Inolvidable tributo de los 90 de Camajuaní a Fidel

No hay palabras que puedan describir en su entera magnitud las emociones vividas por los 90 productores de Camajuaní del movimiento político productivo de vanguardia creado por el 90 cumpleaños de Fidel, durante su breve pero intenso viaje a Santiago de Cuba para rendirle tributo ante la piedra invulnerable que guarda sus cenizas.



Son los mismos productores del movimiento que nació a la sombra de una arboleda en marzo del 2016 y se constituyó oficialmente el 13 de agosto, el día que el Comandante cumplió sus 90 años. Pero ya no son los mismos, han crecido en todos los aspectos, en producción, en el aporte al pueblo, en la atención recibida y en el compromiso, en la lealtad eterna al mayor combatiente que forjó nuestra Patria porque supo ganar todas las batallas.



En su tributo a Fidel en el cementerio de Santa Ifigenia, los 90 productores de Camajuaní recibieron la deferencia de ser acompañados por Lázaro Expósito Canto, el primer secretario del Partido en Santiago, quien expresó: “Yo con tremendo honor los estoy atendiendo porque se lo que aportan a la sociedad, me siento feliz cuando comparto con personas tan laboriosas y para mi atender hoy a los campesinos de Camajuaní es una prioridad” .



Berenice Ventura, la única mujer de los 90 no conoce siquiera de viajes a la playa, solo una razón excepcional como encontrarse con Fidel pudo separarla de su finca y con ella fue su puntal y relevo, el nieto Danyer Jesús de apenas 12 años que la acompaña como un hombre ya, en las siempre rudas labores agrícolas que en nada mellan la femineidad y belleza de la joven abuela.

Solo por esta razón Berenice saldría dos días de su finca

“Es una de las cosas más grandes que me ha ocurrido en mis 47 años, es algo impresionante y vengo con mi nieto porque el es quien le dará continuidad a nuestra finca y mantendrá vivas las ideas del gigante que acabamos de rendirle tributo”, dijo Berenice mientras Danyer acotaba: “Yo soy Fidel porque defenderé su legado, sus ideas y un día duplicaré la actual producción de la finca”

Danyer Jesús afirma que duplicará las producciones en el futuro

A las 4 de la madrugada regresaron los 90 campesinos a Camajuaní. Allí estaban los mismos que los habían despedido 48 horas antes, los principales cuadros del Partido, el Gobierno, la Agricultura y la ANAP, en la provincia y el municipio, con Julio Ramiro Lima Corzo al frente, el entusiasta y querido fundador de este movimiento político productivo que sirve de bujía inspiradora para multiplicar la vanguardia por todos los municipios de Villa Clara.