Llegó a Cuba el presidente palestino Mahmoud Abbas

En Naciones Unidas y otros foros internacionales, la isla ha reclamado por décadas la creación del Estado palestino, con Jerusalén Oriental como capital y las fronteras anteriores a junio de 1967, cuando Israel comenzó la ocupación.



Desde el 29 de noviembre de 2012, Palestina es Estado observador no miembro de la ONU, mediante la resolución 67/19 de la Asamblea General, que recibió un respaldo categórico, 138 votos a favor, nueve en contra y 41 abstenciones.



Estados Unidos lideró entonces las presiones y los esfuerzos para impedir esa resolución, una postura que ha ejecutado durante décadas en el Consejo de Seguridad, donde al amparo de su derecho al veto bloquea -salvo en una ocasión- o amenaza con hacerlo cualquier iniciativa contraria a los intereses de Israel, su aliado estratégico en el Medio Oriente.



La mayor de las Antillas también ha demandado el cese del bloqueo impuesto desde hace más de 10 años a la Franja de Gaza, el respeto al derecho de los refugiados a retornar a su patria y el fin de la colonización de Cisjordania mediante asentamientos que generan condena mundial.



Hace apenas dos semanas, Cuba ratificó su solidaridad con Palestina en un debate abierto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidos, en el cual intervino la representante permanente de la isla ante la organización multilateral, Anayansi Rodríguez.



En el Consejo, la diplomática rechazó la escalada de la violencia israelí en Gaza, que ha dejado decenas de víctimas.



De acuerdo con Rodríguez, la conducta de Israel y sus crímenes contra la población civil constituyen una flagrante violación de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional.



Asimismo advirtió que la agresividad de los ocupantes aleja cada vez más las posibilidades de reanudar las negociaciones de paz dirigidas a la mundialmente reclamada solución de los dos Estados.



También en abril, la Cancillería cubana condenó de manera enérgica 'la nueva y criminal agresión del Ejército de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza'.



En una declaración, repudió en particular la represión contra los participantes en la llamada Gran marcha del retorno, la mayor manifestación pacífica en la frontera con Gaza en varios años.



El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró la postura de la isla de apoyo a 'una solución justa y duradera para el conflicto palestino-israelí sobre la base de dos Estados, que permita a los palestinos el derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano, con su capital en Jerusalén Oriental y con las fronteras previas a 1967'.



ESCENARIO ADVERSO



La llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca, en enero del año pasado, representó un duro golpe para la búsqueda de la paz entre las partes, pese a un promocionado plan de paz estadounidense, que el presidente Abbas

aseguró hace unos días no respaldará.



Trump atacó a la ONU y a su predecesor en la Oficina Oval, Barack Obama, por alegadas posiciones anti-israelíes, sobre todo la histórica resolución del Consejo de Seguridad contra los asentamientos colonizadores, texto adoptado en

diciembre de 2016 ante el cual Estados Unidos se abstuvo (primera vez que no bloquea este tipo de iniciativas).



De manera recurrente, la representante permanente norteamericana ante la organización de 193 países miembros, Nikki Haley, ha amenazado a los gobiernos que critiquen u obstaculicen las acciones de Washington a favor de Tel Aviv.



Entre las decisiones más polémicas está la de Trump de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, en franco desafío al consenso global de no reconocer soberanía en esa ciudad hasta que se logre la paz.



Cuba manifestó en diciembre pasado su más profunda preocupación y rechazo por la declaración unilateral de Jerusalén como capital de Israel, 'lo que constituye una grave y flagrante violación de la Carta de la ONU, del Derecho Internacional y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas'.



Más reciente, Washington alegó el derecho de Israel a la autodefensa para justificar la violencia desata en Gaza contra protestas.