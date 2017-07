“Yo conocí personalmente a Fidel, a Camilo y al Che”

Reside desde entonces en Corralillo, donde gusta reunirse con jóvenes y niños para contarles la historia que vivió personalmente cuando partió a la Sierra Maestra desde su natal Manzanillo con apenas 19 años, porque según afirma “no podemos perder la memoria porque lo perderíamos todo”.

-¿Qué lo llevó a incorporarse al Ejército Rebelde?

R – Fuimos tres jóvenes los que salimos el 16 de noviembre de 1957. Yo tenía 19 años. Fuimos caminando y caminando y en un lugar conocido por La Laguna la milicia rebelde nos detuvo.

-¿Y ustedes iban sin armas?

R -Con escopetas, pero nos dijeron que lo que necesitaban eran fusiles y bajamos la loma de nuevo, pero al cabo de unas horas de camino decidí regresar solo para atrás.

-¿Cuándo usted tiene contacto por primera vez con el Che?

R -Después que me aceptaron me enviaron para la escuela de Minas de Frío, donde el Che iba frecuentemente y lo vi por primera vez. Al salir de Minas de Frío participé en el combate de Santo Domingo, donde vi también a Camilo y a Fidel. Yo le puedo decir que el Che tenía un valor extraordinario, no temía a la muerte, nació sin miedo y murió sin miedo. No se cuidaba, siempre pa¨lante en el combate a pesar de su asma, era un ejemplo en todo.

-Diosdado ¿Cuándo comenzó la invasión sabía que venía hacia Las Villas?

R - No, claro que no, sabíamos que íbamos a bajar al llano, solo eso. El Che sí lo sabía pero nosotros no. Fue muy dura toda la trayectoria hacia Las Villas sobre todo por Camagüey, era zona despoblada, el fango, el agua, el ejército, el avión, y vi morir compañeros al lado mío. Fue una gran felicidad llegar aquí, fue otra vida, otro cambio.

-¿Usted participó en la toma de Guinía de Miranda?

R -Sí, allí estuve y vi cuando el Che decidió el combate con un disparo de bazuca que desbarató el cuartel. Después viví la experiencia de la Batalla de Santa Clara, donde murió el Vaquerito, de mucho valor, de mucho coraje, de mucho corazón. Tú sabes que el Tren Blindado era la última esperanza de Batista, cuando lo descarrilamos, pidieron una tregua y luego se rindieron. Después de la Batalla de Santa Clara yo me quedo aquí, luego me mandaron para Matanzas, y estuve como jefe de pelotón en la lucha contra bandidos en El Escambray.

-¿Cuándo regresó nuevamente a Manzanillo?

R - Como en el 70 regresé a Manzanillo y trabajé en la construcción y en la salud muchos años, hasta que el destino me trajo a Las Villas de nuevo. Mi hija se casó con un deportista de Corralillo y vine a vivir con ella hace más de cinco años, donde me siento muy feliz porque es un pueblo humilde y tranquilo.

-¿ Qué significa para usted la posibilidad histórica que han tenido muy pocas personas de haber conocido a tres personalidades relevantes como Fidel, Camilo y el Che?

-Bueno, yo conocí a Camilo cuando el Che le mandaba mensajes conmigo y yo no me daba cuenta pero los dos le ponían hora y fecha, menos mal que nunca me atrasé. Y a Fidel cada rato lo veía, estaba en todos los lugares, siempre era el primero en todo y caminaba tan rápido que no había quien lo alcanzara. Muchas veces puso su vida en peligro. Precisamente cuando el ataque de Altos de Meriño, cogimos dos casquitos prisioneros y se aparece Fidel y entonces el Che le dice: -Comandante ¿ por qué usted viene aquí? Y Fidel le hizo un gesto de no hacerle caso, pero el sabía que lo hacía para cuidarlo, para protegerlo, para que no le pasara nada, porque el Che lo quería mucho.

-Casi parece casual con tantos riesgos vividos que Fidel haya fallecido de muerte natural.

R -Asimismo es. Y el dolor es grande pero la misión de los revolucionarios es cumplir su legado. Y tenemos que cumplirlo hasta la muerte.