Confiar en los jóvenes

Una vieja fotografía junto a mis compañeritos de la escuela primaria Mártires del Humboldt 7 de Venturilla que publiqué en Facebook hace 4 años me llevó a recordar mi etapa de pionero, cuando la Revolución vivía sus primeros años y no teníamos incluso ni uniforme.



El espejo me indica el tiempo transcurrido, pero en mí sigue firme el juramento de entonces porque no cejaré en mi empeño hasta el último aliento de aspirar a ser como el Che.



Poco después, a los 14 años, obtuve mi carné de militante de la UJC y se calca en memoria cuando mi hermano y mi padre juntaron sus esfuerzos para comprarme un radio como estímulo, como si previeran que en el éter cumpliría mi misión como hijo de Fidel de crear conciencia y ayudar en lo posible a desatar los nudos al alcance de mis manos fieles.



Tocó a mi generación las movilizaciones para la agricultura, cortar la caña, recoger café, custodiar la frontera o acompañar a Angola en la protección de su cruenta independencia. Y muchas cosas pudimos hacerla mejor pero nuestro Comandante siempre nos dijo que cumplimos.



Siento una sana envidia de los jóvenes de hoy que viven el momento más crucial en la historia de Cuba, cuando se decide como nunca antes su futuro. Y por tanto, el peso de su tarea es muy superior. Que nadie se atreva a mirar por encima del hombro a los jóvenes de hoy, que son los descendientes de aquellos que Martí predijera en Vindicación de Cuba con una metáfora acorde a su misión de entonces que eran capaces de un “golpe de machete echar a volar una cabeza y de una vuelta de la mano arrodillar a un toro”.



Pero el mismo Apóstol, nos advirtió y mantiene su vigencia que “de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganémosla a pensamiento”. No alcanza con no dejarse confundir, no nos puede bastar con aprender a defendernos, son tiempos que reclaman desatar la ofensiva contra el enemigo y contra nuestros propios errores y lagunas.



El enemigo está en todo aquello que haga peligrar nuestro futuro después que se ha derramado tanta sangre. Los jóvenes de hoy y de mañana, no disfrutarán mi privilegio de no haberme perdido jamás un discurso de Fidel. Pero cuentan con el infinito surtidor de sus ideas que constituye hoy nuestra trinchera irreductible. Nuestros jóvenes siempre han estado a la vanguardia y la historia lo guarda como una regla que no admite excepciones.