vigilancia.



Explicó que la capacidad de almacenaje de agua en la provincia se encuentra al 92 % del total, y aconseja a la población a ser disciplinada y a seguir las orientaciones del Consejo de Defensa Provincial y la Defensa Civil ante posibles inundaciones.



Ayer tuvo lugar un ejercicio práctico en los 13 municipios, que incluyó la poda de árboles, desobstrucción de tragantes y canales, acciones de rescate y salvamento, recogida de escombros, eliminación de microvertederos y limpieza de ríos, entre otras misiones.



En Santa Clara, la Empresa Comercializadora de Combustible sirvió de escenario a un ejercicio integral de rescate y salvamento, al cual se integraron otras entidades como las empresas Eléctrica y de Comunicaciones, el Comando de Bomberos y la población en general.



UN EJERCICIO CASI REAL



Una estrecha cohesión, forjada en años de entrenamientos, se manifestó durante el simulacro de extinción de un incendio en el Depósito 540 de la Empresa Comercializadora de Combustibles, en Camagüey.



La acción del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, el Sistema de Urgencia Médica y los trabajadores del centro permitió evaluar la respuesta ante un posible evento de grandes proporciones en la ciudad cabecera provincial.



El rápido despliegue de las fuerzas y medios para enfrentar el siniestro fue presenciado por Jorge Luis Tapia Fonseca, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), quien reconoció las habilidades de los participantes, muchos de los cuales son jóvenes.



Al mismo tiempo, en todas las zonas de defensa de la provincia se ejecutaban trabajos de saneamiento ambiental y drenaje de las aguas estancadas, debido al exceso de humedad en el suelo por las lluvias de las últimas jornadas.



Isabel González Cárdenas, vicepresidenta del CDP, informó que se reportan inundaciones en zonas bajas de los municipios de Florida y Esmeralda, por lo que el ejercicio transcurrió en un escenario casi real.



«Ello, explicó, ha exigido de las autoridades locales la puesta en práctica de las medidas previstas en los planes de reducción de desastres de cada territorio, enriquecidos ahora con la experiencia acumulada tras el paso por la provincia del huracán Irma».



COHESIÓN Y FORTALEZA

La realidad obligó en Ciego de Ávila a la adopción de acciones prácticas como la poda de árboles, limpieza de tragantes y la vigilancia en las zonas bajas, proclives a inundaciones.



Félix Duarte Ortega, presidente del Consejo de Defensa Provincial, llamó a agilizar los trabajos de drenaje, reforzar las medidas de protección y a la activación de los planes de evacuación para, de ser necesario, trasladar hacia lugares seguros a las familias que lo requieran, a partir de eventos muy puntuales, sobre todo en el norte del territorio, donde comenzó a verter el complejo hidráulico Liberación de Florencia, el mayor de la provincia, y la presa El Calvario, en la misma zona, está a punto de hacerlo.



El teniente coronel Ramón Martín Fragela, jefe del órgano de la Defensa Civil de la Región Militar de Ciego de Ávila, argumentó que en el enfrentamiento a eventos hidrometeorológicos extremos, fundamentalmente los relacionados con huracanes de gran intensidad, se aprecia un fortalecimiento y mayor cohesión de las capacidades de la provincia, los municipios, las zonas de defensa, y los órganos de dirección de las empresas y entidades.



SANTIAGUEROS AHORA MÁS SEGUROS

Las sensaciones del séptimo sismo perceptible en la zona más activa del país y un cielo plomizo que avizoraba lluvias, sirvieron de telón de fondo al Meteoro 2018 en Santiago de Cuba.



El sismo no avisa, y ante la alerta que pueden significar supuestos movimientos telúricos premonitores, se desencadenaron primero su apreciación mediante expertos del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas y luego la ubicación en áreas descampadas de un puesto de dirección y un hospital de campaña.



Tanto en uno como en otro sobresalió el adiestramiento logrado mediante ejercicios precedentes, mientras que en un sitio seguro fue concentrada la técnica ingeniera de extinción de incendio, rescate de vidas humanas y garantía del orden público, que actuarían en estas circunstancias. Según apreciaron Lázaro Expósito Canto y Beatriz Johnson Urrutia, miembros del Comité Central del Partido y presidente y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, junto a esas acciones fueron podados y talados árboles, recogidos cerca de 8 000 metros cúbicos de desechos sólidos e higienizados numerosos tragantes.



Además, se impulsó la terminación de viviendas para damnificados, se aseguró agua a comunidades sin redes, fueron eliminadas interrupciones eléctricas y telefónicas, y revisados grupos electrógenos y torres de transmisión de radio y televisión, entre otras tareas.



ACCIONES COMBINADAS



La realización de un ejercicio combinado de evacuación, rescate y salvamento de pacientes, acompañantes y trabajadores del hospital general docente doctor Agostinho Neto, ante la ocurrencia de un sismo de mediana magnitud, sirvió de colofón a las actividades en Guantánamo.



En el simulacro participaron fuerzas de la Defensa Civil, emergencia médica y del Ministerio del Interior, entre ellas de la Policía Nacional Revolucionaria, agrupaciones especiales y del Cuerpo de Bomberos, encargado de sofocar un incendio «provocado por el sismo» en la principal institución médica guantanamera.



El ejercicio fue presenciado por los miembros del Comité Central Denny Legrá Azahares y Rafael Pérez Fernández, presidentes de los Consejos de Defensa Provincial y Municipal, respectivamente, así como por Nancy Acosta Hernández, vicepresidenta de ese órgano en la provincia, y los principales dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior en el territorio.



Durante las dos jornadas se trabajó en la poda de árboles, limpieza de zanjas, erradicación de enyerbamiento y de otros sitios que constituyen hospedero del peligroso vector.



¿POR QUÉ SE REALIZA EN DOS DÍAS ESTE EJERCICIO?



- Entrenar a la población y trabajadores en primeros auxilios, socorrismo, rescate ligero y otras acciones.



- Capacitar a los integrantes de las comisiones de protección de la población, de los grupos de evaluación de daños y necesidades, y de las oficinas de trámites para damnificados durante situaciones de desastres.



- Comprobar el sistema de comunicaciones del país y la Red de Emergencia de la Federación de Radioaficionados de Cuba; e incrementar la divulgación sobre las normas de conducta ante situaciones de desastres.



Primer día: Preparación de los órganos de dirección y de mando en todos los niveles. Se puntualizan los planes de reducción de desastres para lograr el alistamiento y cohesión de trabajo de esas estructuras y en las zonas de defensa, bajo un supuesto peligro de amenaza o afectación al territorio.



Segundo día: Actividades y acciones prácticas de preparación para enfrentar peligros de desastres y la reducción de vulnerabilidades, con la participación de las entidades, las comunidades y la población.



- Desobstrucción de fosas y al­­cantarillas.



- Poda de árboles.



- Eliminación de vertederos y microvertederos.



- Medidas de contingencia a aplicar en zonas bajas, proclives a inundaciones.



- Ejecutar dinámicas de protección civil en localidades vulnerables.



- Resguardar recursos.



Fuentes: Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y Granma