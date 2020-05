Declaración de la Reunión Cumbre Virtual a nivel de Grupo de Contacto del MNOAL en respuesta a la COVID-19

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, habiéndonos reunidos por videoconferencia en la Reunión Cumbre Virtual a nivel de Grupo de Contacto del MNOAL en respuesta a la COVID-19, bajo el lema "Unidos contra la pandemia de la COVID-19" el 4 de mayo de 2020, por iniciativa del Excmo. Sr. Ilham Aliyev, Presidente de la República de Azerbaiyán y Presidente del Movimiento de los Países No Alineados, con el fin de contribuir eficazmente a los esfuerzos mundiales para hacer frente a los efectos sin precedentes de la pandemia de la COVID-19.

1. Reiteramos nuestro firme compromiso con los propósitos, principios y disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y los documentos fundacionales del MNOAL,



2. Acogemos con beneplácito la aprobación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/74/270, titulada "Solidaridad mundial para luchar contra la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)", y la resolución A/RES/74/274, titulada "Cooperación internacional para garantizar el acceso mundial a medicamentos, vacunas y equipos médicos para hacer frente a la COVID-19",



3. Expresamos pleno apoyo a los planes e iniciativas del Secretario General de las Naciones Unidas para combatir la pandemia de la COVID-19,



4. Recordamos los Comunicados del Buró de Coordinación del Movimiento de los Países No Alineados acerca de "la pandemia de la COVID-19", del 25 de marzo de 2020, y sobre "el apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a su Director General", del 9 de abril de 2020,



5. Expresamos profunda preocupación por la rápida propagación de la COVID-19, lo cual supone un enorme desafío para la humanidad y exige una respuesta mundial sobre la base de la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral renovada,



6. Reconocemos los efectos sin precedentes de la pandemia, entre ellos la grave afectación a las sociedades y las economías, así como a los viajes y el comercio mundiales, y los efectos devastadores sobre el sustento de las personas,



7. Reconocemos además que los más pobres y los más vulnerables son los más duramente afectados por la pandemia y que el impacto de la crisis hará retroceder los logros alcanzados con tanto esfuerzo en materia de desarrollo y obstaculizará los avances hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,



8. Reiteramos nuestro apoyo al multilateralismo con las Naciones Unidas en su centro, y reconocemos que la preservación y el fortalecimiento de los valores del multilateralismo y la cooperación internacional, que son las bases de la Carta de las Naciones Unidas y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, son fundamentales para promover y apoyar los tres pilares de las Naciones Unidas: paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos,



9. Expresamos pleno apoyo a la OMS y a sus directivos, al tiempo que reconocemos el papel fundamental que están desempeñando y el asesoramiento que están brindando actualmente en la primera línea de combate, en particular en la facilitación de asesoramiento, capacitación, suministro de equipos y prestación de servicios concretos para salvar vidas, a fin de garantizar la respuesta efectiva de la comunidad internacional a los retos cada vez mayores que plantea la pandemia de la COVID-19, que es la mayor crisis humana y emergencia sanitaria de nuestros tiempos,



10. Instamos a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a incrementar su cooperación a nivel nacional, regional e internacional para hacer frente y combatir este flagelo,



11. Enfatizamos que ante este tipo de emergencia mundial, el espíritu de solidaridad debe estar en el centro de nuestros esfuerzos y exige un alto nivel de compromiso ético y humanista, en el que prevalezcan la solidaridad y la cooperación desinteresada a fin de proporcionar a los pueblos necesitados medicinas, equipos y suministros médicos, alimentos, intercambio de conocimientos especializados y buenas prácticas,



12. Expresamos nuestra enérgica condena a la promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra los Estados Miembros del Movimiento, que se aplican en violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, expresamos además nuestro apoyo, de conformidad con el derecho internacional, a los Estados afectados por esas medidas, e instamos a la comunidad internacional a adoptar medidas urgentes y eficaces para eliminar el uso de tales medidas, que son incompatibles con los principios del derecho internacional o la Carta de las Naciones Unidas, con miras a garantizar la efectividad de las respuestas nacionales a la pandemia de la COVID-19.



13. Llamamos a intensificar la cooperación internacional para contener, mitigar y derrotar la pandemia, a través del intercambio de información, conocimientos científicos y las mejores prácticas y la aplicación de las directrices pertinentes recomendadas por la OMS,



14. Subrayamos la necesidad de realizar esfuerzos coordinados para prevenir los efectos negativos de la pandemia en las economías de los Estados Miembros,



15. Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos como consecuencia de la COVID-19 y expresamos solidaridad con todos aquellos que actualmente están luchando y recuperándose de la COVID-19,



16. Reconocemos la enorme contribución y dedicación del personal médico y de los proveedores de servicios de salud y les expresamos nuestro agradecimiento en esta emergencia humanitaria,



17. Decidimos crear el Grupo de Tarea del Movimiento de los Países No Alineados para elaborar una base de datos que incluya las necesidades y los requerimientos humanitarios y médicos básicos de los Estados Miembros del MNOAL, la cual será presentada por la Presidencia a todos los países donantes, las organizaciones humanitarias internacionales, las entidades privadas transnacionales que ejecutan proyectos de responsabilidad social y otras de posible apoyo y asistencia,



18. Expresamos nuestro agradecimiento al Excmo. Sr. Ilham Aliyev, Presidente de la República de Azerbaiyán y Presidente del Movimiento de los Países No Alineados, por haber puesto en marcha y acogido esta oportuna y valiosa reunión.