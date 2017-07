Honrar al Che Guevara es motivo de inspiración

Los once miembros de esta agrupación, procedentes de diversos sectores, vienen a la isla- muchos de ellos por vez primera –para acercarse a la realidad cubana.



Gloria La Riva, líder del Partido Por Socialismo y Liberación en su país, ostenta la Medalla de la Amistad, y presidió el Comité Internacional por la Liberación de los Cinco-Free the Five-, y es una luchadora infatigable por causas justas, como la eliminación del bloqueo de Estados Unidos a esta isla.



“Estar en Santa Clara y honrar al Che es motivo de inspiración y nos da fuerzas para continuar hacia adelante”, dijo la activista.



Más adelante expresó: “Siempre me emociono cuando visito este Memorial, pensar en el Guerrillero Heroico, precisamente en el año del aniversario 50 de su caída en tierras bolivianas, nos provoca muchos sentimientos. Lo aprecié en los miembros del grupo cuando estaban dentro del Memorial, frente a los nichos. El hecho de que el más joven el grupo (Nicolas Pardee (Nick), y un veterano luchador (Richard Becker, coordinador de la Coalición A.N.S.W.E.R. y líder del Partido Socialismo y Liberación) es un símbolo, pensar en la partida del Che a Bolivia y su firmeza al enfrentar la muerte por la humanidad es muy emotivo. Por eso nuestro respeto y admiración siempre a hombres como él”, puntualizó.



La luchadora reseñó una anécdota vivida en estos días de visita a Cuba: “Un integrante me dijo: Gloria yo estoy pensando en qué hombres en Estados Unidos son tan venerados como el Che y Fidel, y no los encuentro; eso nos dice que viajar a Cuba tiene una gran importancia, porque es preciso conocer más a este pueblo, por eso una de las tareas importantes es traer a la gente para que tengan más acceso a la realidad de Cuba, aún muchos opinan que no hay bloqueo ya, otros lo llaman embargo, de ahí que el intercambio es esencial para proseguir la lucha”, afirmó.



Al solicitarle un mensaje al pueblo cubano dijo: “Pueblo heroico, gracias por su resistencia, por sus líderes, por Fidel, por el Che y nosotros en respuesta, siempre tenemos una idea presente: solidaridad”, concluyó.



ANDRÉS GÓMEZ: ESTAR EN ESTE MEMORIAL ES SOBRECOGEDOR



La comitiva de amigos norteamericanos también cuenta con la presencia de Andrés Gómez, periodista cubano residente en Miami, Coordinador Nacional de la Brigada Antonio Maceo, integrada por cubanos que viven en los Estados Unidos y director de la Revista Areíto.



Andrés, quien siempre regresa a su país para contactar con su pueblo, dijo que la lucha proseguirá aún en las condiciones actuales, cuando el Presidente Donald Trump ha anunciado el reforzamiento de la política agresiva contra Cuba, pues “estamos acostumbrados a luchar durante décadas y ahora no será menos”, precisó.



Sobre el homenaje al Che y sus compañeros de lucha significó: “Este es un Memorial único en el mundo, todos los que llegan aquí se sobrecogen y estar frente a estos compañeros muertos en el empeño de liberar la Patria latinoamericana. Estar dentro, ver ese lugar que recuerda una cueva y una selva latinoamericana es muy emocionante”, manifestó.



Más adelante dijo que al entrar al Museo leyó nuevamente el discurso de Fidel cuando regresaron los restos del Che a Santa Clara, “y es un discurso sorprendente, ahora participamos en la velada en esta Plaza por el aniversario 64 del asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, fue sobrecogedor oír nuevamente por el audio y en productos audiovisuales la voz de Fidel, siempre alumbrándonos el futuro, es reafirmar las ideas por las cuales se viene luchando por alcanzar la justicia social, por eso nosotros seguimos igual, nosotros cumplimos y cumpliremos con el deber con nuestra Patria”, concluyó.



Durante su visita de cinco días a Villa Clara, los amigos norteamericanos visitaron comunidades del territorio, instituciones de la salud, industrias, centros de la cultura, además de recorrer otros municipios como Remedios, la Octava Villa Cubana y participar en las actividades por el Día de la Rebeldía Nacional.