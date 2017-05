La Celac contra la violencia golpista y en defensa del diálogo en Venezuela

En un ambiente de avenencia dentro de la unidad en la diversidad que caracteriza a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), se celebró en la capital de El Salvador la reunión de cancilleres del mecanismo de concertación política regional, solicitada por la República Bolivariana de Venezuela.



La cita, convocada para examinar las amenazas al orden constitucional de Venezuela y las acciones intervencionistas contra su independencia, soberanía y autodeterminación, contó con la presencia de representaciones de 26 países.



Los debates reafirmaron la validez de la Celac como espacio de discusión de los genuinos intereses de nuestros países en vez de ir a tratarlos con la OEA y la potencia imperial que históricamente ha agredido y dominado a la región.



Prevaleció en las intervenciones la condena a la espiral de violencia de-satada contra el orden constitucional establecido y, frente a esta, el apoyo al planteamiento del Papa Francisco de privilegiar el diálogo y la labor del grupo de expresidentes, así como el respaldo a los esfuerzos del gobierno bolivariano en este sentido y a la decisión del presidente Maduro de convocar a una Asamblea Constituyente.



CUBA RECUERDA LAS OBLIGACIONES CON LA PROCLAMA DE LA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE COMO ZONA DE PAZ



Al intervenir, el jefe de la delegación de Cuba, canciller Bruno Rodríguez Parrilla, destacó la responsabilidad histórica de la Celac con la solución de los problemas de la región y recordó la historia de complicidad de la OEA frente a golpes de Estado, violencia social, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de periodistas y activistas sociales, sin contar los brutales efectos del neoliberalismo sobre los pueblos.



A quienes parecerían ignorar el papel violento de los opositores venezolanos, el ministro Rodríguez recordó el involucramiento de estos en el golpe de Estado militar contra Chávez, en el 2002, el asalto a la Embajada de Cuba en Caracas, que estuvo a punto de provocar el derramamiento de sangre de mujeres y niños que en ella se protegían, o las golpizas brutales contra ministros bolivarianos. Recordó también el apoyo de los Estados Unidos y la OEA al golpe, al igual que algunos políticos europeos.



Entonces, dijo, no teníamos a la Celac, mientras recordó el silencio de la OEA sobre aquellos hechos para comparar las actitudes de entonces con las actuales, que evidencian el doble rasero y las conductas politicamente motivadas de algunos gobiernos.



El Ministro de Relaciones Exteriores llamó a repudiar la utilización de las cortes como partidos o armas políticas, o de los consorcios mediáticos, así como la manipulación del enfrentamiento a la corrupción para la criminalización y persecución de líderes políticos de relevancia continental, con propósitos estrictamente políticos.



Al destacar que el planteamiento de Su Santidad y las propuestas recientes del presidente Maduro abren un camino para retormar el diálogo y la solución política, advirtió que este sería imposible si los reunidos no eran capaces de condenar los actos de violencia que se están produciendo hoy en Venezuela, contra el orden constitucional de ese país.



Habría que preguntarse –añadió el ministro cubano– a quién podría beneficiar la desestabilizacion de la región o una oleada de violencia en cualquiera de nuestros países. Habría que preguntarse si eso no dañaría los intereses de los Estados y los pueblos de la región y a todos los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda.



También recordó los riesgos siempre latentes de la intervención estadounidense y si América Latina y el Caribe estarían dispuestas a retroceder todo lo avanzado desde la constitución de la Celac, y a ir a dirimir sus asuntos con el gobierno de Washington.



Finalmente, el ministro Bruno Rodríguez advirtió que los que no puedan rechazar hoy la violencia golpista y defender la opción del diálogo estarían faltando al compromiso solemne que asumieron cuando los Jefes de Estado y de Gobierno firmaron en el 2014, en La Habana, la Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de Paz.