Gobierno cubano mantendrá exhaustivo seguimiento a investigación del accidente aéreo

La rapidez y eficacia de las autoridades competentes y la disciplina y solidaridad de la población luego del accidente aéreo ocurrido a las 12:08 de este viernes en La Habana –cuando un Boeing 737-200 arrendado por Cubana de Aviación, se precipitó a tierra en el momento del despegue–, fueron destacados desde el lugar de los hechos por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.



El Primer Secretariado del Comité Central del PCC, General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien se recupera satisfactoriamente de una reciente intervención quirúrgica, programada con anticipación para suprimir una hernia, se mantiene al tanto de la situación y ha impartido las indicaciones pertinentes. Además solicitó trasmitir sus condolencias a los familiares de las víctimas del catastrófico accidente.



Díaz-Canel ofreció, en nombre del Gobierno y el Partido, condolencias a los familiares de las víctimas. «Se tomaron todas las medidas previstas ante este tipo de eventos, se investigan los hechos y se dará toda la información. No se dañó ningún centro, ni las viviendas», dijo.



En horas de la tarde, tuvo lugar una reunión de gobierno, presidida por Díaz-Canel y por Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la que, de conjunto con los ministerios y organismos implicados, se caracterizó y evaluó el suceso.



Luego de ese encuentro, las máximas autoridades del Ministerio del Transporte (Mitrans) informaron a la prensa que en el vuelo nacional DMJ 0972, que hacía el recorrido desde La Habana a Holguín, viajaban 104 pasajeros y un infante, de los cuales cinco eran ciudadanos extranjeros y el resto cubanos. Los seis miembros de la tripulación eran también extranjeros.



Eduardo Rodríguez Dávila, viceministro primero del Mitrans, informó que tres personas fueron rescatadas con vida y son atendidas, pero su condición es muy grave; aún no han sido identificadas. Además, precisó que el avión cayó a tierra en un lugar despoblado entre el aeropuerto José Martí y Santiago de Las Vegas.



Está creada una comisión investigadora, presidida por el Instituto de Aeronáutica Civil, que realizará una pesquisa exhaustiva; con la colaboración del Ministerio del Interior, se ha preservado el lugar. El proceso de esclarecimiento será complejo, refirió, y ha estado marcado negativamente por las intensas lluvias. No obstante, están disponibles todos los aseguramientos para darle curso.



Asimismo, el Ministerio de Salud Pública creó las condiciones para atender a los familiares en tan duro momento, mediante la ayuda de sicólogos y otros profesionales con experiencia en escenarios postraumáticos; y el Ministerio del Turismo les garantizará hospedaje en la capital.



Los gobiernos provinciales han sido los encargados de comunicarles la noticia y asegurar su traslado para colaborar en la identificación de los restos, que se prevé sea difícil. Concluida la notificación personalizada, el manifiesto del vuelo se hará público.



Adel Yzquierdo Rodríguez, titular de Transporte, se refirió a la solidaridad del pueblo de Boyeros, que instantes después del impacto llegó al lugar. «Un sobreviviente se quejaba, y la gente se lanzó a eliminar los obstáculos para llegar a él», contó.



También exaltó la profesionalidad del Comando de Bomberos del Aeropuerto, y del resto del personal de Rescate y Salvamento, que actuó rápido y con sensibilidad, y explicó que el protocolo para situaciones de este tipo funcionó según lo previsto. Declaró, asimismo, que la dirección del Mitrans se encontraba muy cerca en una reunión de rutina, y llegó enseguida al sitio, al igual que varios ministros y los dirigentes de La Habana.



«Al momento del accidente, se activó el puesto para situaciones de emergencia y se cerraron las pistas para revisarlas. Minutos más tarde, luego de comprobar que no había problemas en ellas, se dio la autorización para retomar las operaciones y el aeropuerto recobró su vitalidad», detalló el Ministro del Transporte.



Se ofrecerá información sistemática a la prensa y a la población, y las máximas autoridades partidistas y de Gobierno chequerán el curso de las investigaciones.



El Partido, el Gobierno, el Mitrans y la Aeronáutica Civil acompañan el dolor de los seres queridos de las víctimas, ratificaron Yzquierdo y Rodríguez Dávila.

Encuentro con ministro y viceministro primero del Mitrans Foto: José Manuel Correa