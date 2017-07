En Villa Clara

Así lo ha hecho durante 17 años consecutivos en la CPA Mártires del 8 de abril y no creo que existan muchos en Cuba que hayan derribado las arrobas que ha enviado al ingenio, tras su enorme esfuerzo durante 14 horas diarias en estos años.

- ¿Qué edad tiene usted y donde nació ?

R - Soy hijo de campesinos, de una finca cerca del central Riquelme. Tengo 47 años y mi vida laboral ha sido primero en una UBPC y los últimos 17 años en la CPA, donde más logros he alcanzado y donde mejor me he sentido.

-¿Usted siempre fue operador de combinada o primero cortó caña a mano?

R - Por los años 80 estuve en la CPA dos años y en una zafra corté caña a mano, pero ya después en la otra zafra entraron las combinadas y entré en el pelotón. Al principio hacía otros trabajos y del 90 para acá arriba de la combinada cortando caña.

-¿No tiene idea de cuantas horas ha estado encima de ese equipo?

R -Imagínese que diariamente echamos entre 12 y 14 horas y solo este año estuvimos en zafra más de 160 días. Sume usted y verá cuántas horas estoy trabajando, el esfuerzo que tengo que hacer y el apoyo que necesitamos de la familia, sin estar en la casa para resolver los problemas que uno tiene.

-Usted le debe mucho a esa combinada porque se ha hecho un hombre célebre por los éxitos que ha tenido como cortador de caña?

R -Si, ante todo digo que a la combinada yo le tengo mucho aprecio y respeto y le he entregado alma, corazón y vida, y por eso he tenido éxito en la zafra. Yo siempre digo que siendo un equipo material pertenece a mi familia. Cuando se rompe y la pieza no aparece, esa noche ni puedo dormir pensando que de ella depende un colectivo de trabajadores y muchas familias.

- Pero lo principal ha sido su esfuerzo personal.

R -Bueno, de los últimos 16 años, en 8 años he cortado más de un millón y medio de arrobas y en 8 años más de dos millones. Que por supuesto no es el resultado de un solo hombre sino de un colectivo que tiene que esforzarse porque si todo el mundo no hace lo que tiene que hacer no se puede lograr el objetivo. Y el colectivo se siente muy orgulloso cada vez que cumplimos la tarea que se nos indica porque de esa forma cumple el pelotón, cumple la cooperativa y es más producción de caña para el central y para el país.

¿Entonces usted lleva cinco años consecutivos cortando má de dos millones de arrobas?

R -Si, y se dice fácil, pero es bastante difícil.

-¿Conoce algún otro operador de combinada en el país que lo logre?

R -Bueno, yo quedé varios años en primer lugar a nivel nacional pero en Mayabeque hay un operador que corta más que yo y lo conozco personalmente.

-¿Pero usted tiene una combinada vieja todavía?

R -Si, yo trabajo en una KTP 2M que tiene las mismas 16 zafras que yo llevo en la CPA.

-¿Y no sueña con una combinada nueva?

R -No me gusta, porque esas máquinas tienen doble turno y yo quiero ser el único que opere la mía para cuidarla bien, para eso trabajo 14 horas.

-Usted tiene apenas 47 años así que todavía le falta mucha caña por cortar.

R - Bueno, vamos a ver cuánto tiempo podemos resistir porque es un trabajo muy difícil y agota mucho al hombre. Pienso estar todo el tiempo que sea posible y hasta ahora tengo energía y fuerzas para seguir haciendo zafras.

-Guillermo, los éxitos suyos son también de la CPA y los de las CPA usted los siente como suyos.

R - Para poder lograr el cumplimiento de la tarea diaria depende de que haya buena materia prima, buenos rendimientos, que haya un buen colectivo unido y que se trabaje, que se haga una buena reparación de la máquina y buenos mantenimientos. Eso no es de un solo hombre.

- ¿Cuál ha sido su momento de mayor emoción en estos años?

- He tenido muchos momentos, pero el más importante, además de las medallas que me han dado es cuando me hicieron “Hijo Distinguido” de mi municipio de Quemado de Guines. También el día que estuve en la Plaza del Che en la celebración del 26 de julio que Villa Clara fue sede, y estuve muy cerca de los principales jefes de la revolución.

-Y su familia siente el orgullo de tenerlo a usted.

-Creo que toda mi familia está orgullosa de mí y principalmente mi hijo que se pone muy contento cuando me estimulan o me mencionan. He luchado toda mi vida para ser ejemplo y que mi hijo se sienta orgulloso de mí y pienso que lo he logrado.