Desde Santa Clara, abrazo del mundo al Guerrillero Heroico

El Che trasciende para todos los tiempos como ese gigante moral que se sigue multiplicando por toda la tierra. En la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara de Santa Clara, donde se custodian con honor sus restos junto a los de sus compañeros de lucha, llegaron también amigas y amigos del mundo para recuperar la energía del Guerrillero Heroico y seguir soñando con un mundo mejor.



Familiares de los guerrilleros estuvieron en el sitio histórico, depositaron flores en sus nichos y ratificaron los compromisos por el amor y la justicia como declararon a la prensa Odalis Acuña, hija del segundo jefe de la columna, Vitalio Acuña, y René Vicente Reinaga Barriga, sobrino del guerrillero boliviano Aniceto.



“Todos nos sentimos familiares de esos guerrilleros, por eso estamos emocionados por este homenaje que se ha hecho hoy, siento la presencia del Comandante en este lugar”, dijo Odalis, mientras que René Vicente significó: “tenía dos oportunidades de honrar a mi tío y sus compañeros; estar aquí en Santa Clara o en Bolivia, pero los restos de mi tío están aquí y quiero colocarle una flor en nombre de toda la familia. El hecho de que sus huesos guerrilleros estén en este Memorial es muy significativo, ellos son símbolos mundiales, es doloroso desde la perspectiva familiar porque no podemos estar cada día ante su tumba, pero a la distancia converso con él, y sé que el tío Aniceto hubiera querido reposar junto a su jefe, el Che”, expresó.



Para la conmemoración también vino a Santa Clara la Brigada internacionalista “Por los caminos del Che”, con más de 200 personas procedentes de unos 20 países, en el empeño de honrar al Guerrillero en una fecha tan especial, que marcó su paso a la inmortalidad.

“Nos encanta el ejemplo y las enseñanzas del Che, es un hombre que es la imagen de la dignidad humana”; “Quería conocer la historia del Che y de la Revolución Cubana, aquí la he aprendido”; “Es la primera vez que vengo a Cuba y regreso a mi país más preparada y con más argumentos para defender la revolución y demandar el cese del bloqueo”; “Podemos defender un proyecto de sociedad socialista en el seno de los Estados unidos como soñamos muchos trabajadores de nuestro país”. “En Chile hoy estamos muy lejos de los caminos que enseñó el Che, pero estamos convencidos de que los pueblos latinoamericanos seguiremos enarbolando el precepto de hacer una patria grande más unida y digna”, fueron expresiones de algunos brigadistas entrevistados.



El Doctor Ramón Oscar Pérez Maza cumplió misión internacionalista en tierras bolivianas y siente mucho orgullo de haber conocido los escenarios de la guerrilla del Che, haber estado en Vallegrande para rendirle tributo y estar más comprometido con sus ideales. “Vivir esta experiencia es inolvidable, es una experiencia muy fuerte para cualquier cubano y cualquier persona de bien del mundo, sabiendo que la dirección de la revolución nos sigue conduciendo por un camino al cual jamás renunciaremos”, manifestó.



Watán es un joven palestino que estudia la carrera de medicina en Villa Clara y también fue al acto porque “estar aquí en el aniversario 50 de la caída del Che es algo que no olvidaré jamás, me da inspiración para seguir se ejemplo de médico revolucionario”.

María René Reinaga es sobrina nieto del guerrillero Aniceto, estudia medicina en este territorio y expresó el honor que siente por estos días de homenaje, que solo “podré retribuir estudiando más e intentar acercarme a él como modelo de profesional comprometida”, argumentó.



Por su parte, junto a la prensa acreditada estaba Yanira Clarosals, quien es periodista boliviana, y no pudo ocultar la emoción por participar junto a los santaclareños en este trinuto al Che y sus compañeros. “Estoy muy emocionada de compartir estos días en una tierra tan digna, y de seguir el legado del Che, su pensamiento en defensa de la sociedad socialista y mientras estemos vivos y existan razones para luchar, habrá muchos Ché Guevara”, concluyó.