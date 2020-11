«El mundo enfrenta una de las peores crisis en los últimos cien años, exacerbada por los efectos devastadores de la pandemia de la COVID-19, la recesión económica que ha provocado y la agudización de las profundas desigualdades ya existentes», afirmó este jueves el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, durante la Reunión Ministerial del Grupo de los 77 + China en el marco del 75 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

De acuerdo con Cubaminrex, Rodríguez Parrilla comentó sobre los obstáculos para el desarrollo, los cuales se perpetúan como resultado de un orden económico internacional injusto y antidemocrático.



El Canciller de la Mayor de las Antillas particularizó en que se profundiza la deuda externa de los países en desarrollo, que es impagable e incobrable y debe ser condonada.



«Son constantes los intentos de socavar el multilateralismo y los principios y propósitos de la Carta de la onu. Proliferan las guerras no convencionales y las medidas coercitivas unilaterales que contravienen el Derecho Internacional», aseguró.



Se refirió al recrudecimiento del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, incluso en tiempos de pandemia, siendo un impedimento real para el desarrollo nacional.



A su vez, el Ministro de Relaciones Exteriores destacó los esfuerzos de las 53 brigadas médicas cubanas, enviadas a otras naciones para cooperar en el enfrentamiento a la pandemia en 39 países y territorios, las cuales se han sumado al personal de Salud de la Isla que ya prestaba servicios en 59 naciones.



«Cuba no abandonará su vocación solidaria y humanista, a pesar de la cínica campaña difamatoria del Gobierno de Estados Unidos contra nuestra cooperación médica internacional», ratificó.



Rodríguez Parrilla reafirmó el compromiso de Cuba con el Grupo de los 77 + China y agradeció el respaldo de sus miembros, en particular, en la lucha por el levantamiento del bloqueo. Además, expresó el compromiso de continuar trabajando unidos por el derecho de nuestros pueblos a la autodeterminación y al desarrollo, y por un orden internacional más justo y equitativo.