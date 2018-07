Raúl y Díaz-Canel envían mensaje al pueblo nicaragüense

Con motivo del acto en conmemoración del 39 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrado este jueves en Managua, capital de Nicaragua, el Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla dirigió unas palabras al pueblo nicaragüense.



En primer lugar, dio lectura a un mensaje enviado por Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, a través del cual ambos mostraban su apoyo incondicional al Frente Sandinista de Liberación Nacional, al presidente Daniel Ortega y a su pueblo ante los intentos imperialistas de derrocar su gobierno.



Igualmente, Rodríguez Parrilla leyó un texto -apoyado por los gobiernos progresistas de la región durante el XXIV Foro de Sao Paulo, concluido el pasado miércoles en La Habana, el cual rechaza la política intervencionista del gobierno de EE. UU. El Canciller cubano también llamó a respaldar el derecho de cada estado a elegir su sistema político, así como a no intervenir directa o indirectamente en los asuntos de otros gobiernos y a desterrar cualquier forma de violencia.



Afirmó, además, que «los pueblos martianos y bolivarianos no vamos a traicionar nunca la memoria de Sandino, la vamos a defender», y que «quienes atacan hoy a Nicaragua son los hipócritas, los que utilizan el monopolio de la información para mantener gobiernos corruptos y confundir a la opinión pública internacional». Enfatizó también que «quien manda en Nicaragua es el pueblo, no la OEA, no Donald Trump».



Rodríguez Parilla concluyó su intervención citando unas palabras de Fidel respecto a la Revolución Sandinista.