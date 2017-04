Visitó Miguel Díaz-Canel centros económicos y sociales en Villa Clara

Siempre acompañado por Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Central y Primer Secretario del Partido en esta provincia, Díaz-Canel comenzó el periplo por el Central azucarero “Ifraín Alfonso” en Ranchuelo, donde compartió con dirigentes del Grupo Empresarial Azcuba en Villa Clara y con trabajadores de esa industria.



El también miembro del Buró Político se interesó por la estrategia de zafra en la provincia, sus luces, sombras, y también las problemáticas que ha enfrentado el sector para lograr el objetivo final, concerniente al cumplimiento del plan de azúcar.



Andrés Durán, Director de Azcuba en Villa Clara significó que hasta el momento, el territorio ha fabricado unas 216 mil toneladas del grano, con lo cual se llega al 90 por ciento del cumplimiento del plan, y faltan unas 54 mil, lo cual puede lograrse a principios del mes de mayo. Dijo que a pesar de las problemáticas existentes, se ha cortado toda la caña, aprovechando el rendimiento, y buscando la eficiencia.



Señaló que para cumplir el plan, se vinculará la caña con los centrales que están en mejores condiciones, en el interés de que la provincia se convierta en uno de los territorios que este año cumpla su plan de azúcar, insistió.



“Si cumplimos el plan, esta es la zafra que más alta producción de azúcar haremos después del 2002 y de la implementación de la tarea Álvaro Reinoso. En el 2015, logramos unas 236 mil toneladas, y este año podemos llegar a las 276 mil”, acotó.



En ese sentido, Diaz-Canel llamó a elevar la eficiencia, la productividad, la disciplina, aprovechar al máximo toda la caña que llega al central, y redoblar esfuerzos, y convocó a “ver los estimados, moler con altos rendimientos, pues queda abril que es un buen mes.

Preparar y organizar bien la contienda, y que cuando cierren algunos centrales, las fuerzas que vayan a apoyar otras fábricas lo hagan con eficiencia, para que la producción sea mayor”, significó el dirigente quien agregó: “Se puede cumplir, matemáticamente las cifras se pueden alcanzar, pero hace falta una buena estrategia, disciplina, organización, el compromiso de los trabajadores y defender la calidad de todo lo que se hace”.



También el primer vicepresidente cubano indagó por indicadores como la eficiencia fabril, el rendimiento industrial que ha llegado a una cifra superior a once, la calidad del azúcar, las inversiones, el plan de siembra, la producción de azúcar orgánica y de derivados como rones y la marcha de la extracción del azúcar hasta su almacenaje y comercialización.



No faltó en el diálogo el interés por los problemas de la contienda, como el haber iniciado en el central "José María Pérez" más tarde por atrasos en las inversiones, los problemas industriales, la presencia de materias extrañas, dificultades en el transporte, falta de piezas de repuesto para los equipos, baja productividad de las combinadas, y la compleja situación de los caminos, entre otras causas.



En ese sentido, Julio Lima Corzo insistió en que es preciso aunar voluntades en esta etapa crucial de la zafra, y precisó: “Ahora todo tiene que ser un reloj, la gente ha hecho esfuerzo, pero el reto es cumplir con disciplina, organización aprovechar la caña, y realzar la voluntad de las personas involucradas en esta tarea”, finalizó.



ESCUELA PEDAGOGICA PARA EL FUTURO



Miguel Díaz-Canel continuó su recorrido por la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Doménech”, antes Escuela de Instructores de Arte, un centro que contó con la presencia del Comandante en Jefe Fidel Castro en su inauguración.



Richard Rafael Herrera Álvarez, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en la institución ratificó a Diaz-Canel su amor por el magisterio, pues, como puntualizó muy emocionado, “quise ser maestro, me gusta formar niños, saber que por mi esos niños se llegaron a formar, ser personas de bien en la vida, ese fue el llamado de la patria y yo respondo”, agregó.



Diaz-Canel se interesó por conocer por qué no es la misma disposición de los jóvenes de Preuniversitario para optar por carreras pedagógicas, a lo cual el adolescente respondió que es necesario elevar la orientación vocacional.



La escuela pedagógica villaclareña tiene excelentes indicadores, por ejemplo, la asistencia es de un 96, 1 %, la retención está por encima del 98 % y la promoción, alcanza una cifra superior al 94,2% de los estudiantes.



