Estados Unidos impone nuevas restricciones a los viajes a Cuba

Asimismo, se informó que los buques de pasajeros y recreativos, y los aviones privados y corporativos, no serán elegibles para una excepción de licencia, y se establece una política general de denegación de solicitudes de licencia que involucre a esas embarcaciones y aeronaves.



El Departamento del Tesoro difundió en un comunicado que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) presentó enmiendas al Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR) para implementar la política del mandatario republicano, cuya administración ha estado marcada por una creciente hostilidad contra la isla.



Las nuevas medidas, que entrarán en vigor desde mañana, responden a los anuncios realizados el pasado 17 de abril por el asesor de seguridad nacional, John Bolton, durante un agresivo discurso pronunciado en Florida, cuando dio a conocer que se aplicarían nuevas restricciones a los viajes no familiares a la mayor de las Antillas.



Según la declaración, los cambios regulatorios de la OFAC incluyen una disposición de “exención”, que establece que ciertas visitas educativas grupales previamente autorizadas podrán realizarse si la persona ya completó al menos una transacción relacionada con el viaje (como la compra de un boleto o la reserva de alojamiento) antes del 5 de junio.



Por su parte, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio (BIS), en coordinación con la OFAC, limitará los tipos de aeronaves y embarcaciones autorizadas para ir a la nación caribeña en una estadía temporal.



De acuerdo con un documento presentado para su publicación en el Registro Federal, esa regla elimina la autorización para exportar o reexportar a la isla la mayoría de las aeronaves no comerciales, y embarcaciones de pasajeros y recreativas en estancia temporal.



“En consecuencia, los aviones privados y corporativos, los cruceros, los veleros, los barcos de pesca y otros aviones y embarcaciones similares en general tendrán prohibido ir a Cuba”, indicó el texto de la BIS.



La regla añade que las únicas aeronaves civiles que siguen autorizadas para dirigirse a la mayor de las Antillas son las comerciales que operan bajo Certificados de Operador de Transporte Aéreo u otras especificaciones de la Administración Federal de Aviación.



Estas medidas ignoran las demandas de muchos sectores norteamericanos que desean la eliminación de las restricciones de viajes a Cuba, una nación a la que los estadounidenses tienen vetado ir como turistas.



Además, mientras la administración de Trump mantiene un discurso de querer apoyar al pueblo del territorio vecino, las nuevas prohibiciones deberán tener un impacto negativo en el país caribeño, fundamentalmente en el sector privado.