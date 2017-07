Luchar hasta el final, como nos enseña Fidel

Rider, ¿cuándo nació usted y dónde?



R -Nací en la finca San Pablo, municipio de Corralillo, el día 16 de abril de 1938.



- Hábleme de los primeros años, cuando usted era campesino individual



R - Bueno imagínate, hijo de una familia campesina, humilde, trabajé ya en el campo desde la niñez, desde 6 años de edad empecé ya a coger narigones de bueyes, sembrar granitos de maíz, mi vida toda fue en el campo, me hice agricultor, junto con mi padre que poseía una finca y dediqué mi vida a eso, al trabajo como campesino.



- Y allí tuvo los primeros resultados porque se convirtió en un extraordinario productor cañero.



R - Sí, mi padre y mi abuelo fueron productores de caña, la finca que tenía mi abuelo que era una finca grande, de 17 caballerías, totalmente cañera, según sus hijos se iban casando fue distribuyéndola y dándole un par de caballerías a cada uno que se independizara y siguiera como productor de caña y así surgió esta familia campestre y cañera y por supuesto eso fue lo que aprendí a hacer junto a mi padre. Y es verdad que fui un gran productor cañero en los años 70 cuando se inició un programa de sacar los mejores productores del país, yo fui, consecutivamente los años que duró ese programa, el mejor productor cañero a nivel de país.



- ¿De cuántas arrobas por caballería estamos hablando?



R - Logré producir 183 mil arrobas de caña por caballería totalmente de secano.



- Mucha gente va a saber ahora que Rider Navarro ya era famoso antes de ser presidente de la CPA Hermanos Castillo. De esa época viene su primer encuentro con Fidel.



R - Sí, el primer encuentro con el Comandante en Jefe fue precisamente en el año 1975 siendo yo productor de caña en el quinto congreso de la ANAP. Yo fui seleccionado a la presidencia como mejor productor de caña en aquella época y cuando se terminó la sesión de la mañana Fidel subió a saludar a algunos de los que estaban allí en la presidencia que ya él conocía y cuando llegó frente a mi me dijo: - Ven acá ¿y tu quién eres? Y le dije, Comandante yo estoy aquí en la presidencia porque fui seleccionado mejor productor de caña del país. Y me dice: - Ah sí ¿Y de qué parte tú eres? Y le dije: de Rancho Veloz. Él entendió que era de Ranchuelo y le dije, no Comandante, de Ranchuelo no, de Rancho Veloz. –¿Ven acá y no vas a hablar aquí en el congreso?, me preguntó y yo: Bueno, si tengo que hablar hablo, y me dijo bueno, por la tarde vas a hablar. Y así lo hice, fui el tercero que me dieron la palabra y cuando terminé la intervención me llamó al podio. Realmente cuando me llama me traicionaron los nervios, me quedé casi sordo, me preguntó algo y le dije Comandante no se oye y me dice: ¿Cómo que no se oye? Ahí reaccioné de nuevo y bueno empecé a oírlo y tuvimos un diálogo.



- Pero ese día tuvo más anécdotas con Fidel



R - Sí, ya después, a la hora del receso, estaba haciendo una colita para merendar, llegaron dos miembros de la seguridad personal y me llevaron escaleras arriba y me dije: ¿Qué disparate yo habré hecho? Y era que Fidel me había mandado a buscar. Estaba en una habitación y allí estuvimos conversando más de 20 minutos.



- ¿Solo de caña?



R - No solamente de caña, conversamos de caña, de muchísimas cosas, hasta de deportes me preguntó. Y yo que era medio peloterito, pues también le hablé de deportes.



- Después que usted funda la CPA Hermanos Castillo me imagino cuántas historias más podrá contar.



R - Eso ha sido un proceso, yo soy iniciador del movimiento cooperativo en el país, desde el propio año 61 fui fundador de la ANAP, la finca mía por supuesto hoy está aquí en la cooperativa Hermanos Castillo que hace 36 años la fundé y he sido el único presidente que ha tenido hasta la fecha, ya tengo casi 80 años y vamos a ver hasta cuándo podemos seguir.



