Presidente cubano continúa actividades en Naciones Unidas (+Video)

El mandatario del territorio caribeño tuvo ayer su primera intervención ante el organismo multilateral en la Cumbre de Paz Nelson Mandela, reunión de alto nivel de la Asamblea General en la cual manifestó que la paz internacional permanece amenazada por la filosofía de la dominación.



No puede haber desarrollo sin paz y estabilidad, ni paz y estabilidad sin desarrollo, afirmó el jefe de Estado de la nación antillana, quien sostuvo que el único tributo digno a la memoria de Mandela es impulsar el desarrollo de las naciones en desventaja.



Actos más que palabras; cooperación, no intervención; solidaridad, no saqueo, exigió el presidente cubano en el mayor órgano de Naciones Unidas, que este martes comienza su debate general.



Durante la jornada de este lunes Díaz-Canel también sostuvo un encuentro con miembros republicanos y demócratas del Congreso de Estados Unidos, a quienes ratificó la voluntad de promover el avance de las relaciones bilaterales.



En esa reunión, celebrada en la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, el mandatario se refirió a la disposición de aprovechar las potencialidades de la cooperación sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo.



Ante senadores y representantes, Díaz-Canel afirmó que el retroceso experimentado en las relaciones entre ambos países en tiempos recientes y la permanencia del bloqueo perjudican los intereses de sus respectivos pueblos.



Señaló que en ese contexto también se extienden los obstáculos para el desarrollo económico al que tienen derecho la nación caribeña.



A su vez, los miembros del Capitolio, en declaraciones posteriores a Prensa Latina y otros medios, expresaron la necesidad de que se levante el cerco económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la isla y la importancia de ampliar la cooperación entre ambos países.



Deseo que Estados Unidos tenga relaciones completas con Cuba, no hay razón para tener un bloqueo que sabemos que falló, aseguró la congresista demócrata Karen Bass, una de las participantes en la cita celebrada.



Por su parte, el senador del partido azul Ron Wyden, afirmó que como principal demócrata del Comité de Finanzas de la Cámara Alta del Congreso estuvo muy complacido con el optimismo que hubo en la reunión de este lunes acerca de vías para cambiar las restricciones actuales de comercio y promover actividades mutuamente beneficiosas.



Díaz-Canel también sostuvo ayer encuentros bilaterales con sus homólogos de Ecuador, Lenin Moreno; Irán, Hasan Rohani; Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovia; Mozambique, Filipe Nyussi; Perú, Martín Vizcarra; y Andorra, Antoni Marti.

Video de Prensa Latina: