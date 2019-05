La hora de la Revolución Latinoamericana

Cuando este sábado Nicolás Maduro Moros, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, entró al parque Los Caobos, no había duda de que el 18vo. Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes (CLAE) había tenido una «calidad política e ideológica, cultural y discursiva, que supera grandemente cualquier otro movimiento estudiantil en los últimos 60 años», como él mismo expresó poco después.



Mi saludo y mi abrazo a todos los estudiantes. Les cayó un «palo de agua», ¿verdad?, dijo el Presidente obrero, al comenzar su intervención ante los 5 000 delegados que durante seis días se reunieron en su patria, y a los que la lluvia de este sábado en Caracas —que hacía un año no caía—, no le impidió que se encontraran con el mandatario venezolano, porque era «la lluvia de rebeldía y de bendición» del Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías, corearon los participantes.



Entonces, Maduro Moros manifestó emocionado su admiración por el esfuerzo que habían hecho los delegados de otros países: «Por encima de todas las dificultades, ustedes han asistido a este Congreso, lo cual constituye la cifra más alta en cualquier Congreso Latinoamericano». Asimismo, destacó el vínculo entre la primera vez que se reunió el CLAE en Caracas, en 1959, y el que acaba de culminar, con un Gobierno bolivariano, chavista y popular. «Cosas de la vida, 60 años después, una nueva generación de jóvenes y estudiantes en una misma ciudad vuelve a gritar sus consignas revolucionarias, ahora desde el poder», dijo Maduro Moros.



Entonces, la generación que participó en aquel congreso levantó su bandera para apoyar a la joven Revolución Cubana; los de hoy, 60 años después, alzaron sus voces, en defensa de la Revolución bolivariana y chavista y su Presidente legítimo.



En otro momento Maduro expresó que «el siglo XXI es el siglo de la Revolución Latinoamericana», porque podía percibir en toda una nueva generación de estudiantes del continente el compromiso por un mundo mejor. Al respecto, aseguró que «lo que viene por delante son grandes transformaciones» en la región, por eso «no debemos contentarnos solo porque el congreso haya sido un éxito». Ustedes tienen —expresó— la responsabilidad de que también sean un éxito las acciones aprobadas para dar continuidad a la lucha por el rescate de la patria grande y la educación pública, gratuita y de calidad.



Sus palabras encontraron unánime respaldo en los miles de delegados, quienes desde mucho antes de la hora señalada habían desbordado uno de los parques más antiguos de Venezuela.



Fue el cierre de un momento histórico. Lo adelantó Mirthia Julia Brossard Oris, presidenta de la Oclae, cuando en los inicios de la jornada de clausura dijo que estamos en Venezuela por nuestro futuro y el de nuestros pueblos.