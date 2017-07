En Villa Clara

Director del Inivit de Santo Domingo, jefe del Grupo Nacional de Viandas, Héroe del Trabajo de la República de Cuba, diputado a la Asamblea Nacional, integrante del Consejo de Estado, son cargos resultantes de su rica trayectoria y de su reconocido aporte a la agricultura cubana.

¿Cuántos reconocimientos Doctor?

R -Bueno, yo diría que este es el reconocimiento a una persona que refleja el resultado de un colectivo, y es posible por la ayuda que siempre hemos tenido de nuestro colectivo. No hay nada personal, porque el hombre vive en sociedad…

-Hablemos de su origen, ¿donde nació usted?

R - Yo nací en Guayos en la actual provincia de Sancti Spíritus y ya después de la alfabetización fui para La Habana, de los primeros becados que hubo en Tarará, allí hice el preuniversitario, después me trasladé para Villa Clara y en la Universidad Central hice la carrera de agronomía…de manera que soy espirituano y villaclareño.

-¿Usted estudió agronomía porque ama la agricultura o ama la agricultura porque estudió agronomía?

R -En los años que yo matriculé agronomía era aquel llamado que estaba haciendo el Comandante en jefe de estudiar carreras relacionadas con la agricultura, no te puedo mentir, yo nunca pensé estudiar agronomía. Desde niño yo decía que iba a ser médico, o sea, que por ese lado soy un médico frustrado. O sea, estudié agronomía por el llamado que hizo Fidel.

-¿Pero nunca imaginó que iba a poder aportar tanto en la rama agrícola?

R -No, nunca, y yo recuerdo que a mi siempre me gustó la genética, parece que pensando en la medicina, y me querían dejar de profesor en la Universidad. Después me ubicaron aquí en el Inivit y como tenía mucho que ver con el tema de la genética, la obtención de variedades, etc, poco a poco, te voy a ser transparente, me fui enamorando de la agricultura. No es que yo era fanático de la agricultura aunque nací en el campo. Hoy me doy cuenta que el que cumpla con lo que Fidel indica, nunca falla. Yo no he fracasado en la agricultura porque lo que hice fue cumplir con el llamado que hizo el Comandante en Jefe.

-¿Y qué significa el Inivit para usted?

R -La vida. Ya llevo 45 años aquí y no es solamente desde el punto de vista de los resultados del trabajo, es que tu aquí respiras un ambiente familiar. Aquí existen las diferentes categorías ocupacionales pero a la hora de usted recibir el resultado es producto del colectivo. Aquí nunca te sientes solo, yo aquí nunca me siento jefe, me siento simplemente como la persona que cumple con la política del país.

El Inivit está incluso enclavado en una comunidad y yo no respiro la diferencia del jefe y el obrero. Todo el mundo nos trata con mucho cariño y eso no quiere decir que en determinado momento no tenga que tomar determinada medida que no es popular, pero al final nuestros obreros y nuestra comunidad se dan cuenta que es necesario hacerlo. Porque tu sabes como es una institución como esta, la pelea del túnel para acá es más difícil.

Fíjate que esta es la única institución de carácter nacional que existe en el interior del país, las restantes están en la Habana, Artemisa y Mayabeque y sus resultados serían imposibles si no fuera por el apoyo que tenemos del resto de las entidades del país y de la colaboración y apoyo del Partido, el gobierno, del ministerio de la agricultura y su delegación en Villa Clara, de la prensa, etc. Pero uno se siente comprometido porque vemos que la provincia avanza.

-Sergio, yo creo que un hombre que ha tenido tanto éxito es porque es un eterno insatisfecho.

R -Ah sí, sí tú participas en nuestros consejos de dirección, tu no te imaginas lo que es el Inivit, porque es verdad que tenemos que estar eternamente insatisfechos.

-Entonces ¿Cuáles son las insatisfacciones principales que le quedan a Sergio?

R - Que todavía nosotros no hemos logrado que los resultados científicos se conviertan totalmente en beneficio social. Recuérdate que Fidel expresó que una investigación no está terminada hasta que no tenga un impacto social. Y nosotros siempre lo expresamos, no es culpa de los agricultores, es que nosotros como institución de investigación, como colectivo científico tenemos que buscar nuevas ideas, nuevas alternativas para llegar con los resultados a donde está el productor.

A mi modo de ver este movimiento que se está haciendo con los campesinos de Camajuaní, de Manicaragua, de Placetas, que estuvieron en el Inivit. Porque este movimiento de los 90 de Camajuaní ha sido una bujía importante, porque a veces uno cree que todo tiene que comunicarse a través de la prensa y hay formas directas de comunicarse entre las personas que son insustituibles. Estamos insatisfechos porque sabemos las potencialidades que tenemos y más que nunca comprometidos porque el tema de la producción alimentaria es de alta seguridad nacional como dice el General de Ejército.

- Me imagino doctor que usted ha vivido momentos de intensa felicidad. ¿Recuerda los más importantes?

R - El encuentro con el Comandante en Jefe, los que he tenido con el General de Ejército, y yo diría que no me arrepiento de haber estudiado agronomía aunque me gustaba la medicina, porque he tenido muchos momentos felices, cuando usted recorre el país, ahora mismo que terminamos el recorrido 60, y en la mayoría de las provincias nos hicieron un reconocimiento por los resultados desarrollados en esos territorios. Esa es una gran satisfacción que uno tiene. O sea, ya se reconoce el impacto de la institución en los escenarios productivos aunque lógicamente no es todo lo que queremos.

-Doctor, yo que lo conozco hace tantos años y sé de su amor a Fidel, tiene que haber sido muy dura para usted aquella noche del 25 de noviembre.

R -Inexplicable. Son cosas que lo impactan tanto a uno que todavía hoy no lo creo. Tuve la oportunidad de hablar con Fidel, y era una persona tan sencilla, tan inteligente, tan capaz, que a veces uno lo creía inmortal, porque pensamos que Fidel tenía la fortaleza de vencer a la muerte, algo que biológicamente es imposible.

-Pero espiritualmente sí sigue vivo.

R - Y aquí siempre lo decimos en el colectivo. El estuvo dos veces en el Inivit y nos dejó un grupo de indicaciones y hoy lo que vemos aquí es cumpliendo sus indicaciones. Y te puedo decir más, estamos a un 50 por ciento de las indicaciones que Fidel dejó en las visitas a nuestra institución.

-Esa entonces es otra insatisfacción, hasta que no cumpla totalmente con Fidel el Inivit tiene taller por delante.

R - Como Fidel tenía ese pensamiento de futuro yo pienso que hay cosas que nosotros podemos cumplir parcialmente, lo que nos indicó tiene vigencia hoy y dentro de 20 años. O sea, yo creo que nadie puede decir: yo cumplí con lo que Fidel me orientó, no, usted cumplió con parte de lo orientado porque Fidel no decía hasta el final lo que quería, usted tenía que interpretarlo. Y cada vez que leemos sus indicaciones sabemos que nos faltan cosas. Fidel fue visionario hasta en el tema del cambio climático, cuando nadie hablaba del cambio climático Fidel nos sugirió investigar el tema cuando nadie hablaba de la biotecnología en Cuba, en el año 1991. O sea, que yo creo que decir que vamos a cumplir con lo que él nos orientó no es posible, tenemos que aproximarnos lo más que podamos. Porque cuando llegas a cumplir algo te das cuenta que queda algo más.

- Y usted que tanto ha hecho por la agricultura. ¿Qué le falta por hacer?

R - Ufff..... muchísimo. Aunque también uno tiene que darse cuenta de que llegará el momento en que ya no podrá seguir haciendo.

-¿Pero se siente bien?, le pregunto para no dejar dudas sobre su salud.

- Si, muy bien, y quiero decirte algo, a mí el trabajo no me cansa, yo me siento feliz cuando estoy trabajando. No me resulta un problema trabajar, me resulta una verdadera satisfacción.