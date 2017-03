Raúl Castro: En Venezuela se libra la batalla decisiva de Nuestra América

Venezuela no está sola y puede contar con el acompañamiento del pueblo y el gobierno cubano, sostuvo Raúl durante su intervención en la XIV Cumbre Extraordinaria del Alba.





El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, General de Ejército Raúl Castro, ratificó este domingo en Caracas el respaldo de la Isla a la Revolución Bolivariana y dijo que en ese país hermano se libra la «batalla decisiva por el desarrollo y emancipación de Nuestra América».



Venezuela no está sola y puede contar con el acompañamiento del pueblo y el gobierno cubano, sostuvo Raúl durante su intervención en la XIV Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba).



El presidente cubano hizo un llamado a respetar la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, adoptada en la cumbre de la Celac en La Habana en el 2014, que llama a resolver las diferencias de forma pacífica y a respetar los principios y normas del derecho internacional y de la carta de las Naciones Unidas.



Señaló en otro momento de su intervención que estamos en una etapa crucial de la historia de la región, por los últimos retrocesos políticos que tienen un impacto negativo para nuestros pueblos.



Fidel nos enseñó a ser realistas y que lo que parece imposible se puede alcanzar, si nos lo proponemos con firmeza. Los países del Alba consideramos la integración como una condición indispensable frente a la creación de grandes bloques que dominan la economía mundial, señaló.



El Alba no fue posible en la época en que triunfó la Revolución Cubana, recordó Raúl, quien señaló que tuvo que ocurrir la rebelión liderada por Hugo Chávez en Venezuela para que una iniciativa como el Alba naciera.



Hoy continúa siendo decisivo el vínculo entre el ALBA y el Foro de Sao Paulo, sostuvo.



Añadió que Chávez siempre nos explicó la complejidad de lanzar la revolución en un país petrolero con una oligarquía financiera corrupta y una población a la que impusieron hábitos consumistas y una economía rentista que llevó el país a la quiebra.



Chávez comprendió que la construcción de la unidad es la tarea más importante que enfrenta toda revolución verdadera.



Gracias a la unidad, refirió Raúl, la Revolución Bolivariana ha sobrevivido a las bajezas de la OEA, a las recientes acusaciones contra el presidente ejecutivo Tareck El Aissami, entre otros ataques, refirió Raúl.



La nueva agenda del gobierno de los Estados Unidos apunta a que se desatará un proteccionismo económico que impactará en la competitividad de nuestras economías, señaló el dirigente cubano. Asimismo, se perseguirá y deportará a migrantes, entre otros asuntos.



«El muro que se pretende levantar en la frontera de México es una expresión de esa irracionalidad no solo contra este hermano país sino contra toda la región», dijo. «Expresamos la solidaridad de Cuba con el hermano pueblo mexicano».



«Ninguna causa justa de la Patria Grande nos es ajena», concluye Raúl tras ratificar su respaldo al pedido de compensación por los horrores de la esclavitud de los hermanos caribeños, a un trato preferencial en el comercio y las inversiones y el financiamiento para enfrentarse al cambio climático. Expresó asimismo su solidaridad con Lula, Dilma Rousseff y Cristina Fernández, líderes de nuestra América. Asimismo, mandó un mensaje de respaldo a Rafael Correa y Lenín Moreno, en Ecuador, así como a Daniel Ortega en Nicaragua.