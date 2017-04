Francia avanza al balotaje con Emmanuel Macron como favorito

Para la primera vuelta, se pronosticaba una amplia fragmentación del voto entre cuatro candidatos y por ello resultaba muy aventurado apostar a posibles ganadores, mientras los resultados de ayer corroboraron la estrecha brecha.



Si bien el centrista Macron y la ultraderechista Marine Le Pen vencieron con alrededor de un 23 y un 22 por ciento, respectivamente, el derechista François Fillon y el izquierdista Jean-Luc Melenchon les pisaron los talones con más de un 19 por ciento.



Con vistas al balotaje previsto el 7 de mayo, la situación se configura muy diferente: una encuesta Ipsos Sopra Steria pronosticó que el líder del movimiento En Marcha vencerá ampliamente con un 62 por ciento de los votos, frente a un 38 de la presidenta del ultraconservador Frente Nacional.



Asimismo, al reconocer la derrota, varios candidatos anunciaron su decisión de votar por Macron, como Fillon y el socialista Benoit Hamon.



Tal postura fue adoptada por una larga lista de políticos de diversas tendencias en un panorama casi de alineamiento masivo a favor del político de 39 años.



Entre los nuevos apoyos del aspirante sobresalen numerosos miembros del actual gabinete socialista, como el primer ministro Bernard Cazeneuve; y las titulares de Medio Ambiente, Segolene Royal; y de Trabajo, Myriam El Khomri.



También varias figuras importantes de la derecha anunciaron su respaldo, como el ex primer ministro Alain Juppé.



De cualquier forma, los analistas advierten que no se trata de un 'macronismo' generalizado, pues más que el voto pro-Macron, el ex ministro de Economía se beneficiará en segunda vuelta del voto anti-Le Pen.



Por otro lado, numerosos medios de comunicación destacaron los positivos resultados del candidato izquierdista Jean-Luc Melenchon, quien obtuvo más del 19 por ciento del apoyo ciudadano, ocho puntos por encima de la cifra alcanzada en su postulación de 2012.



En cuanto a la participación, las últimas estimaciones señalaron que un 78 por ciento de los electores acudieron a las urnas, dos puntos por debajo de la tasa registrada durante las elecciones anteriores.



CRISIS DE LOS GRANDES PARTIDOS



Además de la victoria de Macron y Le Pen, la jornada de votaciones tuvo un segundo resultado relevante: la derrota estrepitosa de los grandes partidos que dominaron el panorama político francés en las últimas cinco décadas.



Por primera vez en la V República, en el balotaje final estarán ausentes el partido Los Republicanos y el Socialista, un escenario que despierta alarmas en esta nación europea.



Al comentar los resultados, Le Pen calificó de histórico el balance de la jornada, mientras Macron aseveró que 'cerramos hoy una página de la vida política francesa'.



De acuerdo con el postulante, los ciudadanos galos 'mostraron sus deseos de renovación' y ello quedó reflejado en las cifras finales.



Lo cierto es que se aproxima un quinquenio de gobierno en el que conservadores y socialistas estarán en la oposición, una situación inédita que podría traer no pocas sorpresas.



Adicionalmente, muchos se preguntan qué harán ambos partidos para recomponerse con vistas a las elecciones de 2022, mientras los más críticos se aventuran a vaticinar posibles colapsos.