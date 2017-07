En Villa Clara

Comenzó con apenas una hectárea a producir posturas de guayaba en esquejes por los años 90, y sus méritos productivos llevaron al compañero Raúl Castro a solicitar que se le completaran las 67 hectáreas durante una reunión con productores de frutales en el años 2012, que es la superficie máxima estipulada a entregar en usufructo por el Decreto ley 300.

-¿Dónde usted nació?

R -Nací aquí en el campo El Barro. Yo era chofer de camión de Unidad Proletaria por 22 años, pero con el período especial se acabó el camión y vine para la agricultura, que era lo que siempre me había gustado y empecé con una hectárea que me entregaron y ya tengo 67.

-Pero usted demostró sus cualidades como productor en esa primera hectárea.

R -Martí lo dijo que “si el hombre sirve la tierra sirve”, la tierra lo que hay que atenderla, darle lo que lleva, las atenciones culturales a los cultivos, para que salgan las producciones.

Comencé con los esquejes de guayaba cuando me dieron la primera hectárea porque para tener viveros de frutales hay que tener bancos de semillas que yo no tenía y la sembré de guayaba y aguacates, buscando los bancos de semillas.

-¿Y qué logró a partir de esa primera hectárea?

R -Ahí se lograron altas producciones y seguimos aumentando hasta hoy que ya entregamos alrededor de 10 mil quintales. Solo de mango este año hay contratados cinco mil quintales. Y aplicamos el policultivo, que en los frutales es fundamental porque si usted siembra mango debe aprovechar la calle. Si tengo 67 hectáreas se me convierten en 300 hectáreas con el policultivo.

Además, ayuda a amortizar los costos. Y le estamos hablando sin riego, porque ahora nos entró un sistema de riego para las 67 hectáreas que ya lo estamos montando que ahora si vamos a tener producciones, porque es incalculable lo que puede dar.

- Yo sé que usted es el rey del policultivo. ¿Cuáles son los cultivos que intercala en su finca?

R -En la finca puedo intercalar frijoles, guayaba, melón, el maíz, en los frutales puedo intercalar todo, y cuando a los 10 o 15 años no pueda intercalar cultivos yo creo que se pueda intercalar con carneros y chivos.

-Yo le pregunto porque han existido algunas teorías por ahí, que si no se puede sembrar frijoles dentro del plátano etc.

R -Eso se creía antes pero no es así, pero con el policultivo se puede sembrar todo y amortiza los gastos del cultivo principal. En caso de que no haya riego es más difícil pero siempre se puede.

-Pero además del policultivo usted está claro que sin aplicar ciencia y técnica no puede haber rendimiento.

R - Ni rendimientos ni agricultura. Hay que sembrar, atender y atender, sino no hay producción.

-Usted escucha mucho los consejos del Doctor Sergio Rodríguez Morales el director del Inivit.

R - Sergio es master en todo, es un gran productor porque es un gran científico, el que no se guíe por Sergio no logra nada. El ha venido a mi finca y me ha ayudado con la semilla de boniato y de ñame.

- Vicente, usted ha tenido una vida intensa. ¿Cuáles son los momentos que más lo han emocionado en su vida?

R - Lo más emocionante es ver lo que he logrado, porque yo disfruto esta finca, no es la economía de la finca, entonces caminándola nada más es emocionante para mi ver el logro, que yo soy el guía, pero es de toda mi familia unida a mí, la finca es de la familia, no de Vicente Quintana.

-Usted sabe lo que era un campesino antes del 59 y hoy es un campesino que hasta el compañero Raúl se ha preocupado personalmente por su finca.

R -Sí, el general fue quien me entregó la finca. Yo estoy insertado en un movimiento que es de frutales y el padrino es Raúl. Entonces nosotros hemos ido a la reunión con el General que está muy interesado en su producción porque el país necesita 800 mil toneladas de frutales y solo producimos 600 mil, nos faltan 200 mil solo para nosotros y hay que comenzar a exportar también, porque los frutales tienen que sostenerse, y hay que exportar para que nos entre divisas unido al incremento del turismo que consume muchos frutales. O sea tenemos un campo muy grande por delante, estamos lejos todavía de lo que necesitamos.

- ¿Cuántas variedades de frutas tiene usted en la finca?

R -En producción tengo 12, entre ellos guayaba, fruta bomba, mango, mamey, aguacate, piña, anón, chirimoya, limón, etc. Y la finca está en fomento, cuando se le monte el sistema de riego se va a multiplicar la producción. Y en mis 67 hectáreas no hay donde sembrar una mata.

Tengo, por ejemplo, 2 mil matas de aguacate, 10 mil de mango, 3 mil de mamey, 6 mil de café, 12 mil de guayaba, cien mil de piña y muchas otras intercaladas.

Yo digo que nosotros los campesinos tenemos que producir más y con calidad, porque si no producimos con calidad no tenemos donde venderlo después.

-¿No imaginó nunca que iba a llegar a ser el mayor productor de Villa Clara?

R - No, no lo imaginé nunca ni he trabajado con ese objetivo, trabajo para producir más pero no para competir. Pero no te niego que me enorgullece ver en un mercado las producciones mías de alta calidad.

-¿Y sueña que también puedan exportarse frutales de su finca?

R -Ya nosotros estamos a las puertas de lograrlo, estamos haciendo una nave de acopio de beneficio de frutas para la exportación que lleva un cuarto de frío.

- Usted ha sido un productor exitoso pero ¿Recuerda algún momento difícil?

R -Bueno, una vez que vino un ciclón y cuando pasó vi la finca destruida, pero la recuperamos.

-¿Y cuales son los sueños que le quedan por cumplir?

R - Trabajar más y que los días sean más largos.