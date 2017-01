Exhorta Cuba a defender la unidad de Latinoamérica y el Caribe

Todos tenemos el deber de defender a Nuestra América, la unidad que hemos creado y para eso es indispensable el papel que pueda jugar el Foro de Sao Paulo, expresó Díaz-Canel, quien se encuentra en Nicaragua para participar en la ceremonia de investidura del reelecto presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo como vicepresidenta dijo PL.

Refirió el dirigente cubano que, además del Foro, se deben potenciar los mecanismos integradores creados en las últimas décadas como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión de Naciones Suramericanas y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, entre otros.

Por otra parte, advirtió que este es un momento muy complejo, donde se está ante la presencia de toda una plataforma de restauración capitalista y neoliberal, que lamentablemente ha ganado algunos espacios.

De ahí, explicó Díaz-Canel, que el triunfo de la Revolución sandinista, de Daniel Ortega como presidente, tiene una connotación que sobrepasa las fronteras de la nación centroamericana.

Esa victoria, puntualizó, es también un triunfo de América Latina y el Caribe, una expresión de todo lo que se puede hacer cuando se trabaja con unidad, que consolida la integración y la paz en la región, acotó.

Asimismo, el Primer Vicepresidente sostuvo que Cuba le concede una alta importancia a la reunión que realizará este miércoles aquí el grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo, de cuyos representantes recibió el documento Consenso de Nuestra América.

Ese texto consensuado es considerado un instrumento para la defensa de los gobiernos progresistas frente a las campañas desestabilizadoras del imperialismo, en complicidad con las oligarquías nacionales, dijo PL.

A su vez, subrayó que es en reuniones como la citada donde converge Fidel Castro, quien siempre le dio mucha importancia al Foro de Sao Paulo, al verlo como un espacio político de fuerza en América Latina y el Caribe.

Que estemos aquí hoy, enfatizó, es también una manera de patentizar la continuidad de Fidel, presente en la misma medida en que el Foro, todas nuestras fuerzas, nuestros partidos y movimientos sociales seamos capaces de seguir unidos y enfrentar toda esa propaganda y maquinación imperialista que ataca a la región.

Díaz-Canel resaltó el hecho que el consenso logrado se dedicará al ejemplo de unidad e internacionalismo que representó Fidel, destacó Prensa Latina.

Igualmente reconoció que el Foro se ha ganado un espacio indiscutible en la historia de las fuerzas de izquierda en Latinoamérica y el Caribe.

No podemos negar que en las dos últimas décadas todo un grupo de movimientos revolucionarios, progresistas, con una amplia representación social, fueron cambiando el panorama latinoamericano, expresó.

En opinión de Díaz-Canel esa realidad demostró que se podía avanzar con una plataforma emancipadora, con más bienestar para los pueblos y en defensa de la soberanía e independencia.

No obstante, advirtió que el imperialismo no se quedó quieto y le molestó esos avances, por lo que fue socavando y trabajando con plataformas muy subversivas y perversas.

Al respecto ejemplificó los ataques constantes y de toda índole que sufren los procesos revolucionarios y progresistas de naciones como Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Nicaragua, entre otros.

Acompañan Díaz-Canel la vicepresidenta del Consejo de Estado Mercedes López, el viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra, y el embajador en Nicaragua, Juan Carlos Hernández.