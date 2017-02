Resaltan resistencia de Cuba ante provocaciones externas

La respuesta del Gobierno cubano a las intenciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de viajar a la Isla para recibir un premio inventado por un grupo ilegal anticubano, provocó las más diversas reacciones en el mundo. El plan incluía además al expresidente mexicano Felipe Calderón, y la exministra chilena Mariana Aylwin.



Desde Bolivia, el presidente Evo Morales, expresó su admiración por el pueblo cubano al frenar la injerencia del imperio y hacer fracasar una provocación fraguada por organizaciones derechistas de la región.



«Gracias por hacer respetar la dignidad del pueblo latinoamericano», escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.



A su vez, la Asociación nicaragüense Amigos de Cuba (AAC) rechazó en Managua las maniobras de provocación contra la nación antillana orquestada por organizaciones derechistas de la región, acciones que calificó de barbarie.



Consideramos descabellado el plan de intentar violentar la soberanía de Cuba con el montaje ridículo de entregar un premio a Almagro, expresó la AAC en un pronunciamiento hecho llegar a Prensa Latina.



«No les basta con tratar de desacreditar al gobierno cubano, ni con cometer cualquier acto de bajeza contra el pueblo cubano, sino que ahora quieren meterse en territorio cubano para hacerle honores a un enemigo del pueblo», agrega el documento.



La AAC sostiene que quienes pretenden ese objetivo están equivocados, pues Cuba a través de su gobierno encabezado por el Comandante Fidel Castro, desde 1959 tomó la determinación de que nunca más iba a sufrir violaciones de ningún imperio ni sería abusada o mancillada por lacayos.



Asimismo, la AAC reitera que repudia esta nueva maniobra provocativa, la cual tachó de «estúpida y loca».



Sabemos de sobra que el gobierno de Cuba jamás va a permitir esta humillación de premiar al enemigo y ser obligado a congraciarse con la OEA, organismo que en nada ha servido a los pueblos del Tercer Mundo y que a la Isla no le ha hecho ninguna falta pertenecer a ella, subrayó.



El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) también se mostró solidario con Cuba ante lo que calificó de provocaciones y maniobras mediáticas e injerencistas contra la Isla.



A través de un comunicado, el partido salvadoreño de izquierda enfatizó su repudio al pretendido show mediático «contra la hermana República de Cuba, mediante la supuesta organización de la entrega de un premio a personajes asociados a grupos desestabilizadores».



El FMLN aseguró que dichas provocaciones políticas y mediáticas están montadas en otra campaña de difamación que busca dañar las excelentes relaciones de Cuba con los países del área.



«Rechazamos cualquier intento de injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano y respaldamos la decisión de Cuba que, en base a la potestad reconocida por el derecho internacional, decide a quien acepta y a quien no, en su territorio», manifestó el FMLN.



La agrupación política salvadoreña ratificó «su solidaridad y apoyo al gobierno y pueblo cubanos, que continúan luchando por una sociedad más justa y equitativa y que se ha ganado el respeto y admiración de los pueblos del mundo por su dignidad, solidaridad y defensa innegociable de su soberanía y autodeterminación».



Por su parte, la Embajada de Cuba en Chile emitió una declaración en la que rechazó de forma categórica la «grave provocación internacional» contra su Gobierno.



«Fue gestada por un grupo ilegal anticubano que actúa contra el orden constitucional y que concita el repudio del pueblo, con el contubernio y financiamiento de políticos e instituciones extranjeras», aseguró la misión diplomática en esta capital.



Entre los involucrados está la exministra y exparlamentaria Mariana Aylwin, a quien se le impidió viajar a La Habana, acotó.



«La Embajada de Cuba en la República de Chile hace conocer que el Gobierno cubano, respetuoso de la memoria del expresidente Patricio Aylwin, de forma discreta y constructiva, realizó todas las gestiones a su alcance, para informar, disuadir y prevenir que se consumara la provocación, y lamenta profundamente su manipulación con fines políticos internos en Chile», apuntó.



Asimismo, recalcó que a Cuba le asiste el derecho soberano de decidir sobre el ingreso al territorio nacional de ciudadanos extranjeros y a defenderse de este tipo de actos injerencistas, dirigidos a subvertir el orden jurídico vigente en Cuba.



SOBERANÍA Y RESPETO



La gran mayoría de los comentarios recibidos a través de la página web de este diario coincidieron en que la posición cubana está marcada por los principios de soberanía y respeto.



«Oportuna respuesta Cuba, su pueblo jamás podrán ser humillado», expresó Roberto Llonch.



Por otra parte, el usuario Francisco añadió que este era todo un pretexto para reunir a la ultraderecha latina contra Cuba en nuestro propio país.



«Ni un paso atrás ante las acechanzas de la derecha y el imperialismo trasnochados y asesinos», expresó a su vez, José Luis Valdés Lozano.



Jesús Alquisira refirió que el pueblo cubano es un pueblo digno producto de una revolución triunfante y que nadie podrá desestabilizarlos, mucho menos los tinterillos de la derecha internacional.



Por su parte Efi Barrera exaltó la entereza de Cuba, calificándola de «digna y valiente» y arguyó: «¿cuándo entenderán que a Cuba se respeta? Si democracia implica el derecho de la mayoría a decidir, ya los cubanos decidimos por el socialismo».



Asimismo, varios comentarios convinieron en que la OEA sigue siendo un mecanismo al servicio de las oligarquías proyanquis e imperialistas.



También llegaron a esta redacción mensajes de solidaridad de usuarios de otros países del mundo. Antonio Rodríguez desde Paraguay comentó que estaba totalmente de acuerdo con lo dispuesto por el gobierno cubano.



«Sería estúpido permitir el ingreso a la casa de alguien que llega abiertamente con la intención de generar conflictos con quienes habitan ahí», dijo.



Bianca, desde Uruguay, enunció: «como uruguaya me da vergüenza la conducta de Almagro. Evidentemente es un títere de los intereses imperialistas».



Desde esa misma nación sudamericana, el usuario Iván Quintana pregunta de manera retórica «qué se puede esperar del traidor de Almagro, un abogado cuyo único principio es el metal, por desgracia este cipayo es de mi país».



Por otra parte, Belén Araujo Díaz dijo desde México: «siempre he admirado la dignidad del pueblo cubano».



Desde Argentina se alzó un forista llamado Emiliano, quien envió «un gran saludo al pueblo cubano, ejemplo de amor a la Patria».