- Y está demostrando la verdad martiana de que “si el hombre sirve la tierra sirve”, porque como fue el mejor productor cañero individual, su CPA es la mejor productora cañera también.



R - No es que sea la mejor CPA cañera del país pero sí siempre estamos en el grupo élite de las cooperativas cañeras en el país.



- ¿Esta última zafra como cerró?



R - Con 60 toneladas por hectárea, que son unas 71 mil arrobas por caballería y económicamente la cooperativa ha estado muy bien desde el inicio, y este año las ganancias al cierre del 30 de junio son de 4 millones 121 mil pesos.



- Rider. ¿Cuáles son las satisfacciones mayores que usted ha sentido como presidente de la CPA?



R - Haber tenido esa gran oportunidad de haber conversado con el Comandante en Jefe muchísimas veces, por supuesto, eso me ha comprometido mucho más, a ser cada día mejor y a trabajar sin descanso pues cuando uno ve al Comandante, lo que ha hecho por este país, uno se inspira para cada día ser mejor y aportar más a la patria.



- ¿En qué congreso de la ANAP usted no ha participado?



R - En el único que no participé fue en el Congreso campesino en armas en Mayarí arriba, y después de ese, del segundo para acá, en todos.



- ¿Y en los congresos posteriores de la ANAP al encontrarse con Fidel, recordaba aquel primer encuentro del año 75?



R - Si, Fidel, tú sabes que tiene una memoria privilegiada. Incluso después de dejar sus cargos que se dedicó a nuevos experimentos y estar siempre trabajando, tuvimos un encuentro en uno de esos programas que él llevaba a cabo. Ahí fuimos 21 presidentes de cooperativas que él le había dicho a Orlando Lugo Fonte que escogiera para empezar ese experimento y bueno, después que hizo la exposición que le dijo a Lugo que le pasara la palabra a los que allí estábamos presentes, Lugo le dijo, bueno mire, en el grupo este está Rider y dice él. –No me digas que Rider está aquí. Ahí también nos dimos la mano, después tuve que ir al micrófono y decir todo lo que estaba haciendo con los experimentos de alimento animal, cebaderos de toros, el programa de leche y de alimentos proteicos, la morera, la moringa. De todo eso tenemos y estamos avanzando.



- Usted cuando habla del Comandante se emociona. Me imagino la amargura que sentiría el funesto 25 de noviembre del 2016.



R – ¡Qué cubano que se sienta cubano y revolucionario no sintió la muerte o desaparición física del Comandante en Jefe! Se me estremecen los sentimientos cada vez que pienso en él. Ese día yo lloré, todavía hoy lloro. Es así, cuando le tocan a uno esa fibra, como me ves en este momento, me cambia el rostro, se te aguan los ojos, es la realidad, el Comandante es único.



- Pero me he dado cuenta que usted siempre habla de Fidel en presente. Para usted Fidel sigue vivo.



R - Claro, tenemos su legado, por el cual tenemos que seguir luchando. ¿Quién que se sienta revolucionario puede dejar de luchar y de seguir manteniendo sus ideas, de esta revolución tan generosa que Fidel nos dejó?



-¿Cuántas condecoraciones tiene Rider Navarro?



R - Todas las que la ANAP ha dado, hasta la 17 de mayo que solo tenemos dos villaclareños, Bernardino Lima y yo.



- Y todavía no ha terminado su obra, porque me decía que cada día uno se da cuenta de que es analfabeto.



R - Cada día que pasa uno se da cuenta por las cosas que aprende que no sabe nada, que todos los días se aprende algo nuevo y de cualquier persona, hasta de un analfabeto se aprenden cosas. Es la realidad de la vida.



- ¿Y qué sueños entonces le quedan por cumplir?



- Bueno, mientras tenga posibilidades de seguir trabajando, hacerlo de la mejor manera posible, y luchar hasta el final. Es lo que me queda por hacer.