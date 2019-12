Cámara de Representantes aprueba el ‘impeachment’ contra Trump

Donald Trump se ha convertido este miércoles en el tercer presidente de la historia estadounidense que se verá sometido a un impeachment. Una Cámara de Representantes completamente dividida aprobó llevar a Trump a juicio en el Senado por abuso de poder y obstrucción del Congreso a raíz de un escándalo de presiones a Ucrania para obtener beneficios electorales.

Si es hallado culpable en ese futuro proceso, el presidente será destituido, aunque las probabilidades de que eso ocurra son reducidas, afirma hoy en un artículo BBC Mundo.



Según el diario El País, de España, tras un debate, la mayoría demócrata votó a favor de los dos cargos y todos los republicanos en contra, en un claro reflejo de lo partidista, casi tribal, de este proceso. Los fundadores de la Constitución lo idearon para destituir a un mandatario en caso de “delitos graves o faltas”. Sus herederos lo han transformado en una guerra sin cuartel.



La resolución 755 para juzgar al presidente del país más poderoso del mundo vio la luz pasadas las ocho de la noche, ya madrugada en España, tras una jornada wagneriana en el Capitolio. Fueron más de 11 horas de debate, puro choque de trenes, sobre los llamados artículos del impeachment. El de abuso de poder salió adelante con 230 votos a favor y 197 en contra (195 republicanos y dos demócratas) y el de obstrucción al Congreso, con 229 a favor y 198 en contra (tres deserciones demócratas y una abstención). Se trata de legisladores centristas, en territorios bisagra, donde un voto a favor les puede pasar factura política.



Algunos arrancaron a aplaudir tras el primer voto, lo que no gustó a la presidenta de la Cámara, la veterana demócrata Nancy Pelosi, que levantó la mano y les cortó en seco con una mirada severa. Tercera autoridad del país y líder de los demócratas en Washington, Pelosi había acudido vestida de oscuro y hablado con tono sereno y grave, tratando precisamente de transmitir una idea de solemnidad institucional que contrarreste las críticas de Trump y los republicanos, que acusan a la oposición de actuar por revanchismo político.



En el juicio, que se desarrollará en el Senado tras la luz verde de la Cámara baja, los legisladores están obligados a repasar los testimonios, llamar a nuevos testigos si lo ven necesario, examinar los documentos, las pruebas y decidir si, en efecto, el presidente de Estados Unidos ha cometido algún “crimen o falta grave”, como dice la Constitución, que haga necesaria su destitución. No están claras las fechas, ya que Pelosi comunicó a la prensa que no trasladará los artículos mientras no se hayan sentado las bases de cómo será el juicio. Para la Casa Blanca, este miércoles ha significado "la culminación de uno de los episodios políticos más vergonzosos de nuestra nación".



Los senadores están obligados a tomar sus decisiones independientemente del color político del presidente al que se juzga, pero la deliberación se antoja una pantomima. El grueso de los legisladores demócratas ve a Trump culpable y la totalidad de los republicanos lo considera inocente. En el Senado, con 53 senadores republicanos del total de 100, está amarrada la absolución, ya que un veredicto culpable requiere la mayoría de dos tercios.



Una de las grandes conclusiones de este proceso es que el republicano sigue siendo el partido de Donald Trump. La formación ha cerrado filas con el presidente. Sin embargo, en el impeachment a Bill Clinton, iniciado el 19 de diciembre 1998 —hace casi 21 años— por el escándalo Lewinsky, 31 demócratas votaron a favor de iniciar la investigación del demócrata. Otro demócrata, Andrew Johnson, que se sometió al juicio político en 1868, lo superó en el Senado por un solo voto.



La hora de la verdad de Trump llegará en noviembre de 2020. Su base, de momento, no parece afectada por este escándalo. Su índice de aprobación, pese a lo bajo, ha mejorado seis puntos desde septiembre, hasta un 45%, según Gallup. Por la noche, se dio un baño de masas en un mitin en Michigan. En la calle la lluvia de los últimos días dio una tregua en Washington y bajo un sol intenso, pero un frío atroz, las protestas contra Trump de la mañana recordaban esa otra parte de América.

Respuesta de Trump

Pese a que Trump no estuvo presente en el debate, manifestó su oposición al proceso en repetidas ocasiones durante el día a través de Twitter, en un tono cada vez más agresivo.

"Unas mentiras tan atroces de la izquierda radical, de los demócratas inútiles. Esto es un ataque contra Estados Unidos y un ataque contra el Partido Republicano!!!!", manifestó en un mensaje escrito con letras mayúsculas.

El presidente recibió el resultado de la votación desde un mitin en Michigan, en el que aseguró que no estaba preocupado.

"Es un suicidio político para el Partido Demócrata", consideró, en una clara referencia a las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre de 2020 y en las que se juega su reelección.