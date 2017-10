Herederos de las ideas del Che sobre la calidad

El accionar del Che en los primeros años de la Revolución, ante su quehacer por la formación de una cultura en la gestión de la calidad se convirtió en importante fuente de conocimientos por sus aportes y logros en el desempeño cotidiano de directivos, trabajadores y colectivos laborales en la búsqueda de una excelencia productiva.

Y no solo vale la pena recordar tales destacadas ideas en este décimo mes del año, dedicado a potenciar el desarrollo de actividades por el mejoramiento de tan importante indicador, sino también por lo que representa la herencia de las ideas guevarianas acerca de las normas de calidad en la producción y los servicios.



Como cada año, tanto a nivel nacional como provincial, octubre se convierte en el mes de la Calidad en merecido homenaje al Comandante Ernesto Che Guevara, lo cual cobra mayor relevancia por enmarcarse en la jornada en que se celebra el 50 Aniversario de su caída en combate y los 20 años de la llegada de sus restos a Santa Clara.



En su responsabilidad como ministro de Industrias, no dejó de preocuparse por el logro de la calidad en las esferas de la producción y los servicios, aspirando siempre a alcanzar nuevas metas y retos.



A él le corresponde el mérito de la creación de los Comités de Calidad, sobre los cuales expresó hace más de 50 años: “…nosotros no podremos salir al mercado en años, mientras no tengamos una alta calidad y presentación de nuestros productos… hay que dar una batalla popular por la calidad. Quizás formar comités de calidad en las fábricas, pero que no sean formales, sino sobre la base de que los Directores de Ramas tomen esto en sus manos. Que la gente escoja los compañeros de los comités… que nazcan de las fábricas los comités de calidad”.



Esa rica herencia continúa tan actual como aquellos primeros años de Revolución y, aún cuando quedan insuficiencias organizativas y de funcionamiento, se observan incrementos y un mayor protagonismo en las fábricas. En tal sentido laboran de conjunto la Oficina Nacional de Normalización junto con la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos.