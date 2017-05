Comenzará venta liberada de gas licuado en Santa Clara el 5 de junio

Al cierre de esta información, el gobierno definía los puntos u oficinas que se habilitarán en 17 consejos populares de la ciudad, para facilitar la contratación del servicio.



Rodríguez aclaró que los interesados en adquirir el gas licuado (GLP) de manera liberada, deben presentarse en esos lugares a partir del 5 de junio con su carné de identidad y la libreta de abastecimiento, en la cual conste su nombre.



Los precios para el alquiler del cilindro y el resto de los artículos del módulo son en moneda nacional, de acuerdo con lo legislado por el Ministerio de Finanzas y Precios en la Resolución Número 37, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de Cuba.



PRECIOS



Gas licuado del petróleo en cilindros de 10 Kg: 110 pesos

Alquiler de un cilindro vacío de 10 Kg: 400 pesos

Una abrazadera o presilla: 5,40 pesos

Un regulador: 51,90 pesos

Un metro de manguera: 6,90 pesos





El director de la Empresa Comercializadora de Combustible en la provincia, Gustavo Rodriguez, afirmó que la contratación del servicio se realizará en todos los consejos populares del municipio de Santa Clara excepto Yabú-Hatillo y Manajanabo, pues en estos momentos allí no están creadas las condiciones para la venta liberada de gas licuado.



Según Rodríguez, los ciudadanos que no son clientes de su entidad y posean cilindros en buen estado técnico no registrados en las oficinas de CUPET, podrán firmar el contrato y para ello solo abonarán el 50 por ciento del arrendamiento establecido, o sea 200 pesos.



De acuerdo con el parte oficial, se mantendrá el ciclo de reaprovisionamiento y los precios establecidos en la actualidad para los clientes habituales de GLP.

Gustavo Rodríiguez informó que los consumidores de la reserva deberán adquirir los dos cilindros que le corresponden este año antes de realizar el nuevo contrato.



Añadió el funcionario que en el caso de quienes reciben una cuota periódica de gas licuado por residir en zonas de bajo voltaje, también tienen derecho a optar por esta alternativa, pero solo podrán realizar la contratación 30 días después de iniciarse la venta liberada de gas licuado.