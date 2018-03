Amplio plan de plazas para la educación superior

Un total de 75 770 plazas conforman el plan de ingreso a las universidades en el próximo curso escolar 2018-2019, de ellas 31 892 están destinadas a quienes terminan este año el preuniversitario, informó en conferencia de prensa René Sánchez, director de Ingreso y Ubicación Laboral del Ministerio de Educación Superior.



En la oferta de plazas, las carreras de salud representan el 40 por ciento, las pedagógicas el 22 por ciento y las técnicas el 16 por ciento. Igualmente, se destaca que el total de plazas del curso por encuentros es de 36 540, mientras las de Educación a Distancia suman 3 985 (solo en las especialidades de agropecuaria, económicas, sociales-humanidades y pedagógicas).



Una novedad del próximo proceso de ingreso es que los aspirantes por la vía de concurso examinarán en las convocatorias ordinaria y extraordinaria como hasta ahora, pero la asignación de plazas se realizará una vez concluida la convocatoria extraordinaria. Esta acción, explicó Sánchez, permite incrementar el plan de plazas de esa vía con todas las capacidades que no fueron cubiertas, lo cual eleva las posibilidades de los aspirantes aprobados de obtener una carrera.



Por la vía de concurso, recordó, puede acceder al curso regular diurno todo joven de hasta 25 años de edad y que muchas veces se ven afectados por la disponibilidad de plazas. Con esta medida estamos propiciando un mejor cumplimiento del plan de ingreso.



«Otra novedad es que se premiará a los jóvenes más talentosos. A los ganadores de medallas en concursos de conocimientos, provinciales y nacionales, se les ofertarán carreras de ciencias básicas (matemática, física y química) afines a la especialidad en que concursaron, sin el requisito de aprobar los exámenes de ingreso.



«También es novedad que a los aspirantes al curso diurno que aprueben los exámenes de ingreso y no alcancen carrera, así como a los que desaprueben algunos de los exámenes, se les podrán ofertar plazas del curso por encuentros de perfil pedagógico que no hayan sido cubiertas». En este sentido, Sánchez precisó que la asignatura suspensa en prueba de ingreso deberá ser aprobada durante el transcurso del primer año de la carrera.