Servicios de ETECSA impactan en población villaclareña

Annia Álvarez comentó que entre las propuestas ella utiliza más el correo nauta para comunicarse con familiares en el exterior; el plan amigo, por ejemplo, donde puedes incluir números nacionales con una rebaja de la tarifa no me interesa, a mí no me funciona.

Sin embargo, el tráfico de mensajes y llamadas, apuntó Álvarez ahora es mucho más rápido y eficiente con la conexión 3G, puesta en práctica recientemente en este territorio.

Al respecto, Dianitsy Barreto, especialista de comunicación de ETECSA en la provincia, explicó que la cobertura 3G está presente actualmente en 18 radiobases de Santa Clara, Camajuaní, Remedios y Caibarién con ventajas para las conexiones de datos y transparencia de la voz.

Barreto Martínez agregó que el estado óptimo de la cobertura 3G depende de la capacidad de los teléfonos móviles para asumirla, de las frecuencias en que se encuentren (necesaria la de 900 megahertz) y de la cercanía a las zonas de las radiobases.

Insistió, además, en que los usuarios configuren la cobertura en automático para que puedan acceder a la cobertura tradicional hasta ahora cuando las anteriores condiciones le impidan acceder a la 3G.

Para Avelina Hernández, las estrategias comerciales de ETECSA están siendo eficaces toda vez que brindan opciones a las cuales se pueden acoger o no las personas, el error está en saber elegirlas y en pensar que todo lo que ofertan le sirve a la generalidad por igual.

Si yo lo que más utilizo es el correo nauta no tengo porqué fijarme en los otros servicios ni gastar tiempo y dinero en algo que no manejo.

En este punto Barreto Martínez llamó a la población a evaluar eficazmente sus necesidades y no perderse en el mar de posibles oportunidades.

Aun así los usuarios insisten en la necesidad de que los precios de los servicios disminuyan, una cuestión que según autoridades de ETECSA es la tendencia para continuar el avance en consonancia con su política de ampliar el acceso a los adelantos técnicos./Mairyn Arteaga Díaz.