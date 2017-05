Remedio al desaliento

REMEDIOS, Villa Clara.–Un buen ejemplo de lo que puede lograrse en un territorio cuando se labora de manera inteligente y cohesionada, poniendo al hombre como centro del trabajo, es el municipio de Remedios, seleccionado con justicia entre los más destacados del país en la emulación por el aniversario 56 de la organización campesina (ANAP), razón por la cual también será la sede en Villa Clara de las actividades por esa fecha.



Allí, hace apenas unos años y fruto de la desunión y la carencia de una estrategia integrada entre quienes dirigían en las diferentes instancias, las vacas parecían no dar leche ni para abastecer a sus terneros y la producción de cultivos varios era muy criticada por los vecinos, que veían cómo los mercados languidecían ante la falta de productos en sus anaqueles a pesar de existir una tierra bendecida por la naturaleza.



Mas, el llamado a la cordura y cambios en algunos mandos importantes de la ANAP y la Agricultura, hicieron que las cosas comenzaran a transformarse para bien de la Octava Villa, convertida hoy por hoy en una de las mejores vitrinas donde pueden mirarse aquellos que solo ven problemas y dificultades en lugar de soluciones.



Así, por ejemplo, si en el 2009 solo se entregaban poco más de tres millones de litros de leche, ya en el 2016 lograron producir más de siete; y si de granos se trata, de sus fértiles tierras salieron en el 2009 solo 826 toneladas de maíz, frijol y arroz, en cambio, el pasado año esa cifra logró incrementarse a 4 316, lo cual demuestra que era posible el cambio.



Acerca de las razones del salto productivo, hablamos con varios de los protagonistas fundamentales, entre ellos Alejandro Cedeño Pérez, presidente de la ANAP en el municipio, y Ángel Osmany Gómez Rodríguez, director de la UEB Integral Agropecuaria que atiende a Remedios y a Caibarién, quienes aseguran que el trabajo conjunto entre ambos organismos y el contacto permanente con las diferentes formas productivas han sido la clave del éxito.



Para demostrarlo, Cedeño Pérez cita las experiencias de la CPA Niceto Pérez, que hace unos años llegó a tener una deuda de más de un millón 600 000 pesos y rendimientos cañeros que no superaban las 21 toneladas por hectárea, sin embargo hoy tienen ganancias y son capaces de lograr altos rendimientos en la cosecha de la gramínea.



Asimismo, esa cooperativa resulta una de las cuatro que en el país llevan adelante uno de los sueños de Fidel, producir carne y leche solo a partir de pastos y forrajes de alto valor nutritivo, como el kinggrass, morera, moringa, titonia y pasto mulato, experiencia que ya alcanza unos tres años y que ha rendido excelentes frutos, entre ellos la ceba de toros que han llegado a promediar 418 kilogramos de peso, refiere el presidente de la ANAP en Remedios.



Otro de los logros de la agricultura remediana es el uso racional y eficiente de las diez máquinas de riego con que cuenta el territorio, las cuales siempre están al servicio de los mejores cultivos, sin que haya un solo cuadrante vacío, señala Osmany Gómez, quien añade que ellas son responsables de los altos rendimientos alcanzados en producciones como el maíz, la malanga y la papa, cuya cosecha superó este año las 26 toneladas por hectárea.



Menciona, además, la instalación de 30 termos para la preservación de la leche acopiada en 14 posiciones

diferentes, en las cuales se prestan también otros servicios como el control pecuario y la veterinaria, todos ellos decisivos en el crecimiento de la producción lechera en el territorio, señala el directivo.



TABACO, GRANOS Y ALGO MÁS...



Si en Villa Clara hubiera muchos vegueros como Pablo Miguel Benítez Bravo, miembro de la cooperativa Rodolfo León Perlacia, de Tahón, la suerte de la producción tabacalera en el territorio fuera muy diferente, porque sus resultados no tienen nada que envidiarle a los alcanzados por los mejores productores del país.



Él, que parece haber nacido para este cultivo, sabe de memoria los secretos de esa planta, que según dice «es muy exigente, pero igual de agradecida cuando le haces lo que lleva en el momento preciso», reconoce el labriego.



«De mi abuelo aprendí los secretos del campo. Él siempre decía que si tenías tierra, era para atenderla, de lo contrario, había que mudarse para el pueblo», dice Pablo.



Mi hijo Noelito y yo nos levantamos bien temprano para adelantar la tarea, porque el tabaco requiere de mucha constancia. Este año sembramos 40 000 posturas, pero en otros momentos hemos plantado una cifra mayor, logrando siempre un rendimiento superior a una tonelada por hectárea; y sabe cuáles son los secretos: preparar bien la tierra, que la postura sea de calidad y ponerle alma y corazón, dice con lenguaje campechano.



Al igual que Pablo y otros miembros de la CCS Rodolfo León Perlacia, en Remedios hay otras cooperativas que también sobresalen, como es el caso de la Armado González, de Carrillo, poblado apodado con razón el granero de Villa Clara, atendiendo a sus cuantiosos aportes en frijol y maíz, entre otros renglones.



Su presidente, José Raúl Denis Hernández, asegura que solo de frijoles tenía contratado para este año 159 toneladas y ya entregó 179, cifra que deberá incrementar con el concurso de la membresía, además de sobrecumplir el aporte de maíz, que fue de 460 toneladas, dijo el directivo./Ángel Freddy Pérez Cabrera.