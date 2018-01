José Martí, un hombre de sueños

Cuando de niña mi abuelo me tomaba del brazo y me hacía colocar una flor silvestre del jardín en el busto que presidía la humilde escuela de mi infancia en aquel lejano pueblito y que yo en mis apenas seis años solo atinaba a llamar El Hombre de la Edad de Oro, no podía comprender entonces la grandeza de aquel gesto.

Con los años me he quedado con la costumbre de dedicarle flores al Maestro, al Héroe nacional, al más universal de los cubanos, a José Martí.



Es que en él se resume Cuba. Martí es nación, vehemencia, pasión por las ideas justas, por lo que nos hace ser del bien con todos y para todos.



Fue sin dudas un hombre de sueños, de esos que se superan a sí mismo y de los que se sobreponen a los entuertos personales, a los desencuentros familiares, a las exigencias de una esposa a la que amaba y que no supo ver la grandeza y altura del hombre inmenso que tuvo en sus manos.



Fue Martí quien encontró en la Patria el bien de muchos y luchó por ella, el que no creyó en desavenencia en busca de la unidad y el compromiso porque estaba en juego la obra mayor.



Así en una lucha por la unidad fundó el Partido Revolucionario Cubano, una obra colosal y única, así creó Patria, ese periódico que aun es moderno y contemporáneo, así gestó la Guerra Necesaria esa que fue rápida y vital.



Así llega en este aniversario de su natalicio como el más universal de los cubanos, con la pluma fiel, la palabra exacta, con la grandeza de sus ideas que se renuevan. Y yo lo confieso, lo descubro en cada uno de sus textos y sigo dedicándole flores.