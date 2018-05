Destacan en Ginebra vasto alcance de derechos humanos en Cuba

Durante el debate posterior a la presentación del informe nacional al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, el representante de la nación caribeña subrayó que se asegura un trato justo a las personas privadas de libertad.



Ello implica garantizarles condiciones de vida dignas en los centros penitenciarios, de conformidad con los estándares internacionales, así como los programas para aumentar la instrucción escolar, la educación y la capacitación técnica y en oficios de estas personas, y el disfrute de actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas, detalló.



Cadaval señaló que en el país caribeño no existe el trabajo forzado en las prisiones, y las personas privadas de libertad que optan voluntariamente por trabajar reciben una remuneración y las garantías de la seguridad social.



Por otro lado, rechazó que se intente presentar a presos comunes como defensores de derechos humanos o prisioneros de conciencia, y reiteró que en Cuba no existen este tipo de sancionados.



En la sesión también intervino el subdirector primero de la Unidad Central de Colaboración Médica del Ministerio de Salud Pública, Jorge Delgado, quien destacó que en la nación caribeña se asegura una cobertura sanitaria universal y gratis, lo que implica una atención médica al 100 por ciento de la población.



También se refirió a la colaboración médica presente en la actualidad en 68 países de todos los continentes, la cual responde a solicitudes de esas naciones y se realiza bajo convenio de

colaboración.



De acuerdo con el especialista, esa actividad se realiza bajo el principio humanista de 'compartir no lo que nos sobra, sino lo que tenemos'.



Este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, presentó el informe nacional al EPU, un ejercicio que ha despertado una amplia expectativa en la sede de ONU en esta ciudad suiza.