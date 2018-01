Asegura Canciller europea que Cuba no está sola frente al bloqueo

Frente a los que levantan muros, los europeos queremos tender puentes y abrir puertas mediante la cooperación y el diálogo con la Isla, subrayó en una conferencia magistral ante un centenar de estudiantes del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana.

El bloqueo no es la solución, se lo hemos dicho a los estadounidenses y afirmado repetidamente en Naciones Unidas, la última vez en noviembre pasado, insistió la también vicepresidenta de la Comisión Europea.

Para la funcionaria esa política solo empeora la calidad de vida de los hombres, mujeres y niños en la mayor de las Antillas y es obsoleto e ilegal.

La Unión Europea (UE) seguirá trabajando para ponerle fin al bloqueo, subrayó.

Igualmente rechazó los efectos del cerco económico estadounidense contra Cuba sobre los ciudadanos, las empresas y los intereses europeos.

No podemos aceptar que medidas unilaterales impidan las relaciones económicas y comerciales con Cuba, agregó.

En un mensaje claro desde La Habana al gobierno de Donald Trump, que buscar recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla, insistió en que no es momento de demostraciones de fuerza que no conducen a ningún lugar.

Sobre el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la UE y la Isla y que entró en vigor en noviembre pasado, expresó que brinda la oportunidad de elevar las relaciones al nivel que reflejan realmente los estrechos lazos históricos, económicos y culturales.

Será un sólido instrumento para apoyar y participar en la actualización del modelo económico de la Isla, agregó.

Cuba y la Unión Europea comparten principios como la justicia, la libertad y la solidaridad, por lo que el acuerdo ofrece oportunidades para incrementar el comercio, las inversiones y buscar soluciones comunes a desafíos globales como el cambio climático, la lucha por el desarme y contra el terrorismo.

Mogherini habló en la capital cubana, en la que constituye su tercera visita oficial, sobre las líneas para el diálogo político y la cooperación, que tendrá carácter provisional, hasta que los parlamentos de los 28 Estados miembros de la UE lo ratifiquen.

Adelantó que este año la UE y la mayor de las Antillas firmarán un nuevo programa para fomentar la utilización de energías renovables, especialmente en las zonas rurales y las más aisladas de Cuba.

Con el canciller Bruno Rodríguez Parrilla hablará mañana sobre la próxima reunión, en Bruselas, del primer consejo conjunto entre la UE y Cuba; en tanto se trabaja en temas de interés bilateral, como la respuesta a los terribles huracanes que afectaron el Caribe en meses recientes y el apoyo a los damnificados.

Elogió el trabajo preventivo ante el paso del huracán Irma, cuando se evacuaron a casi dos millones de personas y los esfuerzos y seriedad del gobierno de la Isla en el manejo de los recursos entregados por la UE para ayudar a los damnificados.

En sus palabras a los estudiantes en el Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana llamó la atención sobre el cambio climático y aseveró que la responsabilidad en remediar este tema recae en el hombre.

La solución está a nuestro alcance, pero solo si actuamos unidos, exhortó.

Espero que las generaciones más jóvenes puedan cosechar el fruto de la cooperación internacional para protegernos del cambio climático, abundó frente a un grupo de embajadores del conglomerado de Estados europeos.

Un ejemplo de la cooperación creciente de la UE con Cuba es el centro de adolescentes inaugurado en La Habana Vieja en noviembre pasado, que fue financiado con fondos europeos, con el respaldo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Oficina del Historiador.

El acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba llegó para dejar atrás la mal llamada “posición común” de la UE hacia la Isla, una política unilateral y restrictiva, bajo la cual los europeos condicionaron desde 1996 su relación con la Isla.

Para este jueves Mogherini tiene previsto un encuentro con Esteban Lazo, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y la reunión oficial con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

Los vínculos entre Cuba y la Unión Europea se encuentran en buen estado y según las autoridades de la nación caribeña se desarrollan de manera positiva, caracterizados por un favorable intercambio y diálogo político.