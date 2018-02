Entregan a Eusebio Leal Orden al Mérito de Chile

La declaración oficial fue expedida y firmada el pasado dos de febrero en el Palacio de la Moneda por Michelle Bachelet, presidenta de la nación andina; sellada con las armas de la república, y refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

En el comunicado oficial, la mandataria expuso que “la acción espera que esta obra, muestra de nuestra estimación y aprecio, estimule al agraciado a repetir las acciones loables de virtud y noble amistad hacia Chile”.

Herrera refirió que la labor de Leal ha sido consecuencia de dos valores irrenunciables: lealtad y amor; y no en vano ha hecho, en su modesto paso por la historia, que ella le ubique en este sitio, mucho más importante que pedestal alguno.

Compartió, además, la carta enviada por Bachelet, en la cual resalta el orgullo que representa para ella otorgar el lauro a tan ilustre historiador, quien se erige como uno de los mayores artífices de la conciencia patrimonial latinoamericana.

La Presidenta calificó este momento como “un acto de toda justicia a un hombre, que durante décadas, se ha empeñado en preservar la memoria histórica de nuestros pueblos”.

Recordó que su nación le había entregado ya el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Central de Santiago de Chile; la Medalla de Honor Presidencial Pablo Neruda; y la Llave de la ciudad de Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad.

Leal expresó que sentía una particular sensación de gratitud al recibir este alto galardón, con antigüedad venerable, y sobre todo que le fuera conferido en el Salón de las Banderas del Palacio de los Capitanes Generales, sitio donde debe declinar todo honor que le sea otorgado ante la patria.

Recordó y agradeció a los ilustres chilenos que le han acompañado en este espacio, como Salvador Allende, quien le obsequió la bandera raída del país sudamericano que reposa aquí.

“La patria es un poema, es un deseo, es una expresión del sentido y del corazón; el país es un territorio singular que forma nuestro carácter; allá entre volcanes, aquí entre montañas y palmas; aquí a la orilla del mar, que es el mar que no nos divide, que nos une”, concluyó Leal.

La ceremonia oficial contó con la presencia del cuerpo diplomático acreditado en Cuba, miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores e invitados de ambas naciones.

La Orden al Mérito es la distinción más antigua del país, creada en 1817 por el director supremo libertador Bernardo O´Higgins, y tiene el objeto de premiar a ciudadanos extranjeros por servicios civiles destacados prestados a la República de Chile.