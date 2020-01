OMS declara emergencia internacional por propagación del coronavirus (+Video)

El director general de la Organización Mundial de Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado este jueves que la cepa del coronavirus originada en diciembre en Wuhan (China) representa una "emergencia de salud pública de preocupación internacional".



"No sabemos qué tipo de daño podría causar este virus 2019nCoV si se propagara en un país con un sistema de salud más débil. Debemos actuar ahora para ayudar a los países a prepararse para esa posibilidad", ha señalado Ghebreyesus durante una conferencia de prensa.



"Declaro una emergencia de salud pública de preocupación internacional ante el brote mundial del 2019nCoV", agregó.



"La razón principal de esta declaración no se debe a lo que está sucediendo en China, sino a lo que está sucediendo en otros países. […] Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles y que no están preparados para enfrentarlo", explicó el médico.



"Hacemos un llamado a todos los países para que implementen decisiones que sean consistentes y basadas en pruebas. La OMS está dispuesta a brindar asesoramiento a cualquier país que esté considerando qué medidas tomar", instó Ghebreyesus.

Para combatir la propagación del coronavirus, la OMS propone:



1. Acelerar el desarrollo de vacunas, terapias y diagnósticos.

2 .Contrarrestar la divulgación de rumores y desinformación.

3. Revisar los planes de preparación.

4. Evaluar los recursos necesarios para identificar, aislar y curar a los enfermos.

5. Que los Gobiernos compartan información con la OMS y otros países.





Precisan período de incubación del coronavirus

El nuevo estudio realizado sobre el coronavirus, que se originó en China y se convirtió en un brote mortal que afecta ya a varios países, revela que su período de incubación –desde que el virus entra en el organismo hasta que muestra sus primeros síntomas– es de 5,2 días en promedio, aunque puede variar dependiendo de cada paciente.



Esta estimación, descrita como "preliminar" y publicada este miércoles en New England Journal of Medicine por investigadores chinos, se basa en una observación médica de 14 días realizada a personas expuestas al patógeno. Por su parte, la OMS había emitido un comunicado este lunes, indicando que el período de incubación puede variar entre 2 y 10 días.



El método



La estimación del período de incubación del 2019-nCoV se realizó a partir de 10 pacientes, pero los casos de los primeros 425 afectados, cuya edad mayoritariamente superaba los 60 años y no era inferior a los 15, también fueron analizados por los investigadores para descubrir otras características del brote.



Basándose en esos datos se pudo determinar que desde que el virus surgió por primera vez en diciembre, en Wuhan, el número de personas infectadas se duplicó en promedio cada 7,4 días, y cada paciente infectó a una media de 2,2 personas. El equipo también comunicó que la transmisión de persona a persona se había producido entre contactos cercanos desde mediados de diciembre del 2019.



Además, señalaron que los niños pueden ser menos propensos a infectarse o, si están infectados, pueden mostrar síntomas más leves. Asimismo, revelaron que aunque se han registrado infecciones entre trabajadores de la salud, la proporción no ha sido tan alta como durante los brotes del SARS y MERS.



De momento el brote de la nueva cepa del coronavirus ha resultado en al menos 170 muertes. Entre tanto, el número de casos confirmados de infección supera los ocho mil. Al mismo tiempo, hay más de 12 mil pacientes sospechosos de portar el virus, según el monitoreo de la red social de médicos chinos DXY.



Hasta el momento, 135 personas han logrado curarse de la enfermedad.





