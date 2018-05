Conmemoran en La Habana victoria sobre el fascismo

Frente a la llama eterna que custodia los restos de 69 soldados soviéticos se colocaron siete ofrendas florales, en nombre de las FAR, la Federación Rusa, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la Asociación de rusos residentes en Cuba, y las Repúblicas de Belarús, Kazajistán y Azerbaiyán.



Decenas de fotos de soldados que perdieron la vida por la libertad desfilaron en manos de los participantes en el acto de recordación, muchos de ellos de origen ruso y de otras latitudes de la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).



Mijaíl Kamynin, embajador de la Federación Rusa en La Habana, señaló que la efeméride se celebra en condiciones internacionales convulsas, en las que otra vez hay que luchar por la paz.



Solamente uniendo esfuerzos se puede vencer los retos contemporáneos que se le imponen a la humanidad, ahora que somos testigos de cómo determinadas fuerzas políticas usan la fuerza y violan el Derecho Internacional y los principios de soberanía y no intervención en los asuntos internos, afirmó.



Kamynin agradeció a la dirección del Ministerio de las FAR y a las autoridades cubanas por organizar cada año esta ceremonia, muestra palpable de los esfuerzos por conservar la verdad histórica y respuesta frente a los intentos de minimizar el papel decisivo de la URSS en la derrota de la Alemania nazi.



Honró a los cubanos que lucharon en las filas del ejército rojo, y a todos los que contribuyeron a la victoria, cuyos nombres –dijo- ya están escritos con letra de oro en la historia universal.



El General de Brigada Hatuey Ill Cuevas, jefe de dirección del MINFAR, exaltó el papel del pueblo soviético en la Segunda Guerra Mundial.



Fue el Ejército Rojo el que cambió el rumbo de la guerra con victorias decisivas en los frentes de batalla, al expulsar a los invasores alemanes de su suelo patrio, pero también liberó a gran parte de Europa de ese yugo opresor, y así, salvaba también al mundo, expuso.



En el solemne acto participaron el General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las FAR, y una amplia representación de los pueblos que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como también integrantes del cuerpo diplomático acreditado en la Isla.