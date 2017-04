Abogan parlamentarios europeos por mejores relaciones con Cuba

Esa instancia legislativa votará tanto su luz verde al texto como una resolución con su posicionamiento sobre el acuerdo alcanzado en diciembre entre Londres y La Habana antes del verano, previsiblemente en la sesión plenaria de julio, reporta el sitio Cubadebate.



La ponente de la posición de la Eurocámara, Elena Valenciano, se mostró satisfecha en el debate en comisión parlamentaria por que al recoger las distintas posturas ningún partido se haya mostrado en contra del consentimiento.



Valenciano pidió que no se use una distinta "vara de medir"” con la isla caribeña y los derechos humanos que la que se utiliza para evaluar a otros países.



"No les abramos la puerta para cerrarla de golpe", reclamó la vicepresidenta de los socialdemócratas en el PE, quien añadió que "en los actuales momentos políticos en Estados Unidos, es importante que la UE apuntale la tendencia aperturista en las relaciones internacionales con Cuba".



Por su parte, el parlamentario Luis De Grandes se mostró igualmente a favor de que la Eurocámara dé su consentimiento al acuerdo.



Para Javier Couso, eurodiputado de IU (grupo de la Izquierda Unitaria Europea), el acuerdo entre la UE y la mayor de las Antillas merece la luz verde "por ser equilibrado y ponderado" y marcar un punto de inflexión favorable.



Desde los Verdes europeos, Ernest Urtasun (ICV) celebró que el acuerdo termine con la "excepcionalidad" que ha marcado, según él, las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, y pidió que se dé el consentimiento del PE al texto "lo más velozmente que sea posible".



El pasado 12 de diciembre, la UE y Cuba firmaron su primer acuerdo bilateral, de diálogo político y cooperación, con el que el bloque comunitario puso fin a la "posición común" que desde 1996 imponía una relación unilateral y restrictiva con la nación antillana.