Recibe Presidente de Sudáfrica al Primer Vicepresidente de Cuba

Durante una reunión con el Primer Vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, el dirigente destacó en particular la labor que realizan los médicos de la isla caribeña en esa nación de África Austral, informó la agencia Prensa Latina en un despacho fechado en Pretoria.



El Primer Vicepresidente expresó el reconocimiento por el respaldo de Sudáfrica a Cuba en su lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero mantenido por Estados Unidos contra la Isla durante casi 60 años.



En el encuentro, según se informó, se destacó la coincidencia de las dos partes en no solo mantener el excelente nivel de las relaciones sino en incrementarlas e impulsar los vínculos comerciales.



Ramaphosa y Valdés Mesa intercambiaron opiniones sobre la situación en América Latina y África y del actual contexto internacional.



El jefe de Estado sudafricano agradeció la invitación del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel, de visitar Cuba, lo cual dijo lo honraría.



Ramaphosa aprovechó la ocasión para enviar saludos afectuosos al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, y al presidente Díaz Canel.



Durante la jornada de hoy, Valdés Mesa, quien viajó a Sudáfrica al frente de una delegación oficial invitada a la ceremonia de juramentación de Ramaphosa como Presidente, se reunió hoy también con la ministra de la Presidencia Nkosozana Dlamini Zuma y con dirigentes del Partido Comunista de Sudáfrica.



Asimismo, Valdés Mesa sostuvo un encuentro con la comunidad de cubanos residentes en Sudáfrica, a quienes explicó el trabajo del gobierno de la isla caribeña en medio de la agudización de la política agresiva del gobierno estadounidense luego de la decisión del presidente Donald Trump de activar el capítulo III de la ley Helms-Burton.



El visitante recibió la bienvenida por parte de Cristina Florez, presidenta de la Asociación de Cubanos Residentes en Sudáfrica, quien le agradeció la oportunidad de conocer sobre la realidad y acciones que se llevan a cabo en su país en estos momentos difíciles.



Asimismo ofreció un panorama detallado sobre las labores priorizadas del gobierno cubano en el contexto de la situación mundial actual, en particular con la adopción de medidas en la producción de alimentos y la seguridad del país.



La delegación encabezada por Valdés Mesa, que integran también la viceministra de Relaciones Exteriores Ana Teresita González y el asesor del ministro de las Fuerzas Armadas Arnaldo Tamayo, viajará mañana en visita oficial al reino de Eswatini invitada por el rey Mswati III.



La gira africana proseguirá posteriormente en Etiopía.