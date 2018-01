Instituto de Meteorología: Habrá frío durante varios días

La nubosidad asociada a la irrupción de una nueva masa de aire procedente del Ártico abarcaba ayer casi todo el golfo de México, mientras que el frente avanzaba sobre la mitad occidental de Cuba. En las provincias orientales prevalecían nubes altas.

Amigo lector, este período invernal pudiera no ser efímero. Según el licenciado Adrián Miró González, especialista del Centro Nacional de Pronósticos del INSMET, las temperaturas seguirán siendo frías en la mayor parte del archipiélago, al menos, hasta el sábado.



Apuntó el meteorólogo a Cubadebate que “para la región occidental se pronostican valores máximos de solo 22-23 °C en los próximos días. El termómetro marcará unos 24-25 °C en las provincias centrales, hasta 27 °C en el oriente. En cuanto a las mínimas, esperamos de 10 a 13 °C en occidente y centro, incluso serán inferiores a 10 °C en algunas localidades montañosas e interiores, principalmente durante el 5 y 6 de enero.”



Bomba meteorológica

El centro de la gran baja invernal se ubicaría a menos de 300 km de las costas de Carolina del Norte, Estados Unidos, el 4 de enero. Modelo de predicción: Global Forecast System (GFS). Gráfico: Windy.

El Canal del Tiempo (The Weather Channel) ha adelantado que la tormenta Grayson esparcirá nieve y hielo desde la zona septentrional de Florida hacia Nueva Inglaterra hasta el jueves, a medida que un sistema de baja presión grande y poderoso se intensifique fuera, y no tan lejos, de la costa este de Estados Unidos.



El mismo se formará con rapidez desde hoy por las inmediaciones de Bahamas y la península de la Florida, y se agrandará notablemente mientras se mueva al nordeste rumbo al litoral atlántico de Canadá. Provocará vientos de 120 km/h y olas que alcanzarían los 10 y 15 metros de altura bien al norte de las islas Bermudas.



Según el experto Bob Henson, cuando el aire gélido y la energía de niveles superiores se extienden sobre las cálidas aguas de la corriente del Golfo, la baja presión superficial en desarrollo pudiera calificar para la “bombogénesis” siempre que se profundice, como mínimo, a 24 milibares en 24 horas.



El frío que se ha apoderado de la mayor parte de Norteamérica al comenzar el año se ha vuelto mortal. Funcionarios estadounidenses optaron por cerrar las escuelas en varios estados el martes, ya que la ocurrencia de bajas temperaturas generó preocupaciones sobre la seguridad de los estudiantes.



Se cree que al menos ocho muertes fueron causadas por el invierno extremo, según Associated Press. Dos cuerpos que muestran signos de hipotermia fueron descubiertos el domingo en Milwaukee, Wisconsin.



En Sioux City, Iowa, la temperatura cayó a -24 °C el domingo y el lunes, siendo la más fría en la ciudad desde el 23 de diciembre de 1989.