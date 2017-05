Ecuador asume la presidencia de la CAN

"Varias son las prioridades que tendrá el Ecuador durante su mandato, entre ellas: la culminación del proceso de reingeniería del organismo; desarrollo fronterizo; convergencia con los Mecanismos de Integración (CAN-MERCOSUR); y la interconexión eléctrica", expresa el comunicado de la Cancillería.



Las propuestas ecuatorianas



Ecuador propondrá revisar el tema de la salvaguardia cambiaria dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), luego de que asuma la presidencia pro tempore. Así lo indicó el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, durante una actividad en la Universidad de Guayaquil. Ecuador aplicó salvaguardias cambiarias a Colombia (21%) y Perú (7%) en diciembre del 2014, como respuesta a la depreciación de las monedas de estos países. La medida no gustó a Colombia y Perú por los efectos que, según sus argumentos, causaba a sus economías.



Dos meses después, en febrero del 2015, la Secretaría General de la CAN, desautorizó la aplicación de la sobretasa, y dispuso su levantamiento inmediato. Ecuador cambió la salvaguardia cambiaria por una salvaguardia general, en marzo del 2015.



“Vamos a llevar al interior de la CAN la propuesta, que tiene que ver con la posibilidad de revisar el tema de la salvaguardias cambiarias, que nos permitiría en un momento dado podernos de alguna manera proteger de las depreciaciones de los países vecinos”, expresó Cassinelli.



La CAN se constituyó el 26 de mayo de 1969, Ecuador ratificó su ingreso el 21 de noviembre de ese mismo año. El organismo está conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.



Según la página web del organismo es una comunidad de países que se unen voluntariamente con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana.

Los países que la integran están unidos por el mismo pasado, una variada geografía, una gran diversidad cultural y natural, así como por objetivos y metas comunes.



Esas naciones presentan una gran diversidad cultural, étnica y lingüística. Poseemos riquísimas manifestaciones folklóricas y artísticas que nos unen aún más.



La CAN está conformada por Órganos e Instituciones que están articuladas en el Sistema Andino de Integración, más conocido como el SAI.



Este Sistema hace que la CAN funcione casi como lo hace un Estado. Es decir, cada una de estas instancias tiene su rol y cumple funciones específicas, por ejemplo: el Consejo Presidencial Andino, conformado por los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, está a cargo de la dirección política de la CAN; el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores formula la política exterior de los países andinos en asuntos relacionados con la integración y, de ser necesario, coordinan posiciones conjuntas en foros o negociaciones internacionales; la Comisión, conformada por delegados plenipotenciarios, o con plenos poderes, se encargan de formular, ejecutar y evaluar la política de integración en temas de comercio e inversiones y generan normas que son obligatorio cumplimiento para los 4 países.



La CAN cuenta con una Secretaría General que administra y coordina el proceso de integración y el Tribunal Andino de Justicia es la entidad que controla la legalidad de los actos de todos los Órganos e Instituciones y dirime las controversias existentes entre países, entre ciudadanos o entre países y ciudadanos cuando se incumplen los acuerdos asumidos en el marco de la Comunidad Andina.



El Parlamento Andino, conformado por 20 Parlamentarios elegidos por voto popular -5 por cada País Miembro- , es la instancia que representa al Pueblo; es decir, a los Ciudadanos Andinos en general. Aquí se delibera sobre la integración andina y se proponen acciones normativas que fortalezcan la integración.



Asimismo, son parte del SAI las instancias consultivas de la Sociedad Civil, como el de los Pueblos Indígenas, de los Trabajadores y de los Empresarios. La Universidad Andina Simón Bolívar, con varias sedes en la región, es la entidad educativa. Y, los organismos financieros son la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reservas.



La integración integral



Ecuador asume hoy en Lima, Perú, la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 2017.



La Integración Integral es el nuevo y vigente paradigma de la integración andina. Constituye una respuesta al actual contexto internacional, caracterizado por la existencia de modelos de desarrollo diversos, apertura a un mundo multipolar, y el dinamismo de nuevos actores, temas y lógicas organizativas.



El año 2007, en la Cumbre Presidencial de Tarija, los Jefes de Estado de los países andinos expresaron su convencimiento de que es necesario "desarrollar y profundizar el proceso de integración de la Comunidad Andina tomando en cuenta, en forma más efectiva, las visiones y enfoques de los Países Miembros, con el objetivo de lograr una unidad en la diversidad al servicio del vivir bien de nuestros pueblos y en armonía con la naturaleza".



Para ello, manifestaron su voluntad de "forjar una integración integral más equilibrada entre los aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales y comerciales".



Algunos de los objetivos de la CAN son:



• Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social.

• Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes de los Países Miembros.

• Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

• Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional.

• Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros.

• Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión.



De la Agenda estratégica y los principios orientadores



• Asumir con realismo y oportunidad histórica las virtudes y límites del proceso andino de integración.

• Preservar el patrimonio común andino, consolidando los logros alcanzados en cuarenta años de integración.

• Respetar la diversidad de enfoques y visiones que constituyen el fundamento de la coexistencia comunitaria.

• Impulsar el desarrollo del mercado y del comercio andinos desarrollando nuevas oportunidades de inclusión económica y solidaridad social.

• Avanzar en la reducción de las asimetrías al interior de los Países Miembros mediante iniciativas que impulsen el desarrollo económico y social.

• Desarrollar el carácter integral del proceso de integración.

• Profundizar la integración física y fronteriza entre los Países Miembros.

• Promover los aspectos amazónicos en el proceso de integración andino.

• Promover la participación de la ciudadanía en el proceso de integración.

• Valorar y asumir la unidad en la diversidad cultural.

• Potenciar sosteniblemente los recursos de la biodiversidad de los Países Miembros.

• Fortalecer la institucionalidad del Sistema Andino de Integración para mejorar su coordinación y eficiencia.

• Fortalecer la cooperación regional en temas de seguridad.

• Fortalecer la política exterior común.

• Generar mecanismos prácticos de articulación y convergencia entre procesos de integración.