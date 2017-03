Organización continental Oclae reeditará caravana en honor al Che

Más de 50 delegados de 24 organizaciones de 15 países participaron en una reunión que sesionó esta semana en Buenos Aires, en la que la máxima instancia aprobó varias propuestas de cara a diversas fechas que se aproximan, y debatió temas de la coyuntura actual en la región.



En diálogo exclusivo con Prensa Latina, Heidy Villuendas, presidenta de esta organización que tiene su sede central en Cuba y cuenta con más de cinco décadas de historia, destacó que en la cita se acordó trabajar en un bloque permanente de cara a la Conferencia Regional de Educación Superior, con sede en Córdoba en 2018.



Decidimos hacer una caravana educacional que funcionará durante todos estos meses y la idea es debatir sobre los tres niveles que agrupa la Oclae, secundario, universitario y posgraduado, cuestiones sobre la educación que hoy tenemos y la que necesitamos.



Una de las propuestas aprobadas y que reviste gran significado es la caravana por tierra en honor al Che, que se realizó por primera vez en 1997. Queremos reeditar esta travesía, que se llamará Hasta la victoria siempre, dijo.



Los delegados partirán de tres puntos, el primero desde México, pasando por Centroamérica. Otro grupo saldrá desde la ciudad argentina de Rosario, tierra natal del guerrillero argentino-cubano, pasaría por Brasil y Paraguay hasta llegar a Valle Grande, Bolivia, el 6 de octubre de este año y un tercer grupo se uniría en otro punto de la región.



Villuendas precisó que en este recorrido los estudiantes traerán consigo algo muy especial: una escultura, cuyas tres partes saldrán de los diferentes lugares de la caravana para finalmente dejarla instalada en La Higuera, donde fue asesinado el Che.



La Oclae tendrá en este 2017 mucho movimiento. Entre los acuerdos tomados por el secretariado general está coordinar la fecha y la sede del próximo Congreso Latinoamericano de la organización, el número 18, que se realizará en Córdoba en junio de 2018 y para lo cuál ya trabajan.



El lugar fue seleccionado con todo propósito, pues se cumple el centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba, que marcó un hito y un símbolo dentro del movimiento estudiantil.



No se preveía otro sitio que no fuera esta ciudad. Aunque el Congreso se realizará en esa fecha, el proceso comienza mucho antes y la convocatoria oficial será lanzada en junio de este año en el marco del 99 aniversario de la Reforma, explicó Villuendas.



Otro de los aspectos abordados fue la participación de este bloque estudiantil de la región en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se realizará en octubre venidero en Sochi, Rusia, y del cual la Oclae es parte del comité organizador.



En la declaración final de la reunión del Secretariado General se aprobaron varios documentos y se insistió en el rol que juegan hoy los estudiantes para hacer frente a la ofensiva de la derecha y el neoliberalismo en la región, y su aporte también al proceso de integración y el apoyo a organizaciones como la Celac y el Alba.



También, subrayó la líder estudiantil, se exigió una vez más el fin del bloque económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba hace más de medio siglo y la devolución del territorio ocupado ilegalmente en Guantánamo.



Abogamos por la defensa de la soberanía de nuestros pueblos en el entendido de la eliminación del resto de las bases militares desplegadas en el continente y se hizo énfasis en otras luchas como la defensa del pueblo haitiano y la lucha por continuar exigiendo que Puerto Rico sea un país libre e independiente.



Se ratificó el apoyo de nuestra organización en la lucha de Argentina por la recuperación de las Islas Malvinas, territorio usurpado por el Reino Unido, y el apoyo a la Revolución bolivariana de Venezuela.



En el caso particular de Brasil, hubo un respaldo a las organizaciones estudiantiles de ese país en su reclamo contra las aplicaciones de políticas neoliberales del actual Gobierno, que afectan a los sectores más desfavorecido y en particular a la educación pública, y se trató el tema de la paz en Colombia y la proclama de América Latina como zona de paz.



Otro de los puntos abordados fue lo relativo a las pruebas pisa que implica la implementación de políticas que perjudican de alguna manera la propia educación pública, concluyó.