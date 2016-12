Luto en Rusia por accidente aéreo

La nave, un Tu-154 en la que viajaban 84 pasajeros más ocho tripulantes, se dirigía a Siria y debía aterrizar en la base aérea de Jmeimim, donde Rusia tiene una agrupación de aviones de guerra. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha confirmado que no hay supervivientes.



El avión se ha estrellado poco después de haber despegado desde Sochi, donde había realizado escala para dirigirse a la base rusa de Latakia, en Siria. La mayoría de los pasajeros, 64, eran artistas, integrantes del conjunto de canto y danza Alexándrov —conocido con el nombre de Coro del Ejército Ruso—, el resto eran militares y nueve periodistas, entre ellos del canal primer canal ruso, NTV y de la televisión Zvezdá (Estrella, canal militar) que iban a celebrar el Año Nuevo con las tropas.



A bordo se encontraban también dos funcionarios y la presidenta de la fundación Spravedlívaya Pomoshch (Ayuda Justa), Yelizabeta Glinka, más conocida como doctora Liza, que desde finales de los años 90 se ha dedicado a acciones humanitarias médicas tanto en el extranjero como en Rusia. Después de estallado el conflicto en el este de Ucrania, la doctora Liza logró sacar a decenas de niños enfermos. Llevaba a Siria una partida de medicamentos.



Las primeras aproximaciones a las causas



El Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso) de Rusia ha revelado que la presencia de objetos extraños en el motor del avión, el combustible de baja calidad, un error de pilotaje o un posible fallo técnico, están entre las principales hipótesis que se están barajando sobre las causas del accidente del Tu-154.



El FSB ha subrayado que no hay ninguna evidencia de ataque terrorista o de sabotaje a bordo. Asimismo, el FSB ha aclarado que el avión no llevaba cargas militares ni materiales pirotécnicos que podrían haber sido causa del accidente.



Dentro de la investigación lanzada por las autoridades, el FSB está en estos momentos interrogando a los testigos y analizando los videos disponibles del accidente.



Según informa el Ministerio de Defensa ruso, el Tu-154 accidentado estaba comandado por un piloto de primera clase, Román Vólkov, con más de tres mil horas de vuelo. El avión fue fabricado en 1983, y había volado un total de 6689 horas.



El Ministerio ha destacado que los especialistas han analizado minuciosamente los datos del control objetivo de los medios de radiolocalización y han determinado la trayectoria de vuelo del Tu-154. "Ello ha permitido identificar de forma más precisa la zona de la caída del avión. La operación de búsqueda y rescate en el supuesto lugar de la caída se complica por el vasto alcance de las profundidades y peculiaridades del relieve del fondo", han estimado.



También el sitio de la cadena rusa RT señala que el siniestro se habría producido por un fallo técnico o un error de pilotaje, la hipótesis de que fuera un acto terrorista no entra en la lista de las principales", ha declarado el ministro de Transporte ruso, Maxim Sokolov.



Después de la primera jornada



En el lugar del siniestro del avión Tu-154 en el mar Negro tras la primera jornada de búsqueda han sido recuperados 11 cuerpos y 154 fragmentos de la aeronave, ha señalado el Ministerio de Defensa de Rusia.



El primer avión con cuerpos y fragmentos de la aeronave Tu-154 hallados en el lugar del siniestro ha llegado a Moscú, ha declarado el Ministerio ruso. En la capital rusa será llevada a cabo la identificación y el análisis genético de los cuerpos de las víctimas de la catástrofe aérea.



El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Rusia, Víktor Bóndarev, ha confirmado que el Tu-154 "no tenía fallas técnicas, hace poco tiempo han sido realizadas las revisiones reglamentarias". El funcionario ha expresado su confianza en que "los registradores de vuelo [las cajas negras] sean recuperados". Ha señalado que los registradores "están en la cola de la aeronave siniestrada, esta parte del avión es la que ha menos sufrido".



Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, "la operación de búsqueda en el lugar de la catástrofe aérea del Tu-154 no ha parado durante la noche ni un minuto".



No obstante, la operación de búsqueda y rescate en el lugar de la caída se complica por el vasto alcance de las profundidades y peculiaridades del relieve del fondo.



Homenajes a los integrantes del Coro del Ejército



Entre los fallecidos del reciente accidente aéreo, 64 eran miembros del prestigioso Coro del Ejército Rojo, también conocido como Conjunto Alexandrov. Está considerado de los mejores colectivos de voces masculinas del mundo. Fue creado en octubre de 1928 y tras el accidente, muchas personas se han dirigido a la sede del grupo en Moscú para depositar flores en su memoria.

Duelo



El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró el 26 de diciembre como el día de duelo nacional por los muertos en el siniestro del Tu-154 en Sochi.



"El lunes (el 26 de diciembre) será decretado como jornada de duelo nacional en Rusia", dijo el mandatario a los periodistas. El líder ruso destacó que las causas de la catástrofe serán investigadas escrupulosamente y "se hará todo lo posible para apoyar a las familias de los fallecidos". "Ordené al Gobierno crear una comisión que encabezará el ministro de Transporte", Maxim Sokolov, indicó./Ana Teresa Badía Valdés.