El joven Yasnier Roca, reserva de la dirección del centro, y Esperanza González Barceló, Vicepresidenta de la Asamblea Provincial y quien fungiera como Directora de Educación Provincial ofrecieron otros datos de esta escuela al primer Vicepresidente cubano, quien solicitó más datos sobre la incorporación de estos adolescentes a la educación superior y los impactos de la formación de estos maestros.



A propósito, conoció que todos los egresados, más de 900, se han incorporado a las aulas , y mil de los docentes que comenzaron en septiembre la Licenciatura en Pedagogía en cursos para trabajadores de la Universidad Central, son graduados de esta institución, y son los que alcanzan mejores resultados,.



El impacto del centro es que en la educación primaria no hay déficit de profesores aunque todavía para alcanzar el 100% de cobertura, hay que convocar a estudiantes en formación o contrato, de cualquier manera, dijo Esperanza, esta escuela “ha sido una inyección necesaria para la provincia, un grupo de 127 alumnos están captados para comenzar la Licenciatura en Educación Media Superior , en las materias de Matemática, Física y Química y se insertarán en las aulas de secundaria básica”.



En los laboratorios de idioma y de computación, Díaz-Canel insistió en el uso de la informática como medio idóneo para la preparación del estudiante. Habló del Paquete con productos comunicativos digitales, “Paqueteduques”, y se preocupó por la conexión a Internet y el dominio de las nuevas tecnologías, en el interés de que los muchachos conozcan estas herramientas.



“Independientemente de limitaciones en conectividad, hoy tenemos multimedias y materiales digitales que permiten a los profesores hacer clases bellas, sin sustituir el papel del profesor, la enseñanza y el dominio de informática y el idioma inglés tiene que ser transversal en todas las asignaturas”, consideró.





RECORDANDO A FIDEL



Al salir del centro Miguel Díaz-Canel Bermúdez recordó momentos memorables vividos allí, desde que fue dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas y luego del Partido Comunista en este territorio, incluso cuando compartió allí con Fidel.

Desde Santa Clara, en la Escuela de Instructores de Arte Manuel Ascunce Domenech, Fidel dejó inaugurado estos centros de enseñanza, el 18 de febrero de 2001. Foto de archivo





“Les escribí algo que viví en este centro cuando era escuela pedagógica, aquí participé en competencias deportivas, primero como dirigente de la Juventud, y cuando fui secretario del Partido hicimos un trabajo de recuperación del centro, fue una buena inversión, y ha dado sus frutos, y he recordado cómo se concibió la escuela como escuela de instructores de arte, inaugurada por el Comandante en Jefe, él estaba contento, lo que ustedes están haciendo es continuar ese legado y es la mejor manera de hacer patente de que Fidel siempre esté entre nosotros”, expresó el dirigente.



Más adelante escribió en el libro de visitantes: “Para mi es una enorme satisfacción apreciar el buen funcionamiento de la escuela pedagógica y el compromiso de sus estudiantes y profesores y trabajadores con la obra educacional de la revolución cubana. En este encuentro recuerdo varios de los momentos vividos en este centro, en particular la inauguración del mismo como escuela de instructores de arte por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, lo que ustedes están haciendo y defendiendo es la mejor manera de lograr que Fidel siempre esté presente, enaltezcan siempre ese legado, éxitos y viva la revolución”, concluyó.





UN CENTRO DE LA CIENCIA POR EL DESARROLLO



Finalmente Miguel Díaz-Canel visitó las obras en ejecución de la Planta de Bioplaguicidas y Biofertilizantes perteneciente a la Empresa Labiofam de Villa Clara, la cual permitirá el incremento de la producción nacional de biofertilizantes que incide en la disminución del uso de productos químicos para alcanzar índices superiores de rendimientos en los cultivos, así como la protección de suelos, la salud humana y el medio ambiente.



Díaz-Canel se interesó por el programa de culminación de la obra, el abastecimiento de los insumos necesarios, la capacitación del personal que laborará en la entidad, y el tratamiento de residuales y el uso de fuentes de energía renovables para el proceso productivo, entre otros asuntos.



Esta es una de las obras de mayor importancia que se ejecuta en la provincia, y debe concluir en el 2018 en su montaje y ejecución con la contratación total de equipamiento chino y asesoría canadiense.

FOTOS: Bolivia Tamara Cruz y ACN