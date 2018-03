Más de 38 mil jóvenes votarán por vez primera el domingo 11 de marzo

«La prueba dinámica nos da tranquilidad de que el 11 de marzo tendremos una jornada electoral como nos tiene acostumbrado nuestro pueblo, con la reafirmación de que el resultado será satisfactorio y a la altura de estos tiempos», aseguró Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión Electoral Nacional (CEN), en conferencia de prensa este lunes, en la que además calificó el ensayo como favorable y organizado.



«Se comprobaron todos los sistemas, no solo el trabajo de las autoridades electorales de mesa, de circunscripción, municipio, provincia, sino también los planes de transportación, comunicaciones y aseguramiento para que funcionen bien y no fallen el día de las elecciones», acotó.



Dijo que se comprobó la asistencia de todas las autoridades electorales y su preparación para efectuar el escrutinio, así como la presencia de los símbolos patrios, el estado de las urnas y de toda la documentación que se utilizará.



Según refirió, la prueba activó a más de 200 000 autoridades y mediante el sistema informático se obtuvo toda la información con relación al escrutinio y los resultados del sexto parte de los diputados y el séptimo de los delegados, aunque no dejaron de haber aún detalles que precisar.



«Hubo problemas con teléfonos interrumpidos, otros que tenían candados o faltaron en unos lugares, carencia de transporte, falta de iluminación en algunos colegios, de fluido eléctrico, pero la CEN adoptó de inmediato medidas para solucionar esas problemáticas», afirmó, y concluyó que solamente el 2,95 por ciento de los aproximadamente 24 470 colegios en la nación, incluyendo especiales como los ubicados en terminales o aeropuertos, tuvieron dificultades.



Alina Balseiro explicó además que, por vez primera, 38 406 jóvenes ejercerán su derecho al voto. Y, anunció, en estas elecciones se podrán hacer validaciones digitales. Por ello, con una firma digital, el vocal nacional en la provincia validará al diputado electo, y el vocal provincial en el municipio al delegado, junto a la CEN.