Analiza Pleno del Partido producción y comercialización de productos agropecuarios

Así lo consideró el Pleno Ordinario del Comité Provincial del Partido, que conducido por su primer secretario Julio Ramiro Lima Corzo, reconoció los resultados que comienzan a palparse, además de analizar las insuficiencias que subsisten en el sensible tema.



En la mayoría de los renglones se crece, y hay un fortalecimiento del sistema de acopio, además de la evidente recuperación de mercados para el expendio de estos productos, como expresa el informe presentado a la reunión, por Evelio Torres Pestana, miembro del Buró Provincial del Partido, quien resaltó el sistema de trabajo cohesionado del Ministerio de la Agricultura en el territorio, para organizar sus misiones y tomar rápidas decisiones en mutuo acuerdo con todos los implicados.



Entre otros indicadores se resaltó el sobrecumplimiento de la contratación agrícola en producciones de viandas, hortalizas, granos, frutas y cítricos, la recuperación de talleres para el mantenimiento del transporte y maquinarias, el crecimiento de Polos Productivos en la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú, la Unidad Empresarial de Base Integral Quemado de Güines y la Empresa Agroindustral de granos Emilio Córdoba, de Encrucijada. De igual manera, el buen comportamiento de campañas como la de papa y la de tomate, aunque aún es imprescindible solucionar la carencia de productos como la malanga y el ñame que aún se encuentran a precios muy elevados, ratificaron los participantes en el cónclave.



Aunque la situación económica es favorable, hay empresas que cierran con pérdidas como las agropecuarias de Corralillo y Santo Domingo, y como otra insatisfacción, la falta de sistematicidad en el programa de la agricultura urbana, y la falta de impulso a la agricultura familiar en el territorio. A pesar de estos focos rojos, el Pleno destacó el loable fomento de programas como el de los 90 productores de avanzada en Camajuaní, y otros que se gestan en varios municipios como Manicaragua.



A propósito, Lien Duardo Castellón, primera secretaria del Partido en ese municipio montañoso, significó las serias afectaciones del clima, lo que ha convocado a impulsar iniciativas. “La sequía nos ha impactado mucho y no logramos poner en los mercados todos los alimentos que se necesitan, por eso organizamos el Movimiento 70, con un número similar de productores destacados que marchan a la avanzada, con mayores vínculos con la base de todas las instituciones, organismos y organizaciones, en homenaje al Che en el aniversario 50 de su asesinato y el vigésimo de la llegada de sus restos a la ciudad de Santa Clara”, informó.



Sergio Rodríguez Morales, Director del Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales, también reconoció estas iniciativas que se impulsan en el territorio, lo cual consideró como “una fortaleza grande, y es la integración alcanzada, liderada por el Partido, hoy los campesinos no solicitan más insumos, sino que generan ideas y piden fórmulas para producir más, hoy se producen más alimentos porque se dignifica más al hombre de campo. Sin embargo no estamos satisfechos, porque aún tenemos reservas, el proyecto social cubano nos permite seguir impulsando esta tarea”, acotó el destacado científico.



PRODUCTORES CON VISIÓN DE FUTURO



Productores destacados como Magdiel Romero López, Presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) ”Julio Antonio Mella” de Camajuaní, y Vicente Quintana, de la CCS “26 de Julio” de Cifuentes, reconocieron que hoy la estrategia trazada ha cambiado el panorama de la comercialización.



“Las producciones han aumentado, pero ha sido una felicidad que Acopio hoy compre todas las producciones, que antes tomaban otros destinos y no iban al pueblo, hoy las naves están abastecidas, pero hay que vender con calidad, yo sí veo un despegue grande en la agricultura, tenemos más insumos, y nos sentimos respaldados, el campesino, cuando sabe producir y le compran lo que cosecha, alcanza mayores resultados”, dijo Vicente.



Entretanto Magdiel relató cómo en el 2013 se producía, pero la comercialización no estaba bien organizada, “mi cooperativa vendía unos 400 mil pesos al año, hoy vende más de 6 millones de pesos, miren la diferencia desde que se organizó el sistema, antes solo se compraba una pequeña producción de demanda estatal, hoy hay garantía de que un porciento de las grandes producciones terminen en los mercados estatales y naves de acopio, y el termómetro es el pueblo, que hoy manifiesta estar más complacido. Hoy se respira intención, voluntad de todos los factores, productores, empresarios, una buena dirección de la agricultura, los resultados se están viendo, hay que trabajar con el hombre y tener visión de futuro, como nos enseñó Fidel. Hoy aseguramos que tenemos visión de futuro”, sentenció el cooperativista.



VAMOS POR MAS



El análisis también convocó a fortalecer las estructuras del Partido, el Sindicato, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) en todas las formas productivas. Hoy se denota más presencia de comida, se dignifican los mercados, no obstante persisten debilidades en el control interno de las entidades de la agricultura, un asunto en el cual hay que seguir trabajando.



En ese sentido Julio Lima Corzo convocó a seguir aunando voluntades para erradicar las pérdidas en las empresas, las manifestaciones de delito, lograr más control de la masa ganadera, y del uso de la tierra, así como evitar ilegalidades, asuntos que la agricultura debe continuar atendiendo, insistió el dirigente partidista, quien llamó también a completar el fortalecimiento de las estructuras de Acopio, y la recuperación de sus redes, y promover la agricultura familiar.



De igual manera, significó que hoy es propósito rescatar la Empresa Yabú, la de Quemado de Güines y recuperar la Empresa Motembo, de Corralillo, ampliar el plan de frutales en ese lugar, todas ellas, ideas que fueron diseñadas y llevadas a la práctica por el Comandante en jefe Fidel Castro y Arnaldo Milián Castro, cuando ocupó el cargo de primer secretario del Partido en esta provincia central.



Héctor Luis Torna, delegado del Ministerio de la Agricultura en Villa Clara, transmitió el sentimiento de los hombres y mujeres del sector y expresó: “Es verdad que tuvimos discretos avances pero estamos insatisfechos, pues el pueblo tiene que seguir viendo en la mesa, en su plato, los impactos de lo que hacemos”, manifestó.



También reconoció la prioridad que ha dado el país a la agricultura, con la entrega de recursos, y el apoyo de ese Ministerio a las ideas que proliferan en Villa Clara. “Aquí hay programas de desarrollo, como no existen en otra provincia, hay integración rectoreada por el Partido, y vamos por más, estamos seguros que al cierre del año y en el 2018 seguiremos creciendo”, auguró.